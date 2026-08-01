每日星座運勢／雙子開發財源好日子 股票短線進出
2026-08-01
牡羊座
短評：相互信任是維護感情的基礎。
【整體運★★★☆☆】
你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。
【愛情運★☆☆☆☆】
情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。
【事業運★★★☆☆】
運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！
【財富運★★★★☆】
財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-7:00am 碧空藍
開運方位：正東方向
金牛座
短評：一切都往好的方向發展。
【整體運★★★★☆】
未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。
【愛情運★★★★☆】
珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！
【事業運★★★★☆】
做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。
【財富運★★★★☆】
遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-7:00am 橄欖綠
開運方位：正南方向
雙子座
短評：愛情特別順利，充滿活力的一天。
【整體運★★★★★】
相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。
【愛情運★★★★★】
主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！
【事業運★★★★☆】
情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。
【財富運★★★★☆】
開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00pm 雪花銀
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：精力充沛，學習力強。
【整體運★★★★☆】
今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。
【愛情運★★★☆☆】
對愛情有點懶洋洋，想等人來噓寒問暖，也特別容易被異性打動唷！
【事業運★★★☆☆】
心中的想法不能全部如願，但他人的經驗與建議，卻能讓你感觸頗多，豁然開朗。
【財富運★★★★★】
今天你是個幸運兒，有中獎的機會。買張彩券試試手氣吧，刮刮樂或樂透都易中獎。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-4:00pm 和闐玉白
開運方位：西北方向
獅子座
短評：桃花運旺盛。
【整體運★★★★☆】
單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，也容易發生曖昧不清的關係。若沒有戀愛的想法，請盡快與對方保持距離。
【事業運★★★☆☆】
平順的一天，應採取積極主動的態度，在穩定中求發展；多向他人學習，提高能力。
【財富運★★★☆☆】
善心大發時，出手闊綽，錢財流失較快。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-10:00pm 琉璃銀
開運方位：正東方向
處女座
短評：運勢較強的一天。
【整體運★★★★★】
單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。
【愛情運★★★★★】
單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。
【事業運★★★★★】
充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！
【財富運★★★★☆】
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-7:00am 古銅青
開運方位：西南方向
天秤座
短評：運勢平順，只是要留意理財。
【整體運★★★☆☆】
愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計劃性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。
【愛情運★★★☆☆】
單身者在遊玩中有機會遇見不錯的對象，讓你小鹿亂撞；戀人少黏在一起，以免發生口角。
【事業運★★★☆☆】
輕鬆愉快的一天，有機會與親朋好友外出郊遊，調整緊張的情緒，徹底放鬆心情。
【財富運★★☆☆☆】
情緒極好或極壞時，揮霍的毛病隨之而來。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-9:00pm 玉米黃
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：與人交往能夠和睦相處。
【整體運★★★★☆】
你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。
【愛情運★★★★☆】
有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。
【事業運★★★☆☆】
喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！
【財富運★★★★☆】
今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：4:00-6:00am 蘭花紫
開運方位：西北方向
射手座
短評：拓展人脈的好時機。
【整體運★★★★☆】
多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。
【事業運★★★★☆】
心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。
【財富運★★★★☆】
賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00pm 艷棗紅
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：不可有太大的貪慾。
【整體運★★★☆☆】
狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。
【事業運★★☆☆☆】
運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。
【財富運★★★★☆】
多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00pm 象牙白
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：幸運的一天。
【整體運★★★★★】
邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。
【愛情運★★★★★】
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！
【事業運★★★★☆】
自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。
【財富運★★★★☆】
賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-10:00pm 薰衣草紫
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：發揮自身的優點。
【整體運★★★☆☆】
交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。
【愛情運★★☆☆☆】
多看到另一半的優點，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！
【事業運★★☆☆☆】
喜好與厭惡相當分明，對喜歡的人熱絡得很，而對不喜歡的人不是反應冷淡就是冷嘲熱諷。
【財富運★★★☆☆】
財神在你身邊忽隱忽現，有很多賺錢的機會都是一閃而過。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00pm 秋葵綠
開運方位：西南方向
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