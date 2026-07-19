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錯過再等26年！「三重天恩日」降臨 命理師：曬這2物可招財

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家指出，7月19日為極罕見的「三重天恩」吉日，民眾可將生財工具或印章拿到陽光下曝曬，增加財運。圖／AI生成
命理專家指出，7月19日為極罕見的「三重天恩」吉日，民眾可將生財工具或印章拿到陽光下曝曬，增加財運。圖／AI生成

今（19）日為歷史罕見的民俗大吉日，不僅適逢玉皇大帝開天門的「天貺節」與賜福赦罪的「天赦日」，更巧遇「虎爺聖誕」，三項大吉兆同時匯集。命理專家王老師透露，這是全台難得一見的開運良機，錯過高機率得再苦等26年，民眾只要將日常生活中的兩樣物品拿到太陽下大掃除曬一曬，就能添聚財運

王老師在臉書粉專拍片指出，7月19日為傳統的「天貺節」，相傳是天界最高主宰玉皇大帝大開天門的日子，在古代更被視為皇帝特別選定、將龍袍拿出來曝曬在烈日下的特殊日子，希望透過夏日最強烈的純陽之氣，徹底驅除身上的晦氣與霉運，祈求萬事大吉。

不論民眾身處哪個行業，都可以在7月19日當天，將自己的印章錢包或是賴以生存的生財工具準備好，將這些物品放置在正午或強烈的陽光下，進行暴曬，時間控制在約15分鐘左右。在曝曬的同時，閉上雙眼向老天爺誠心稟報自己的姓名、詳細出生年月日以及心中最渴望實現的願望。儀式結束前，口中要一邊收納天恩陽氣，一邊清晰且堅定地唸出五字真言：「乾元亨利貞」。

王老師幽默表示，這是今年最厲害的招財方式，「千萬別跟著做，怕你下半年會太忙，訂單接到爆。」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

開運 玉皇大帝 招財 財運 錢包 印章

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