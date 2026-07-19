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今天虎爺聖誕大解密…驅邪鎮煞又咬錢 「十類人」拜了最靈驗
今天是國曆7月19日，也就是農曆6月6日，屬於為民間信仰「虎爺」聖誕，命理師楊登嵙指出，虎爺身兼驅邪鎮煞、守護幼兒、咬錢招財三大神力，是全台廟宇神桌下最常見卻最易被忽略的神祇；參拜時應留意順序，切勿只拜財神爺而漏敬虎爺，有10類人適合在今天祭祀虎爺，若要求財求健康平安，不要錯過。
虎爺又稱虎爺公、下壇將軍，為土地公、城隍爺、媽祖等神明部將，兼具驅邪鎮煞與守護兒童之神格。以下十類人特別適合祭拜：
一、小孩與家長：虎爺為「孩童守護神」，保佑體弱、易受驚兒童平安健康。
二、卡陰煞者：家中或個人受靈體干擾，可藉虎爺驅邪鎮煞。
三、警消醫護人員：工作常接觸傷亡陰磁場,需虎爺護佑。
四、殯葬人員：處理喪葬禮儀等陰煞事務，同樣適合祈求平安。
五、夜間職業者：酒店、夜店從業者及夜班司機，作息接觸陰磁場，虎爺庇佑順遂。
六、保全人員：工作性質風險高、易遇突發狀況。
七、求子者：部分地區信仰虎爺可助求子護胎，祈求子嗣健康。
八、偏財事業從業者：休閒娛樂、博弈相關行業，因「虎」台語諧音近「好野」，民間相信虎爺能「咬錢納財」，具財神神格。
九、生肖屬虎者：與虎爺特有緣分，可祈求加強運勢、避沖煞。
十、求事業運者：虎爺威猛氣勢有助增強氣場行動力，利於談判與競爭。
楊登嵙特別提醒參拜順序：入廟應先拜廟埕天公爐，次拜主神及配祀神明，最後才拜神桌下之虎爺；虎爺位居參拜順序倒數第一或第二，若僅拜主神財神爺而漏拜虎爺，求財流程並不完整，也有失敬意。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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