今天虎爺聖誕大解密…驅邪鎮煞又咬錢 「十類人」拜了最靈驗

殺破狼2026年7月20日～7月26日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 感情運方面，太陽進入戀愛、子女宮位，與木星合相。曖昧關係明朗化，兩人互訴衷曲，正式交往。感情已經穩定的白羊座，有懷孕的跡象，或是會在此時收養毛孩，承擔照顧小生命的責任。 工作運方面，金星在工作宮位行進，正在執行一個光鮮亮麗的案件，與知名廠商或人士合作。但由於金星受到在溝通宮位的火星影響，與合作單位、人員斡旋時常受到刁難，常會因此動氣跟人吵架。 本週須注意的部分 人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在戀愛宮位的太陽、木星影響，千萬不要介入他人情感方面的問題，以免公親變事主。某些白羊座的情感關係有第三者存在，雖然並沒有破壞目前的戀情，卻會是兩人之間的疙瘩。 交通運方面，火星與天王星齊聚在交通宮位，外出容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，交通工具容易半路拋錨，維修與處理費用極傷荷包，不論走路或搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。 金牛座： 整體運勢 感情運方面，金星在戀愛、娛樂宮位行進，與喜歡的人每天膩在一起，享受愉悅的生活。然而金星受到在金錢宮位的火星影響，花在約會方面的金錢也較多，某些金牛座則是

2026-07-19 00:05