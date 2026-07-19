快訊

少吃油就不會脂肪肝？肝不好不能吃肉？醫破解10大護肝迷思

聯電榮譽副董事長宣明智送醫開刀 高虹安也回應了

蔡阿嘎抄襲風波延燒！前員工蘿拉昔驚吐「做太多骯髒事」變神預言

聽新聞
0:00 / 0:00

今天虎爺聖誕大解密…驅邪鎮煞又咬錢 「十類人」拜了最靈驗

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是民間信仰虎爺的聖誕，命理師楊登嵙分享民俗觀念。圖／楊登嵙提供
今天是民間信仰虎爺的聖誕，命理師楊登嵙分享民俗觀念。圖／楊登嵙提供

今天是國曆7月19日，也就是農曆6月6日，屬於為民間信仰「虎爺」聖誕，命理師楊登嵙指出，虎爺身兼驅邪鎮煞、守護幼兒、咬錢招財三大神力，是全台廟宇神桌下最常見卻最易被忽略的神祇；參拜時應留意順序，切勿只拜財神爺而漏敬虎爺，有10類人適合在今天祭祀虎爺，若要求財求健康平安，不要錯過。

虎爺又稱虎爺公、下壇將軍，為土地公、城隍爺媽祖等神明部將，兼具驅邪鎮煞與守護兒童之神格。以下十類人特別適合祭拜：

一、小孩與家長：虎爺為「孩童守護神」，保佑體弱、易受驚兒童平安健康。

二、卡陰煞者：家中或個人受靈體干擾，可藉虎爺驅邪鎮煞。

三、警消醫護人員：工作常接觸傷亡陰磁場,需虎爺護佑。

四、殯葬人員：處理喪葬禮儀等陰煞事務，同樣適合祈求平安。

五、夜間職業者：酒店、夜店從業者及夜班司機，作息接觸陰磁場，虎爺庇佑順遂。

六、保全人員：工作性質風險高、易遇突發狀況。

七、求子者：部分地區信仰虎爺可助求子護胎，祈求子嗣健康。

八、偏財事業從業者：休閒娛樂、博弈相關行業，因「虎」台語諧音近「好野」，民間相信虎爺能「咬錢納財」，具財神神格。

九、生肖屬虎者：與虎爺特有緣分，可祈求加強運勢、避沖煞。

十、求事業運者：虎爺威猛氣勢有助增強氣場行動力，利於談判與競爭。

楊登嵙特別提醒參拜順序：入廟應先拜廟埕天公爐，次拜主神及配祀神明，最後才拜神桌下之虎爺；虎爺位居參拜順序倒數第一或第二，若僅拜主神財神爺而漏拜虎爺，求財流程並不完整，也有失敬意。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

虎爺 城隍爺 媽祖

延伸閱讀

最強開運日！天赦日、天貺節、撞虎爺聖誕…祈福轉運求財「這天必拜」

719罕見三吉日齊聚...專家曝：一堆人求財卻拜錯 恐花冤枉錢

周日天赦日遇虎爺聖誕！命理師：起床千萬先別做這事「恐影響運勢」

7月19日「天赦日撞天貺節」！最強求財吉日…錯過再等26年

相關新聞

今天虎爺聖誕大解密…驅邪鎮煞又咬錢 「十類人」拜了最靈驗

今天是國曆7月19日，也就是農曆6月6日，屬於為民間信仰「虎爺」聖誕，命理師楊登嵙指出，虎爺身兼驅邪鎮煞、守護幼兒、咬錢招財三大神力，是全台廟宇神桌下最常見卻最易被忽略的神祇；參拜時應留意順序，切勿只拜財神爺而漏敬虎爺，有10類人適合在今天祭祀虎爺，若要求財求健康平安，不要錯過。

殺破狼週運勢／白羊關係出現第三者 「2星座」偏財運很好

殺破狼2026年7月20日～7月26日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 感情運方面，太陽進入戀愛、子女宮位，與木星合相。曖昧關係明朗化，兩人互訴衷曲，正式交往。感情已經穩定的白羊座，有懷孕的跡象，或是會在此時收養毛孩，承擔照顧小生命的責任。 工作運方面，金星在工作宮位行進，正在執行一個光鮮亮麗的案件，與知名廠商或人士合作。但由於金星受到在溝通宮位的火星影響，與合作單位、人員斡旋時常受到刁難，常會因此動氣跟人吵架。 本週須注意的部分 人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在戀愛宮位的太陽、木星影響，千萬不要介入他人情感方面的問題，以免公親變事主。某些白羊座的情感關係有第三者存在，雖然並沒有破壞目前的戀情，卻會是兩人之間的疙瘩。 交通運方面，火星與天王星齊聚在交通宮位，外出容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，交通工具容易半路拋錨，維修與處理費用極傷荷包，不論走路或搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。 金牛座： 整體運勢 感情運方面，金星在戀愛、娛樂宮位行進，與喜歡的人每天膩在一起，享受愉悅的生活。然而金星受到在金錢宮位的火星影響，花在約會方面的金錢也較多，某些金牛座則是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。