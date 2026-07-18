神桌下的財神爺！7月19日虎爺聖誕命理師曝參拜眉角 順序拜錯恐失禮

本月19日是農曆6月6日適逢民間信仰「虎爺」聖誕，命理師楊登嵙表示，虎爺身兼驅邪鎮煞、守護幼兒、咬錢招財三大神力，是全台廟宇神桌下最常見卻最容易被忽略的神祇；他同時提醒，參拜順序若顛倒、供品若處理不當，恐弄巧成拙，反失敬意。

楊登嵙指出，虎爺又稱「虎爺公」、「下壇將軍」，依毛色可分黃虎、黑虎兩種，黃毛者稱虎爺公，黑毛者則稱下壇將軍、黑虎大將。傳說虎爺原為保生大帝馴服之神獸，隨侍修練終成黑虎將軍；另有一說為武財神趙公明、城隍爺之座騎，因長年隨侍財神、城隍身側，兼具驅邪、鎮宅、招財三種神力，全台廟宇神桌下多可見其蹤跡，也被視為兒童守護神。

楊登嵙說，在驅邪鎮煞方面，虎爺以利齒清除穢氣、妖氣，為主神開路，廟會慶典時常率先入廟清淨，之後主神與配祀神明才隨後進駐、散播福氣財氣。

守護幼兒方面，楊登嵙表示，昔日醫療不發達，孩童若體弱多病、難帶養，長輩多帶往供奉虎爺之廟宇祈求平安，徵得虎爺同意後認作「契子」，盼孩童如虎爺般威猛健康、妖邪不敢近身。民間也流傳「虎咬豬」之說，孩童罹患腮腺炎（俗稱「生豬頭皮」）時，家長常祈求虎爺威力將病痛「咬走」，助其痊癒。

楊登嵙指出，財運方面，台語「虎爺」音近「好野」，加上「虎爺咬錢來」之傳說，使虎爺同時具財神神格，信眾多以「拜金虎爺，乎你金好野」祈求財運亨通，此一諧音討喜之說法，也讓虎爺信仰歷久不衰。

楊登嵙提醒信眾參拜順序，入廟應先拜門口天公爐，再拜主神、配祀神明，最後才拜神桌下之虎爺，虎爺通常位居參拜順序倒數第一或第二，若僅拜主神財神爺而漏拜虎爺，求財拜拜流程並不完整，也失敬意。

供品禁忌方面，楊登嵙說，虎爺多喜生食，如花枝、魷魚、豆干、生香腸、生肉、生雞蛋等，但各廟習俗不一，例如北港武德宮即有神明指示不供葷食，台中建國市場虎爺則偏好炸雞、可樂，建議參拜前先向廟方確認，或直接準備虎爺喜愛的點心類供品，較不易出錯。

他也提醒，生食供品未經冷藏容易腐敗，祭拜後務必主動帶回，以免造成廟方與其他信眾困擾，兼顧敬神與公德心。

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