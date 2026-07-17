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為何那麼多人愛梅西、又那麼多人討厭他…答案是「巨蟹座」

聯合新聞網／ 澤誼老師
阿根廷球王梅西。路透
阿根廷球王梅西。路透

這幾天世界盃打到現在，不知道你有沒有發現，那些站在世界頂尖的球員，身上總帶著某種奇特的共通性？周日阿根廷要跟西班牙搶冠軍。梅西39歲了，這大概是他最後一次站在世界巔峰的位置。這幾天新聞一直在講他多神、多會進球。但這個看起來瘦瘦弱弱、平時安靜到快要隱形、甚至有點孤僻的男人，到底憑什麼扛著一整個國家的期待，一路走到現在？

答案是巨蟹座，6月24日生。

他的殼：你以為的高傲，只是他沒把你當自己人

很多人討厭梅西，覺得他冷漠、高傲，甚至罵他是雙面人。

最經典的例子，就是2024年初他去香港踢商業賽。因為沒下場，他整場坐在長椅上零笑容、零互動，連頒獎典禮都繞道走，被全場球迷噓爆、上新聞，還被立委點名要求道歉。結果同一個月他去日本，整個人卻像換了個靈魂——不僅替補上場踢了半個小時，還跟球迷有說有笑、大合照、送球鞋。

這不是雙面人，這只是巨蟹座喜不喜歡的態度，很容易表現出來，沒有在為了公關配合的！

巨蟹座有一層堅硬的外殼，他們的溫暖是有配額的，而且極度看人、看場合。當他覺得這個環境不安全，或者你根本沒被放進他「自己人」的安全名單時，他的殼就會啪一聲關上。

早年在巴薩青訓營，他安靜到隊友以為他不會講話。2010年世界盃出局，他自己躲在更衣室的角落哭，沒讓鏡頭拍到。巨蟹座的情緒風暴是別人看不到的，但絕對比你想像的還要戲劇化，他們只是習慣把脆弱收好，留到安全的地方，才願意拿出來。

他的螯：不想讓這個家，在我的手上結束

但是，一旦被他認定是「自己人」，巨蟹座那股瘋狂的守護能量就會被徹底激發。這就是為什麼隊友願意在場上為他拼命，整個阿根廷視他為信仰。

在對上埃及那場關鍵戰役，梅西罰丟了一顆12碼罰球，球隊一度0比2落後，看起來要崩盤了。結果最後13分鐘，他一傳一射硬是完成了逆轉。賽後，他哭著說：「我們不想回家。」

這句話，就是最純粹的巨蟹座核心。

他在場上拚命的原動力，從來不是為了去打破什麼世界紀錄，或者是追求個人的歷史地位。他拚了命，純粹是因為「不想讓這個家，在我的手上宣告結束」。

外殼，是前面那些沉默不語、不讓自己崩潰的壓抑；而那對雙螯，則是最後關頭為了守護「家人」而使出的致命一擊。只要被他納入羽翼之下，巨蟹座會用最不講理的偏心和強大，一路護送你前進。

對於巨蟹座來說，打拚不是為了贏，而是為了這個家的團結跟向心力。

同一個生日圈的兩隻螃蟹：哈蘭德亞馬爾

如果我們看看同一個生日圈的另外兩位球星，你會發現這種「殼與螯」的特質，在不同生命階段有著奇妙的變化：

哈蘭德，在場上是個不講道理的進球機器，但場下根本是個毫無社會化修飾的大直男。

進球時的嚴肅，但臉上的狂喜和傻笑根本藏不住；甚至在慶祝奪冠的夜店裡，他還能穿著整套俱樂部運動服在場中央跳舞，活像個大隻的呆萌小孩。

挪威哈蘭德帶領全隊和觀眾一起以「維京划船」慶祝勝利，一臉霸氣。美聯社
挪威哈蘭德帶領全隊和觀眾一起以「維京划船」慶祝勝利，一臉霸氣。美聯社

19歲的亞馬爾，目前還處於巨蟹座還沒被世界完全磨洗過的時期。他的喜怒哀樂、幼稚與生澀，全都直接寫在臉上。他還沒學會把殼關得緊緊的，但也正因如此，他保留了最原始、最純真且敏感的直覺。

西班牙天才邊鋒亞馬爾也是巨蟹座。美聯社
西班牙天才邊鋒亞馬爾也是巨蟹座。美聯社

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澤誼老師

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