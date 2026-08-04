占星術和季節有關？秋天生日的人愛美、這季節出生不服輸

12星座與季節間意外的連結

據傳，占星術誕生於西元前7世紀的巴比倫尼亞，地點、時代與文化皆與日本截然不同，但令人意外的是，此地的氣候、對季節的想像以及風土民情皆和日本有所呼應。

那麼接下來，就讓我們來看看季節循環與12星座的關聯吧！ 這可是深入了解各個星座的線索。

在溫暖舒適的春天出生的人，通常性格開朗且正向。在艷陽高照的炎熱夏天出生的人，通常情感豐沛且充滿能量。在收穫滿載，能以安穩的心度日的秋天出生的人，通常懷有美感，具備藝術細胞。在必須忍受酷寒的冬天出生的人，通常耐力強且具備不服輸的好強之心。

儘管程度因人而異，但你應該得以清楚明瞭，季節的特徵竟意外地直接反映於性格上。

像這樣，出生的季節成了每個人性格的基石，並在疊加其他星座的特質之後，形成了複雜的「你」。

試著視所有星座「與自己切身相關」

首先，為了讓不熟悉占星術的人，以及不太明白自己太陽星座以外的星座特徵的人得以輕鬆想像，我想先依循日本的四季來解說12星座。只要把日本獨有的節慶與活動連結該星座的性格，將能更具體地想像每個星座的特質。

一開始，請先克制想讀自己星座內容的欲望，並從春天開始，一邊想像一年間擁有12個季節，一邊按照順序從牡羊座閱讀到雙魚座。在閱讀的過程中，特意想像身邊該星座的朋友、戀人或家人的臉龐，或許能幫助你快速理解。 《LUA的12星座占星解析》。圖/楓書坊提供

只要這麼做，你將能夠更熟悉每個星座，於此同時，你也會發現自己的內在其實也擁有其他11個星座的特質。

如果你能確實感受到每個星座的特長皆存於你的內在的話，你將可以自行拓展更多「喜歡的自己」，而且，你也會因為了解「討厭的自己」出現的原因，而得以更輕鬆地掌握自己的情緒。

(本文摘錄自《LUA的12星座占星解析》，楓書坊出版，未經同意禁止轉載。)

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