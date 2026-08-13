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人不只一個星座！其他11星座也影響你...只是佔比不同

楓書坊／ 文／LUA
獅子座示意圖。圖／AI生成
獅子座示意圖。圖／AI生成

12星座是如何制定出來的呢？

我們是出生在「地球」這顆行星上的地球人。儘管我們在此爭逐優劣，我們卻也都不過只是居住在這顆美麗星球上的一介凡人。而宇宙裡，除了地球以外，還有各式各樣的星球彼此互相牽引。當然，地球也不例外。只要聯想12星座，應該就能輕鬆理解各個星球帶來的影響了！

提到12星座時，大部分的人往往會覺得只有一個特定星座對自己格外重要，因此，很多人經常會說出「因為我是金牛座」、「因為我是雙子座」等話語。但其實，一個人的內在同時並存著其他11個星座，我想你知道之後，肯定會相當吃驚！

占星學裡所說的星座，原則上是由一個人出生之時太陽的位置所決定。而所謂的12星座，便是將太陽運行的軌道—「黃道」以每30度為單位，切分成12等分而來。以日夜等長的春分，也就是太陽與赤道交會的春分點作為牡羊座的起始點，依序劃分出金牛座、雙子座、巨蟹座…等12星座，而太陽會在一年365天裡行經於12星座的某處。

在太陽行經某星座的期間，太陽會照亮該星座的特質，換句話說，就像是踏入了把聚光燈照在該星座上的季節。我們人類生活在地球上，並且每天蒙受太陽的恩惠，自然也會在冥冥之中天天受到太陽所在位置的星座影響，就如同面對四季更迭一般。換言之，這世界其實存在著12種季節，而隨著12個季節的變化，我們的性格與心情也將隨之轉變，世界局勢也會產生改變。

你現在藉由「◯月◯號出生就是◯◯座」所得知的你的星座，正是由你出生之時太陽的所在位置來決定，即你出生之時太陽所在方位的星座。如果你出生時，太陽落入金牛座的位置，那你就是金牛座；若落入天秤座的位置，那你就是天秤座。這個稱作「太陽星座」，由於我們人類受到太陽星座的影響最為深遠，因此可以說，我們十分容易展現出該星座象徵的性格。

在占星學裡，太陽是一個極其重要的指標，它往往能代表一個人的價值觀與生活方式，以及一個人的人生方向和性格輪廓。因此，以太陽星座為基礎的占星術，即所謂的「12星座占星術」，才能在全世界如此廣為流傳。

不過，其他的星座確實也都存於你的內在。此時此刻，你也正受到此季節的星座影響。而且，我們每天都和各個不同星座的人一同活在這個社會，也都在不知不覺間受到其他星座的思維模式與行為舉止影響。正因如此，你有時候才會覺得自己體內活著一個完全相反的自己，譬如「平時總是畏畏縮縮，有時卻會展現強悍的自我」、「平時總是非常隨性，在緊要關頭卻會變得一絲不苟」等。

12星座便能幫助你釐清、理解並肯定這樣曖昧不明的自己。

首先，就讓我從牡羊座開始，簡單地列出12星座的特質吧！

牡羊座：隨時都能立即展開行動

金牛座：行事認真踏實

雙子座：在緊要關頭總能臨機應變

巨蟹座：能夠設身處地替人著想

獅子座：得以照亮他人的心靈

處女座：能夠洞察並供給所需

天秤座：隨時保持中庸之道

天蠍座：對一件事情專心致志

射手座：持續往更高層次邁進

摩羯座：總是有計畫地實現目標

水瓶座：不受常規拘束

雙魚座：情感豐富，願意接納一切

光是這些描述之中，肯定就有好幾項星座特質與你現今的性格相契合，抑或令你心有戚戚焉吧！ 無關乎你出生時的星座為何，所有星座的一面，都像這樣存於你的內在。

《LUA的12星座占星解析》。圖/楓書坊提供
《LUA的12星座占星解析》。圖/楓書坊提供

就和你的想法或多或少都會隨每天的心情改變一樣，即使是同一個人，展現出來的面向也會隨時間轉變。因為一同相處的人不同而展現不一樣的自己不僅是家常便飯，隨著季節更迭、身體狀況，甚至女性在生理週期影響之下，或許還會發生「在這段期間容易心煩意亂，而這段時候容易精神亢奮」等情形。只用一個星座，實在難以概括而論如此多樣化的人類面貌。

正因如此，隨著日子的演變，而出現「喜歡的自己」和「討厭的自己」也是理所當然的。

在電車上讓位給他人、把他人遺落的東西撿起來還給對方、補救他人的過失、工作進展順利，度過充實的一天…當能像這樣以積極正向的模樣度過一天時，內心往往會感到心滿意足，並漸漸地喜歡上自己。

(本文摘錄自《LUA的12星座占星解析》，楓書坊出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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