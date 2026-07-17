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4星座媳婦太委屈！明明孝順卻被婆婆誤會 她從不刻意迎合長輩

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網點名4星座媳婦最容易被「婆婆誤解」。圖／AI生成
搜狐網點名4星座媳婦最容易被「婆婆誤解」。圖／AI生成

婆媳相處向來是家庭關係中的一大課題。有些兒媳並非不尊重長輩，而是因性格較直接、不擅長甜言蜜語，或重視彼此界線，反而容易讓婆婆誤以為態度冷淡、不夠孝順。搜狐網指出獅子座摩羯座天蠍座射手座4個星座的女性，便常因表達方式與傳統期待不同，而成為最容易被誤解的媳婦

獅子座媳婦：不擅長甜言蜜語

獅子座個性獨立、有主見，面對家庭大小事通常會堅持自己的想法，不會刻意迎合長輩，也不習慣低聲下氣討好他人。當婆婆過度干涉夫妻生活、育兒或家庭開銷時，獅子座往往會直接表達立場，因此容易給人強勢的印象。不過，她們其實更傾向以實際行動表達孝心，例如逢年過節準備禮物、照顧生病的公婆，甚至在外維護長輩顏面，只是不擅長甜言蜜語。

摩羯座媳婦：遇到衝突不爭辯

摩羯座屬於典型的「做得多、說得少」。她們習慣默默分擔家務、記住長輩的生活習慣，甚至提前準備生活用品與藥品，但不善於表達關心，也鮮少主動談心。遇到衝突時，多半選擇沉默、不爭辯，這樣的性格容易讓重視情感交流的長輩誤以為她們刻意疏遠，進而產生隔閡。

天蠍座媳婦：底線被踩便拉開距離

天蠍座雖然待人有禮、該盡的責任從不缺席，但十分重視界線感，不希望婆婆過度介入夫妻生活。一旦認為自己的底線被踩到，便會選擇拉開距離。由於不輕易吐露心聲，也較少主動展現情感，容易讓長輩覺得她們有所保留，誤以為沒有把婆家當成真正的家。

射手座媳婦：太坦白而被誤解

射手座因個性直率、不拘小節，常因說話過於坦白而被誤解。她們不喜歡繁文縟節，也不擅長應付人情世故，面對長輩的叮嚀或觀念不同時，往往直接表達想法。雖然平時不愛刻意噓寒問暖、也不習慣頻繁報備生活，但遇到需要時，仍會第一時間挺身而出協助家人，只是表達方式與傳統期待有所不同。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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