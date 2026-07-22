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內心強大…最會解決問題Top3星座！第一名堅信「做就對了」
無論是職場還是家庭中，如果遇到非常危急的事情，難免讓人感到焦頭爛額。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享面對焦頭爛額的事情很有一套的3個星座，快來看看他們如何解決問題的吧！請參考太陽、上升星座。
TOP3 處女座／拆解問題 逐一擊破
處女座的人很細心，而且是完美主義，當困難來臨時可能其他星座會想要放棄，但處女座往往會選擇解決問題、解決困難，不僅會把事情弄清楚，自己的能力也會有所增長。
TOP2 天蠍座／壓力再大 迎刃而解
天蠍座的人字典中沒有「壓力」兩個字，所有的問題都能在困境中解決，例如別人為他聖訂一個爬上喜馬拉雅山的目標，所有人都覺得不可能，但天蠍座會認為人類都踏上月球了，世界上沒有不可能的事情，只要規劃好行程什麼事情都能做到。
TOP1 牡羊座／座右銘「做就對了」
所有困難擺在牡羊座面前，他都會不假思索地去做，「做就對了」是他人生的座右銘，關關難過關關過，就算很難達成目標，他也會盡力做到最好。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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