周日天赦日遇虎爺聖誕！命理師：起床千萬先別做這事「恐影響運勢」

7月19日是今年最強「黃金開運日」，天赦日、天貺節與虎爺聖誕相撞，特別適合在當天補財庫。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中指出，7月19日當天一起床先不要「開口說話」，否則很可能因為起床氣而說話壞、進而影響運勢，建議起床後先喝水、刷牙，調整好心情、並保持謙卑的態度，才能增強整體運勢。

湯鎮瑋指出，7月19日是「天赦日」，每年都有幾個這樣的日子，代表玉皇大帝赦免人們罪業，當天確實是象徵吉祥的轉運日，請大家好好把握。

而每逢天赦日，一起床「先不要開口講話」，因為你可能一早起來心情不好，有起床氣，一開口就說一些罵人的話語，而天赦日是要懺悔罪業的日子，如果說出傷害他人的話，無論補做什麼事情都沒有效果了。

湯鎮瑋進一步解釋，人們剛起床就是接引氣場的時刻，當天起床後，可以先喝一口水、先刷牙，但是記住千萬不要說話，也不要看他人傳給你的任何訊息，因為你可能看到負面訊息後就開始罵人，出現較為負面的反應。

當天要多去懺悔，無論之前做了什麼壞事，都不能保持「理所當然」的心態，否則補不了財庫，求人際與桃花也通通沒有效果。開口說話是「福禍之源」，嘴巴掌管的福報非常關鍵，請多多去誇讚他人、不僅給他人希望，更能提升自身運氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。