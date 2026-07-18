快訊

坑殺觀光客？西門町一顆芒果860元 她嚇到逃走：價格太驚悚

川普發文「搶先看」要付多少？傳月費最高超過300萬 簽3年享6折優惠

手機特價優惠！iPhone 17 Pro降價近3千 vivo X300演唱會神機砍1.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

周日天赦日遇虎爺聖誕！命理師：起床千萬先別做這事「恐影響運勢」

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師提醒7月19日當天一起床先不要「開口說話」。圖／AI生成
命理專家湯鎮瑋老師提醒7月19日當天一起床先不要「開口說話」。圖／AI生成

7月19日是今年最強「黃金開運日」，天赦日天貺節虎爺聖誕相撞，特別適合在當天補財庫。命理專家湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中指出，7月19日當天一起床先不要「開口說話」，否則很可能因為起床氣而說話壞、進而影響運勢，建議起床後先喝水、刷牙，調整好心情、並保持謙卑的態度，才能增強整體運勢。

湯鎮瑋指出，7月19日是「天赦日」，每年都有幾個這樣的日子，代表玉皇大帝赦免人們罪業，當天確實是象徵吉祥的轉運日，請大家好好把握。

而每逢天赦日，一起床「先不要開口講話」，因為你可能一早起來心情不好，有起床氣，一開口就說一些罵人的話語，而天赦日是要懺悔罪業的日子，如果說出傷害他人的話，無論補做什麼事情都沒有效果了。

湯鎮瑋進一步解釋，人們剛起床就是接引氣場的時刻，當天起床後，可以先喝一口水、先刷牙，但是記住千萬不要說話，也不要看他人傳給你的任何訊息，因為你可能看到負面訊息後就開始罵人，出現較為負面的反應。

當天要多去懺悔，無論之前做了什麼壞事，都不能保持「理所當然」的心態，否則補不了財庫，求人際與桃花也通通沒有效果。開口說話是「福禍之源」，嘴巴掌管的福報非常關鍵，請多多去誇讚他人、不僅給他人希望，更能提升自身運氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天赦日 天貺節 財運 命理師 虎爺

延伸閱讀

下周四大暑…命理師曝「火局成形」 3生肖走旺、屬牛當心

7月19日求財秘訣大公開 虎爺聖誕按步驟「換錢母、摸虎頭」

命理師曝「5大徵兆」準備轉大運！健忘、大病初癒都上榜

周日逢最強招財日！命理師教1招提升下半年財運：拿這物去曬太陽

相關新聞

聽不到也能開飛機？全球首位亞裔聾人女飛行員：AI字幕改變航空未來

飛行員在空中飛行時，必須隨時與地面航管保持聯繫，聽力似乎是不可或缺的能力。但全球首位亞裔聾人女飛行員徐志敏（Sheila Xu）接受《聯合報》專訪時表示，真正限制失聰者投入飛行的並非聽力，而是現有的通訊方式。她認為，隨著人工智慧（AI）技術快速發展，期待未來飛機座艙能導入即時字幕系統，將航管通話即時轉換成文字，不僅能協助失聰飛行員，也有助所有飛行員降低因通訊誤解而衍生的飛安風險。

今熱飆37度高溫防午後大雷雨 吳德榮：下周有多個熱帶擾動醞釀發展

今晨南部有零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下周二之前，在南海有熱帶雲簇消長，發展條件不佳。不過，其扮演提供台灣附近的西南風及水氣的角色，致使大氣不穩定度提高，帶來連日午後的大雷雨。

6周魔鬼訓練改變人生 Able Flight造就她成全球首位亞裔聾人女飛行員

全球首位亞裔聾人女飛行員徐志敏（Sheila Xu）接受《聯合報》專訪時表示，在她成長過程中從沒見過像她一樣的聽障飛行員，直到某次偶然看見一段西語裔聾人女飛行員分享飛行經歷影片，大大激勵了她。徐志敏主動聯繫對方，進而透過美國非營利組織Able Flight的協助，歷經6周魔鬼訓練，讓她最終獲得美國聯邦航空總署FAA核發的美國運動飛行員執照（Sport Pilot License）。

全球高溫紀錄常出現在聖嬰年？ 專家曝有3個可能原因

全球高溫紀錄常出現在聖嬰年。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據近30年的實際觀測數據顯示，多個全球最暖年分都發生在強聖嬰期間或其後1年發生。例如1997至1998年是超強聖嬰年，1998年就創當時全球最高溫紀錄。2015至2016年也是強聖嬰年，而2016年也創下新的全球平均氣溫紀錄。

花蓮近海凌晨發生規模4.1地震 最大震度2級

凌晨04:09花蓮近海發生規模4.1地震，震源深約23.8公里，花蓮縣鹽寮及花蓮市最大震度2級，鄰近縣市震度多為1級，搖晃明顯。。

清晨4時9分花蓮近海規模4.1地震 最大震度2級 6縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨4時9分，在花蓮縣政府南南東方15.2公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.1地震，地震深度23.8公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。