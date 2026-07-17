快訊

外資狂砍1,890億元、三大法人爆賣2,617億元 台股殺出史上最大跌點

母被判無期徒刑！「我的歌聲裡」曲婉婷罹癌忍痛切除單邊乳房 人生遭重擊

聽新聞
0:00 / 0:00

農曆6月生肖運勢(上)／5生肖當心…破財生病小人全上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師分享各生肖在農曆六月的運勢。圖／AI生成
命理專家湯鎮瑋老師分享各生肖在農曆六月的運勢。圖／AI生成

今年的農曆6月是一個「大月」，共有30天，對應的國曆日期為 7月14日8月12日。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享各生肖在農曆6月的運勢，特別強調屬牛、羊、蛇、雞、龍的人要特別小心，可能出現健康、錢財、情勒、小人與感情的問題，建議保持平常心，並謹慎處理每一個危機，就能安全度過這個月。

生肖牛／謹慎理財 不要貪心

屬牛的人在此月份凡事不要過度勉強，也不要做超過自己能力範圍的事情，因為6月份對牛而言剛好是財庫出現問題的一個月，所有決定，包括用錢的決定都要小心謹慎，比方投資，不要一意孤行做投資，最好評估各方意見後再出手，「不要貪」是重點。

工作上可能會有變動，需要跟同事或主管好好溝通，可能會因為一些問題而不耐煩，但千萬不要爆發，建議多去外面走一走或旅遊，才能放下躁動的情緒，遇到問題順其自然就對了。

開運方式：穿紅色系衣服

生肖羊／有血光災 注意健康

再此月份要多注意自己的健康，使用刀具時必須特別小心，心情上也要保持正能量，可能會因為疾病復發而感到煩躁，不過調整身心靈磁場才是關鍵，不要帶著煩惱跟他人溝通，否則容易出意外。建議可以多去參加放鬆身心靈的戶外活動或課程。

如果身體出現問題，記得要去看醫師、按時休息，不要過於內耗，做好的事情最重要，才不會惹上不必要的麻煩

開運方式：穿藍色系衣服

生肖蛇／別去磁場不好地方

屬蛇的人本月要多關心身邊的朋友或家人，因為這些人特別容易會帶給你一些煩惱，甚至是情緒上的壓力，你需要承擔很多責任、並做許多事情，讓你感到「世事無常」，進而影響到你的情緒，也就是「情勒」。

另外也不要去磁場不乾淨的地方，特別是你情緒低落的時候，去那些地方反而會讓你更加低迷，建議可以多做除晦的事情。身體上也容易因為情緒而發炎，如果身體不舒服一樣要去看醫師。

開運方式：穿綠色系衣服

生肖雞／提防小人 智慧應對

屬雞的人本月要留意小人的問題，不要貪、耳根不要軟，有些人可能看你過得太好，因為嫉妒心而想弄你，因此不要太自傲，要多觀察、多評估再做行動。此段時間很考驗你的人性，不要用太單純的角度看事物，就算理想不被他人認可，也要多學習前人的智慧，不要自作多情、靜下心來，「不貪」就能平安無事。

開運方式：穿黃色系衣服

生肖龍

屬龍的人盡量不要出現內耗情緒，如果不懂得拒絕別人、陷入複雜的感情之中，就會身陷於麻煩之中，建議保持單純才不會有這些煩惱。如果有對象，更是要好好溝通，不要一意孤行，否則甚至很可能出現官司的問題。

屬龍的女生運勢還不錯，只要好好經營職場、家庭關係，就能夠獲得大放異彩的機會，甚至財運的能量也會非常強，重點在於「努力工作」，運勢就會水漲船高。

開運方式：穿紅色系衣服

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

延伸閱讀

百年難得吉日！命理師喊7月19日「必做3事」：下半年旺財又旺運

4星座媳婦太委屈！明明孝順卻被婆婆誤會 她從不刻意迎合長輩

嫁對人幸福一輩子！「4生肖男」最專情 認定妳就愛到老

懂感恩又不貪心！4生肖今年貴人運爆棚 屬狗、馬上榜

相關新聞

4星座媳婦太委屈！明明孝順卻被婆婆誤會 她從不刻意迎合長輩

婆媳相處向來是家庭關係中的一大課題。有些兒媳並非不尊重長輩，而是因性格較直接、不擅長甜言蜜語，或重視彼此界線，反而容易讓婆婆誤以為態度冷淡、不夠孝順。搜狐網整理指出，獅子座、摩羯座、天蠍座及射手座4個星座的女性，便常因表達方式與傳統期待不同，而成為最容易被誤解的媳婦。

農曆6月生肖運勢(上)／5生肖當心…破財生病小人全上榜

今年的農曆6月是一個「大月」，共有30天，對應的國曆日期為 7月14日8月12日。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享各生肖在農曆六月的運勢，特別強調屬牛、羊、蛇、雞、龍的人要特別小心，可能出現健康、錢財、情勒、小人與感情的問題，建議保持平常心，並謹慎處理每一個危機，就能安全度過這個月。

百年難得吉日！命理師喊7月19日「必做3事」：下半年旺財又旺運

今年7月19日逢「天赦日」、「天貺節」與「虎爺聖誕」三大吉日同天，是百年難得的超級求財日。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享7月19日當天求財運必做的3件事，分別是換錢包、曬棉被和點燈，湯鎮瑋強調，當天做好這3件事，不僅能讓你能量加倍，更能讓下半年「財庫滿滿」，大家千萬不要錯過了！

無關倒垃圾！《欠妳的那場婚禮》…射手男與水象女的婚姻困境

最近大家在討論《#欠妳的那場婚禮》，看似一部「中年廢男婚姻寫實劇」，網路上吵得最兇的是周可傑倒不倒垃圾、做不做家事，但如果你真的把十集看完，會發現嚴藝文導演真正想拍的，從來不是「該不該放生一個廢老公」，而是一個更深、更難回答的問題：為什麼兩個曾經無話不談、暗戀到彼此到睡不著覺的人，結了婚之後反而無話可聊了？

農曆6月12生肖運勢一次看！兔、馬、豬好運降臨、這動物說話前三思

農曆六月乙未月（國曆2026年7月14日～8月12日），火土氣息濃厚，天氣悶熱，運勢的氣場也剛好呼應這種感覺，不是大起大落，而是悶、燥、藏。很多事情不會攤在明面上吵起來，而是暗地裡較勁、暗地裡消耗。這個月的關鍵字不是「拼」，而是「穩」。

719罕見三吉日齊聚...專家曝：一堆人求財卻拜錯 恐花冤枉錢

7月19日（日）是天赦日、天貺日也是「虎爺生」，民俗專家廖大乙說，當天3吉日齊聚，正能量、靈動力強確實適合求財補運，但很多人都拜錯，找天公求財，甚至買開運求財套組花冤枉錢，正確做法是把握午時豔陽及拜虎爺才是關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。