農曆6月生肖運勢(上)／5生肖當心…破財生病小人全上榜

今年的農曆6月是一個「大月」，共有30天，對應的國曆日期為 7月14日8月12日。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享各生肖在農曆6月的運勢，特別強調屬牛、羊、蛇、雞、龍的人要特別小心，可能出現健康、錢財、情勒、小人與感情的問題，建議保持平常心，並謹慎處理每一個危機，就能安全度過這個月。

生肖牛／謹慎理財 不要貪心

屬牛的人在此月份凡事不要過度勉強，也不要做超過自己能力範圍的事情，因為6月份對牛而言剛好是財庫出現問題的一個月，所有決定，包括用錢的決定都要小心謹慎，比方投資，不要一意孤行做投資，最好評估各方意見後再出手，「不要貪」是重點。

工作上可能會有變動，需要跟同事或主管好好溝通，可能會因為一些問題而不耐煩，但千萬不要爆發，建議多去外面走一走或旅遊，才能放下躁動的情緒，遇到問題順其自然就對了。

開運方式：穿紅色系衣服

生肖羊／有血光災 注意健康

再此月份要多注意自己的健康，使用刀具時必須特別小心，心情上也要保持正能量，可能會因為疾病復發而感到煩躁，不過調整身心靈磁場才是關鍵，不要帶著煩惱跟他人溝通，否則容易出意外。建議可以多去參加放鬆身心靈的戶外活動或課程。

如果身體出現問題，記得要去看醫師、按時休息，不要過於內耗，做好的事情最重要，才不會惹上不必要的麻煩

開運方式：穿藍色系衣服

生肖蛇／別去磁場不好地方

屬蛇的人本月要多關心身邊的朋友或家人，因為這些人特別容易會帶給你一些煩惱，甚至是情緒上的壓力，你需要承擔很多責任、並做許多事情，讓你感到「世事無常」，進而影響到你的情緒，也就是「情勒」。

另外也不要去磁場不乾淨的地方，特別是你情緒低落的時候，去那些地方反而會讓你更加低迷，建議可以多做除晦的事情。身體上也容易因為情緒而發炎，如果身體不舒服一樣要去看醫師。

開運方式：穿綠色系衣服

生肖雞／提防小人 智慧應對

屬雞的人本月要留意小人的問題，不要貪、耳根不要軟，有些人可能看你過得太好，因為嫉妒心而想弄你，因此不要太自傲，要多觀察、多評估再做行動。此段時間很考驗你的人性，不要用太單純的角度看事物，就算理想不被他人認可，也要多學習前人的智慧，不要自作多情、靜下心來，「不貪」就能平安無事。

開運方式：穿黃色系衣服

生肖龍

屬龍的人盡量不要出現內耗情緒，如果不懂得拒絕別人、陷入複雜的感情之中，就會身陷於麻煩之中，建議保持單純才不會有這些煩惱。如果有對象，更是要好好溝通，不要一意孤行，否則甚至很可能出現官司的問題。

屬龍的女生運勢還不錯，只要好好經營職場、家庭關係，就能夠獲得大放異彩的機會，甚至財運的能量也會非常強，重點在於「努力工作」，運勢就會水漲船高。

開運方式：穿紅色系衣服

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