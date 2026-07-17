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719罕見三吉日齊聚...專家曝：一堆人求財卻拜錯 恐花冤枉錢

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719罕見三吉日齊聚...專家曝：一堆人求財卻拜錯 恐花冤枉錢

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
拜拜示意圖。聯合報系資料照
拜拜示意圖。聯合報系資料照

7月19日（日）是天赦日、天貺日也是「虎爺生」，民俗專家廖大乙說，當天3吉日齊聚，正能量、靈動力強確實適合求財補運，但很多人都拜錯，找天公求財，甚至買開運求財套組花冤枉錢，正確做法是把握午時豔陽及拜虎爺才是關鍵。

廖大乙指出，天赦日本意是要向玉皇大帝誠心懺悔求赦罪，透過自省讓心靈平靜，以求後續運途或運勢平順，並非是要補運招財，因此一堆人去天公廟求財，甚至被部分不肖宮廟推銷開運求財套組，其實都是拜錯了，白白花了冤枉錢。

而天貺日適逢六月初六「虎爺生」才是改運求財招貴人的關鍵，而天貺日是開天門、玉皇大帝會下凡到人間出巡賜福，加上虎爺有辟邪、招財和鎮宅的能力，因此民眾如果覺得上半年漏財或運勢很差，想一掃陰霾就把握當天去拜虎爺才有效。

廖大乙強調，天界神明各司其職，找對人拜對項目也才有用，所以在天赦日、天貺日和虎爺誕辰3吉日匯聚這天，不一定非得去天公廟拜拜，只要雙手合十在見天處向玉皇大帝誠心懺悔求赦罪，之後在午時曬運（印）或拜虎爺添財氣才對。

民眾若覺得自己上半年漏財、業績差或有健康問題，可在19日當天上午11時至下午1時之間「曬印（曬運）」，將公司大小章或個人私章，字面朝上且向東方，放太陽下曬個一刻鐘（15分鐘）；也能拿衣服在午時豔陽下曝曬，來祛除病氣。

拜虎爺也有訣竅，可準備三層肉跟生鴨蛋，三層肉是虎爺喜歡，鴨蛋台語諧音「押煞」可鎮煞避邪，不妨準備6顆或12顆生鴨蛋當供品，讓虎爺「押煞」吃掉壞運，再誠心祈求工作順利、招貴人及求財開運，也能帶零錢去「換錢水」添財氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

豔陽示意圖。聯合報系資料照
豔陽示意圖。聯合報系資料照

天赦日 玉皇大帝 虎爺

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