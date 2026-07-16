懂感恩又不貪心！4生肖今年貴人運爆棚 屬狗、馬上榜

有些人總能在陷入困境時獲得援手，未必只是運氣好，也可能與平時待人真誠、懂得感恩有關。《搜狐網》指出，有4個生肖特別重視情義，面對別人的幫助從不視為理所當然，因此容易累積好人緣，今年在工作、財運及生活上，也有望獲得貴人相助。

生肖狗

屬狗的人十分念舊，只要曾受過他人照顧，就會一直記在心裡，即使對方離開原本的職場或圈子，仍會保持聯繫、適時關心。這份重情重義的個性，讓他們在職涯中累積不少可靠人脈。今年若遇到工作瓶頸，過去的長官或夥伴可能主動牽線，協助打開新的發展機會。加上他們不會過度貪求利益，也懂得回饋身邊的人，因此貴人緣格外旺盛。

生肖馬

屬馬的人個性爽朗，面對成果與利益時，不會只想著自己，反而願意和身邊的合作夥伴分享。對於曾在低潮時伸出援手的人，他們也會牢記恩情，日後有能力時加倍回報。正因如此，他們容易獲得合作對象信任。今年拓展新事業或開發市場時，過去累積的人脈與資源可望派上用場，讓工作進展更加順利，收入也有機會跟著提升。

生肖虎

屬虎的人外表看似強勢，內心其實相當重感情，不僅不會忘記曾幫助過自己的人，也願意照顧一路共同打拚的夥伴。面對工作上的變化，他們不輕易為了利益拋棄身邊的人，因此容易凝聚團隊向心力。今年若碰上市場震盪或事業危機，合作夥伴與部屬可望主動伸出援手，幫助他們穩住局面、順利度過難關。

生肖牛

屬牛的人待人踏實真誠，別人給予一分幫助，他們往往會用更多心力回報。平時除了願意協助同事，也會長期關心曾經照顧過自己的人，因此容易累積深厚人脈。今年若有轉職或尋求新發展的打算，過去共事過的同事、主管可能主動提供機會，甚至帶來更理想的職位與待遇。憑藉知足、不好高騖遠的態度，生活有望愈來愈安穩富足。

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