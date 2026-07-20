0720-0726「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「名利雙收」：豐厚錢財塞滿口袋

炎炎夏日進入七月下旬，這週的大環境將迎來一波全新的財氣大洗牌！隨著天氣越來越熱，賺錢的熱度也直線飆升。這幾天有幾組幸運兒像是搭上財富順風車，不管是正職表現還是兼差外快，都能順利變現，讓存款數字不斷往上跳。想知道自己是不是這週被點名的超級大贏家嗎？快來看看最新的財運榜單，準備開心數鈔票吧！

TOP 5：血型O型 + 生肖屬龍

本週O型屬龍的朋友，整體運勢猶如順水推舟，特別在週末期間，過去累積的努力都會迎來豐收。專注於皮膚藝術的刺青師，近期因為顧客在社群上的大力推薦，預約檔期瞬間排到年底，高單價的大圖設計讓你賺得合不攏嘴；每天幫人測量度數的眼鏡行驗光師，憑藉著細心與專業，成功推銷出多副頂級多焦鏡片，業績獎金直接翻倍跳漲；而在各個家庭穿梭的居家清潔員，俐落的身手讓屋主讚不絕口，不僅逢人就誇，還大方給予豐厚的紅包打賞，收穫滿載而歸。這組的朋友，請好好把握難得的賺錢良機，必定能大展鴻圖。建議出門前在鞋子裡墊個紅色的鞋墊，能幫你穩穩踩住四方進帳的好運氣！

TOP 4：血型A型 + 生肖屬兔

本週A型屬兔的朋友，這幾天的賺錢雷達無比敏銳，各種進帳機會就像排隊一樣等著你。經營桌遊空間的店長們，這陣子推出的夏日揪團活動大受學生族群歡迎，店裡天天客滿，營業額節節高升；躲在隔音室裡的專業配音員，靈活多變的嗓音讓你順利拿下知名廣告的配音大案，不囉嗦的業主直接匯入大筆預付款，口袋瞬間飽滿；而頂著大太陽在泳池邊指導的游泳教練，親切的教學風格吸引大批家長幫孩子報名，滿堂彩的課程讓抽成拿到手軟。這組的朋友，只要順勢而為，絕對能擴大收入。喝杯冰涼的檸檬水消暑，能讓你的聚財思緒更為清晰！

TOP 3：血型B型 + 生肖屬羊

本週B型屬羊的朋友，財富氣流勢如破竹，只要肯努力付出，回報的金額絕對會讓你笑開懷。辛勤耕耘的在地青農，近期種出的當季蔬果品質極佳，不僅在市集上被搶購一空，更意外接到連鎖超市的大量訂單，利潤十分驚人；隨叫隨到的專業鎖匠，這幾天救援效率奇高，甚至解決了幾副極為複雜的高級電子鎖難題，滿意的客戶毫不猶豫給出超大包車馬費；至於用心烘焙茶葉的茶行老闆，限量推出的冷泡茶禮盒瞬間成為企業送禮首選，大量採購的訂單讓你數錢數到心花怒放。這組的朋友，財神爺正在對你微笑，請乘風破浪勇敢去接案。出門時帶上一條乾淨的藍色手帕，能幫你擦去阻礙、迎接滿滿財氣！

TOP 2：血型AB型 + 生肖屬猴

本週AB型屬猴的朋友，恭喜你們像是搭上財富順風車，各種意外之財在週五前後將會達到最高峰。拿著針線專注創作的手作布藝師，精心縫製的客製化包包突然在文創圈爆紅，瘋狂湧入的訂單讓你真正體會到日進斗金的快感；每天在檢驗廠忙碌的汽車代驗員，高效率的服務態度讓車主超滿意，口耳相傳之下吸引大量車隊指名檢驗，加班費與獎金雙雙入袋；替客戶規劃飲食菜單的營養師，這陣子推出的瘦身諮詢方案精準擊中市場痛點，線上報名人數爆滿，諮詢費收得超級痛快。這組的朋友，本週請毫無保留地展現才華，必定能水到渠成。建議在辦公桌右側放一個金屬材質的小名片盒，能有效穩固你的招財能量！

TOP 1： 血型A型 + 生肖屬雞

本週A型屬雞的朋友，你們宛如財神爺親自指路，走到哪裡都有源源不絕的鈔票進帳！站在舞台上製造驚喜的魔術表演者，精湛的演出影片在網路上被瘋傳，立刻接到好幾場商業大秀的邀約，高額的演出酬勞讓你樂不可支；帶著工具包到處跑的鋼琴調音師，神乎其技的聽力不僅搞定多年的走音老琴，還獲得富豪客戶極力讚賞，豐厚的紅包直接塞滿你的口袋；而隱身在鏡頭後的劇組梳化師，一雙巧手讓大明星的顏值再創巔峰，不僅地位大躍進，連帶的指定費也跟著翻倍跳漲。這組的朋友，請盡情揮灑汗水，這週絕對能名利雙收。隨身帶一顆有淡淡香氣的護唇膏，隨時保持滋潤能讓你講出更多賺錢好點子！

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