百年難得吉日！命理師喊7月19日「必做3事」：下半年旺財又旺運

今年7月19日逢「天赦日」、「天貺節」與「虎爺聖誕」三大吉日同天，是百年難得的超級求財日。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享7月19日當天求財運必做的3件事，分別是換錢包、曬棉被和點燈，湯鎮瑋強調，當天做好這3件事，不僅能讓你能量加倍，更能讓下半年「財庫滿滿」，大家千萬不要錯過了！

湯鎮瑋指出，7月19日是今年的最強招財日，這天是天貺節加上天赦日，天貺節代表玉皇大帝開天門的日子；天赦日則是玉皇大帝赦免世間人民罪業的日子，這兩個吉日疊家在一起「能量加倍」，當天很適合：

一、換錢包

如果你的錢包有破損、脫線、脫皮的情況，在當天換一個新的錢包可以幫助你打造好隨身財庫，進而使財運更好。

二、曬棉被

如果當天沒有下雨、天氣很好的話，可以把棉被拿出來曬，因為據傳天貺節這天曬東西能夠接收天的陽氣磁場，幫助你去除身上的病氣和不好的人緣桃花。

三、點燈

在當天點燈可以使能量加倍，因為點燈在民俗上代表「一燈能滅千年暗」，把我們無形當中沒有智慧的部分去除，並請諸佛菩薩幫你引路，讓你在2026下半年財庫滿滿、好運加倍。

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