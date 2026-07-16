周日逢最強招財日！命理師教1招提升下半年財運：拿這物去曬太陽

國曆7月19日是玉皇大帝開天門、天赦日與虎爺生日的日子，是難得的求財日。命理專家王老師在臉書發布影片，分享7月19日當天求財的簡易方法，除了曬太陽與曬衣服外，更要把錢包與印章等生財工具放在太陽下曬15分鐘，便能增添下半年的財運。

王老師指出，7月19日是數十年一遇的「超大招財吉日」，除了拜拜之外，還有一件事情必須要做，如果想要下半年財運更順，就要多「曬太陽」、曬龍袍（你平常穿的衣服），還有最重要的，「曬生財工具」。

王老師解釋，7月19日當天是玉皇大帝開天門、降天恩的日子，此時天地陽氣最旺，因此有六月六曬龍袍的習俗，今年又剛好遇到「甲午極陽天赦日」，務必把你的錢包、印章、16元零錢在吉時拿到太陽下曬15分鐘，並向上天稟報你是誰、今年最希望達成的事情，最後念「乾元亨利貞」即可達到收天恩、聚陽氣、納財納吉的效果。

當天如果有規劃去拜拜，別忘了去有虎爺的廟，這天也恰逢祂生日，請把曬好的零錢拿去換錢水，象徵財氣流轉、錢母生財，讓財富循環不息。

什麼時候參拜呢？王老師曾分享，當天參拜的吉時為早上7點到11點；中午13點到15點，可以茹素一天，更能增添福德，幫助你下半年財運亨通，參拜時可以選天公廟、三官大帝廟或財神廟。

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