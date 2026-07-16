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木星合月開啟財富大門！4星座迎來事業、金錢雙豐收

聯合新聞網／ 綜合報導
艾菲爾老師分享近期財運特別好、能藉由此木星合月的機會累積更多財富的4大星座。示意圖／AI生成
艾菲爾老師分享近期財運特別好、能藉由此木星合月的機會累積更多財富的4大星座。示意圖／AI生成

近日「木星合月」，代表象徵財富與機會的木星與象徵安全感的月亮相遇，意謂人們會獲得隱藏已久的賺錢契機，特別適合談薪資或規劃投資。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，分享近期財運特別好、能藉由此木星合月的機會累積更多財富的4大星座，請好好把握專屬你的機會，才能邁向成功的道路。請參考太陽、上升星座。

金牛座／穩紮穩打 財庫漸滿

一向沉穩的金牛座在這段期間能夠把收入轉化為慢慢累積的財富，近期工作表現會受到上司肯定，能夠得到加薪或兼職的機會，為你的收入帶來成長，更關鍵的是，你能分辨出想要和需要的差別，在消費觀念日益成熟時，存款增加的速度會更快，如果願意慢慢累積薪水，沉穩地研究投資標的，就能累積足夠多的錢財。

處女座／努力終將化作豐收

雖然處女座會懷疑自己的努力是否值得，但木星的能量會讓你得到實際的收穫，從前別人或許沒有看出你的付出，但你的努力終究會轉化為實際收入，並帶來升遷或調薪的機會，如果有從事副業，近期更能夠得到穩定的客源，這些財富都是憑藉你平時努力所獲得的，遇到困難千萬別放棄，持續努力就有回報。

摩羯座／長遠佈局 富足未來

木星與月亮的能量會讓你的理財思維變得更成熟，這段期間很適合規劃退休、保險或投資的事宜，更可以學習新的理財知識，在工作上你的穩定會受到認可，有機會獲得重要任務，對未來發展十分有益，你的成功不是投機，而是慢慢累積的成果，只要能保持穩定的心態，就有機會獲得更多財富。

射手座／勇敢跨界 收入倍增

射手座作為木星守護的星座，本次合月就像按下「快速鍵」一樣，你會獲得新的工作機會或合作方式，更可能因為學習新知識而獲得新收入，你或許或開始從事新的副業，或因為旅行拓展人脈、進而改變人生，你不應該等待機會，而是勇敢去執行心中的想法，只要勇於實踐就能讓收入更加多元，真正的財富在於持續努力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 財運 財富 木星 月亮

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