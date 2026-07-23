下半年星座運勢(上)／變動是必然 …牡羊桃花超旺、獅子主場來了

2026下半年星象總體氛圍：在變動的風象時代，讓內在優雅盛開。這一年，天空正在換場，而且是一種深層的、不會逆轉的轉動。你感覺到風向變了，光的角度不一樣了，你不確定接下來會是什麼，但你知道，回不去了。

2026年的星象，正在告訴我們：新的規則來了。預告不是讓你害怕，而是邀請你，重新認識自己能做什麼。

世界正被捏碎重塑，４大星象的力量是關鍵訊號

在進入各星座之前，先聊聊2026年正在發生什麼？因為這些星象不只是背景，它們就是你的人生正在被重塑的力量。

1. 幸運星「木星 」進入獅子座：正式進入熱烈、勇敢、充滿創造力

2026年6月底木星進入獅子座，木星是占星學裡的幸運星，它在6月底離開情感豐沛的巨蟹座，正式進入熱烈、勇敢、充滿創造力的獅子座，一待就是一年。這種氛圍就像是一盞spotlight照到你自己，因此下半年整體氛圍強調的，是自信、表達，以及讓自己被看見。

2. 天王星在雙子座：7年內，「變動 」已是必然

從2026年4月開始，天王星正式在雙子座安頓下來，一直到2033年展開長達七年的變革。這是一個巨大的時代轉換：我們從過去七年「土象金牛」的穩定邏輯，進入「風象雙子」的流動年代。過去你以為最穩的東西，例如固定的職位、單一的收入、一成不變的生活，都將不再是安全感的來源。未來的競爭力，是你的腦袋有多靈活、你能不能快速學習、你的溝通和表達能不能打動人心。AI的時代不是要取代你，而是在測試你：你願不願意一直更新自己？

3. 土星與海王星同入白羊座：「歸零重啟」的訊號

這兩顆星在2026年初先後進入白羊座，這是一個「歸零重啟」的訊號。土星帶來的是現實的重量，海王星帶來的是夢想與迷霧，兩者同時落在代表「新開始」的白羊座。這意味著許多層面的衝突都會升溫，但同時，也意味著那些沉積已久的舊模式，終於有機會被清空、被重建。

4. 凱龍星進入金牛座：正視「錢」和「自我價值」

2026年6月下旬 「帶傷的療癒者」凱龍星首次進入金牛座。它要碰觸的，是我們關於「錢」和「自我價值」最深的傷。而你是不是一直覺得自己賺得不夠多、擁有得不夠？你對「安全感」的定義，是從哪裡來的？這不是要戳痛你，是邀請你去看清楚那個傷，然後從那裡長出新的力量。

12星座在2026年下半年的整體運勢分析，建議同時對照太陽星座與上升星座。

牡羊座｜你已經等夠久了，現在可以動了

土星和海王星在上半年正式進入你的星座，這個組合聽起來有點沉。確實它帶來了一定的壓力和現實感。但你知道嗎？這兩顆星也在說一件事：你的夢想，現在有機會真的落地了。不再只是想像，而是可以一步一步走進現實的那種。

下半年，木星在獅子座散發光芒，這個火象的能量會強力支持你。情感更有活力、對自己更有信心、也更願意在人前展現自己的好。

✦ 重點星象提醒

天王星在雙子座，觸動的是你的溝通與學習領域。未來幾年，你學到的東西、你說話的方式、你建立連結的能力，都會成為你最大的競爭力。現在開始，比過去任何時候都更值得投資在「讓自己的表達變得更好」這件事上。

事業與財務：下半年進入一個充滿創造力的爆發期。如果你從事任何和創意、表演、內容、教育相關的工作，這段時間會特別有感！機會真的來了，不只是感覺，是真實的邀請和舞台。

財務上，整體是往上走的，但入秋後請保持保守。不要因為一時的順手就輕易涉足高風險投資，你的好運需要你用穩健的方式守住它。

感情：下半年是牡羊難得的桃花旺季，你的個人魅力在這段時間特別突出，容易成為人群裡被注意到的那一個。單身的你，不需要刻意出擊，好好活出自己的狀態，緣分就會來。有伴的你，感情在木星能量的滋潤下也會加溫，適合一起談談未來、確認方向。

凱龍星進入金牛座，開始觸碰你的財務與自我價值課題。你是不是一直對「我值多少」有些說不清楚的焦慮？這段時間，這個問題會變得更清晰，不是要你難受，而是讓你終於可以從根本上，重新定義「我值得擁有什麼」。

💛 給牡羊的話：你不是在等運氣，你是在等一個準備好的自己。你已經準備好了。

金牛座｜鬆手，才能接住更好的

天王星在2026年4月正式離開待了七年的金牛座。這七年，你被它攪動了多少次。工作換了、住所換了、某些你以為很穩固的東西也鬆動了。現在，它終於離開了。你可以深呼吸一次。

但天王星換到了你的財務宮位，代表接下來幾年，你和「錢」之間的關係會繼續有些變動。這不是壞事，而是在挑戰你：除了固定薪水，你還能用什麼方式創造收入？

✦ 重點星象提醒

凱龍星在6月底進入金牛座，這是1984年以來第一次。它要帶你回頭看的，是你和「物質安全感」之間最深的關係。你有沒有一直覺得「不夠」？無論是錢不夠、條件不夠、資格不夠，凱龍星在這裡，是要帶你療癒這個「不夠」的感覺，讓你從內在真正相信：你已經擁有足夠的資格，去接受更好的。

事業與財務：下半年木星在獅子座，影響的是你的家庭與根基宮位。這段時間，透過家人的支持、居住環境的改善、或者家族資源的整合，都可能帶來意想不到的機會。買房、換環境、家庭相關的財務決策，這段時間運氣都不差。

天王星在財務宮，鼓勵你開始思考「斜槓」的可能性。副業、興趣變現、多元收入。不是說要你放棄穩定，而是在穩定之外，再建一道防線。

感情：下半年感情更為安定，有伴的你可以把心思放在「怎麼讓這段關係繼續新鮮有趣」上，而不是糾結某些已經解決不了的問題。單身的你，可能在家人的介紹或熟悉的圈子裡遇到讓你感覺「安全」的人。對金牛來說，這種感覺往往就是開始的訊號。

💛 給金牛的話：你一直以為「擁有」才等於安全。但也許，真正的安全感，是知道自己有能力去創造想要的一切。

雙子座｜時代的風，正好吹在你的方向

天王星正式在你的星座安頓下來，七年的旅程開始了。這對雙子來說是一個激動人心的消息！代表改變、突破、科技與創新的天王星，選擇住進你的家。

你天生就靈活、好奇、善於溝通，而接下來這七年，這些特質將成為時代最需要的能力。AI的崛起、知識經濟的爆發、資訊流動速度的加快。這些看起來讓很多人焦慮的事，對你來說更像是一個遊樂場。

✦ 重點星象提醒

天王星在第一宮（上升雙子座）的人，這七年會經歷自我形象和人生方向的全面翻新，別抗拒，讓自己蛻變就好。AI工具、數位溝通、跨領域整合，是你的時代紅利，及早佈局，及早受益。

事業與財務：下半年木星在獅子座影響你的學習與短途出行宮位，這是一個「越動越順」的時期。出差、談合作、出席各種場合、學習新技能。這段時間的你就像充飽了電，到哪裡都能帶來能量。

財務上，你的收入方式可能也在這段時間有些轉變：也許過去靠的是一份穩定薪水，但現在你開始發現，你的表達能力、你的知識、你的創意，本身就是可以變現的資產。

感情：感情在下半年不是第一優先，但不代表沒有緣分。木星帶來的是話題相投的連結，你可能在一次旅行、一場課程、一個活動裡遇到讓你眼睛一亮的人。對雙子來說，「聊得來」就是最好的開始。

💛 給雙子的話：時代終於追上你了。你準備好了嗎？

巨蟹座示意圖。圖／AI生成

巨蟹座｜苦盡甘來，這四個字是真的

木星在6月底離開你的星座，進入獅子座。這意味著上半年你一直帶著的那份木星光芒，要換個方式呈現了。但不是消失，而是從「滋養自己」轉向「看見更大的世界」。

下半年木星在你的財富宮位發光，這是十二年一次的財運時機。不是說天上掉錢，而是你這幾年的努力、積累、還有那些默默撐過去的日子，現在開始有了回報的形狀。

✦ 重點星象提醒

天王星在雙子座，影響的是你的居家與根基宮位。接下來幾年，你的居住環境、家庭結構，甚至你對「家」的定義，都可能有所轉變。不是要你不安，而是讓你知道：家，可以重新創造。

事業與財務：下半年財運明顯上升。加薪、理財收益、副業起色、合作帶來的分潤。不一定是大富大貴，但「錢會進來」是真的，或者你也可能會磨練出一套新的賺錢技能。請用踏實的態度去接住這份財運，不要因為一時的順手就冒險投入不熟悉的領域。

廣結善緣在這段時間特別有效。多認識人、多走動，你會驚訝地發現，財富往往藏在人與人的連結裡。

感情：有伴的你，下半年適合認真談談婚嫁、共同規劃。包括孩子、居住、財務安排，但不要給自己壓力，順著彼此的心意就好。單身的你，木星在財富宮也象徵著「豐盛」的感情觀——你開始更清楚自己想要什麼樣的人，這種清晰本身，就會吸引對的人靠近。

💛 給巨蟹的話：你照顧過太多人了。這一次，讓好運照顧你。

獅子座｜你的主場，終於來了

6月底木星正式進入獅子座。這是十二年才發生一次的大事。整整一年，你都將沐浴在這顆幸運星的光芒裡。但需要先幫你調整一個期待：木星不是許願機，並非是指暴富、幸運中樂透，而是指它是一個放大鏡，它會放大你已經有的東西。你的才華、你的努力、你的人際關係、還有你的自信。所以，這段時間的任務不是等好事從天而降，而是讓自己準備好接住那些真實的機會。

✦ 重點星象提醒

天王星在雙子座，影響你的社交與朋友圈。未來幾年，你的圈子會大洗牌。有些舊朋友自然淡出，有些來自不同行業、背景的新朋友走進來，他們帶來的，可能是你的下一個人生機會。不要執著於維持所有的舊關係，讓圈子自然流動。

事業與財務：下半年是你的工作爆發期。不管你從事什麼行業，這段時間你都更容易被看見、被重視、被給予更多的機會和責任。升職、接到大案子、或者實現一個你想了很久的目標，都是這段時間有可能發生的事。

財務上，木星帶來的是穩健的正財運，靠能力賺來的錢最實在。不需要高風險的冒險，把精力放在把本職工作做好、提升自己的身價，就是最聰明的財務規劃。

感情：下半年個人魅力達到高峰。單身的你，可能讓好幾個人同時對你有興趣。這既是甜蜜的煩惱，也是一個考驗。考驗你真正在乎的是什麼？有伴的你，感情在木星加持下會更甜，適合確認承諾、共同備孕，或者重新出發。

九月到十一月，金星逆行期間可能有舊感情回頭，請保持清醒，不要讓懷念把你帶離現在真正好的東西。

💛 給獅子的話：你等了很久了。現在，請大聲、自信地，活出你本來的樣子。

處女座｜沉澱的力量，比你想的更大

下半年木星進入你的第十二宮，這是一個安靜的位置，但不是空洞的。很多占星師把這個位置叫做「積福德」的地方：你在這段時間做的善事、學的東西、內心的成長，都在悄悄為明年的全面爆發鋪路。

不要急。有時候最好的進展，是那種看起來「什麼都沒發生」、但內在卻已經深刻改變的那種。

✦ 重點星象提醒

天王星在雙子座，觸動的是你的事業頂端宮位。未來幾年，你的職業方向可能會有意想不到的轉彎，不是壞的那種，而是一種「原來我還可以這樣」的開闊。很多處女座會在這段時間開始思考「我真正想做什麼」，而不只是「什麼最穩定」。

凱龍星進入金牛座，影響你的第九宮（信念與成長）。有些限制你的信念，像是「我沒有那個資格」、「這種事輪不到我」，在接下來幾年，你有機會一條一條地鬆開它們。

事業與財務：雖然下半年不是大步向前的時機，但這段時間非常適合進修、考證、深耕一個領域。從事寫作、研究、教育的你，這段時間做的工作都有機會累積成長期的影響力。

財務上，這段時間的收入可能不是最亮眼的，但支出也相對可控。把這段時間當作「整理財務、建立習慣」的時機，為明年的爆發做好準備。

感情：下半年的感情帶有一種「悄悄的」氛圍。可能是內心喜歡一個人但沒有說出口，也可能是一段關係在慢慢加深但還沒有正式確認。對處女來說，這種「慢慢來」的感情節奏，其實很適合。入秋後是更積極走近的好時機。

💛 給處女的話：你現在種下的，明年都會開花。請相信這個過程。

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