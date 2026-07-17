無關倒垃圾！《欠妳的那場婚禮》…射手男與水象女的婚姻困境

最近大家在討論《#欠妳的那場婚禮》，看似一部「中年廢男婚姻寫實劇」，網路上吵得最兇的是周可傑倒不倒垃圾、做不做家事，但如果你真的把十集看完，會發現嚴藝文導演真正想拍的，從來不是「該不該放生一個廢老公」，而是一個更深、更難回答的問題：為什麼兩個曾經無話不談、暗戀到彼此到睡不著覺的人，結了婚之後反而無話可聊了？

這個問題，我覺得沒有標準答案。但用占星的角度切進去聊，會滿有意思的——不是要算命，而是想用一個比較好懂的方式，去理解這兩個人「為什麼會變成這樣」。星座說穿了，就是一套幫我們描述「一個人天生比較習慣怎麼去愛、怎麼逃避、怎麼崩潰、又怎麼和好」的地圖語言。

周可傑跟陳立璇，到底各自帶著什麼樣的「劇本」走進這段婚姻呢？

劇中有一個彩蛋：周可傑其實是雙胞胎弟弟，他在午夜十二點過後出生，比哥哥晚了一天，照理說是射手座，但因為身邊幾乎所有人——包括他自己——都習慣把他和哥哥的生日綁在一起記，他活得像個「被誤認的天蠍座」。這個小設定，其實才是整部戲最厲害的隱喻。

雙胞胎弟弟：他從小就活在「被比較」裡長大

從占星的角度，「出生序」本身不是黃道帶的一部分，但它決定了一個人最早期的心理位置。周可傑的哥哥從小到大什麼都比他優秀，這意味著周可傑的整個童年，幾乎沒有一刻是單純做自己的——他永遠在「跟哥哥比」，他的太陽（自我認同）始終是在「對照」中被建立的——不是「我是誰」，而是「我比哥哥差在哪裡」。

這種成長模式，讓一個本來具有射手座特質（樂觀、自信、相信自己擁有無限可能）的人，被逼著「演出來」更燦爛、更耀眼，才能蓋過心裡那種「永遠矮一截」的不安。所以他25歲出道即巔峰、當樂團主唱、靠一張帥臉風靡全場，某種程度上，那是他在跟全世界證明：「我不是那個被忽略的弟弟。」

他的才華是真的，魅力也是真的，但底層驅動力，很可能是一種急於被看見、被記得的渴望也因為這樣，他才會那麼在意「有沒有人記得他」——劇裡那句台詞最戳心：「只有陳立璇記得他真正的生日。」當一個人連自己的出生時刻都要靠伴侶才能被正確記住，這其實在說：周可傑的存在感，極度依賴外部的確認。當他誤以為連立璇都記錯了，他才會整個人崩潰，喝到酒精中毒送急診。這不是矯情，是他這輩子最深的恐懼被觸發了：又被忘記了、又活成了影子。

射手座的靈魂，困在天蠍座的劇本裡

可以想像一下：射手座最核心的東西，就是「自由」跟「相信」——相信明天會更好、相信自己什麼都做得到、最怕被困住、被瑣事綁死。年輕的周可傑（朱軒洋飾）就是這個樣子，意氣風發、相信音樂、相信愛情、覺得自己天生注定發光。

但天蠍座的核心，是「掌控」跟「自我保護」——怕失控、怕別人看到自己脆弱，習慣用沉默和迴避來保護自己不被傷害。中年的周可傑（張孝全飾）因為小時候的成長環境使然，而被孵化出幾乎是迴避型依戀的活教材：婚姻出問題不溝通、家事問題裝死、情緒問題硬撐，靠著「我以前可是巨星」的偶像包袱硬撐，掩飾自己其實才華已經枯竭的恐慌。

這才是這部劇最殘忍也最真實的地方：一個本來天生樂觀外放的射手靈魂，因為從小活在比較跟被忽視的陰影裡，被生活硬生生馴化成一個習慣沉默、害怕衝突、用逃避保護自尊的應對模式。他不是天生爛，他只是從來沒被允許脆弱過，所以長大也不知道怎麼脆弱，只能用沉默代替脆弱，用裝死代替求救。再加上家庭教育裡，周家一直一來都是不正面面對問題解決問題，今天過了就當翻篇了，但生活中很多瑣事不講開，最終只會像火山爆發一樣，一發不可收拾。

金星與火星：愛與慾的分裂

周可傑的愛情觀：被需要，才等於被愛

周可傑在愛情中的矛盾，來自於他的金星（愛情觀）與火星（行動力與慾望）以及安全感（月亮）很可能有諸多矛盾相位，他追求愛情的新鮮感與理想化，他愛上的是愛情本身，是那種心動的感覺，而不是具體的人，他的火星金星讓他一邊用輕浮的戀愛填補內心的空洞，而他的月亮又讓他把真正的感情藏在「好朋友」的面具後面。所以他可以不斷換女友，每次戀愛都像在談一場新的冒險，卻不敢主動追求陳立璇，不是因為他不愛，而是因為他太愛了，愛到害怕一旦失敗，連朋友都做不成。

年輕時的周可傑身邊不缺女生追，最後他跟那些「豐滿女神」分手後，終於選擇了一直以「好兄弟」身份默默喜歡他的陳立璇。他選的不是最閃亮耀眼的人，而是最熟悉、最不會評判他、永遠站在他這邊的人，這是屬於月亮的選擇。

這也符合很多在原生家庭中缺乏穩定認同感的人的擇偶傾向：他們渴望的不是「被仰望」，而是「被無條件接住」。陳立璇對他來說，從一開始就不只是女朋友，更像是那個唯一不需要他表演、不需要他證明自己比哥哥強，就能全心接受他的人。

所以後來婚姻到達冰點的時候，他做了那個很傷人的「63 天實驗」——測試陳立璇可以多久不看他、不碰他、不問他過得好不好。表面上看是冷暴力，但說白了，是他用最笨拙、最容易傷人的方式，在偷偷確認那份「無條件的愛」是不是還在。他不是想傷害她，他是在用小時候學來的扭曲方式，問自己：「我還值得被記得嗎？」

中年危機：才華枯竭只是表面，真正崩潰的是「我是誰」

周可傑的中年困境，從占星角度可以理解為「太陽（自我認同）失去舞台」之後的全面坍塌。年輕時，他的自我價值建立在外部成就上——舞台、粉絲、才華、帥臉。當這些隨著年齡褪去，他沒有發展出第二套「不靠外在條件也值得被愛」的自我價值系統，於是整個人陷進了「如果我不再閃耀，我還是誰」的存在性焦慮。

這正是為什麼他面對問題時就習慣性擺爛、不倒垃圾、找朋友冒充自己去開家長會；這些行為背後，不是懶，而是一種「不敢承認自己已經不特別了」的深層恐懼。承認問題，等於承認自己失敗；而對一個一輩子都在和「優秀的哥哥」比較的人來說，失敗是他最不能接受的事。

但這部劇最動人的地方，是它沒有把周可傑寫死成一個無可救藥的爛人。導演讓25歲的他，親眼看見16年後一敗塗地的自己。這個設定本身就是一種溫柔的提問：如果你能提前看見自己會變成這樣，你還會走同一條路嗎？還是會在還來得及的時候，誠實一點、勇敢一點？年輕周可傑最後選擇回到那場他原本逃掉的婚禮，對陳立璇說出「我想」——這不只是劇情收尾，更像是那個被困住的射手座靈魂，終於擺脫了天蠍式恐懼，重新拿回「相信」跟「選擇」的力量。

陳立璇：用一輩子戀愛腦的勇敢，換來中年最深的疲憊

如果說周可傑的故事是「一個怕脆弱的人怎麼用逃避保護自己」，那陳立璇的故事，就是「一個全心全意去愛的人，怎麼在日復一日的消耗裡，慢慢失去眼裡的光」。

年輕陳立璇：敢愛敢恨，把心事都寫進歌裡的少女

年輕版陳立璇（蒲禾菲飾）是一個很有靈氣的才女，個性直接、敢愛敢恨，默默喜歡周可傑多年，把少女心事都寫進歌裡。劇中沒有明說她的生日，但這種特質在占星語言裡，是強烈的巨蟹或雙魚能量，月亮可能落在水象星座，讓她極度需要情感的安全感與歸屬感，而她的金星（愛情觀）與火星（行動力）的配置，可能還有冥王星的矛盾相位介入，則導致她在愛情中既勇敢又卑微的矛盾姿態，既有一種情感本能強烈、又很重視「愛要被看見」，她的情感是外放的、誠實的、不矯飾的，但同時也帶著一種「願意為愛等待」的耐心與韌性。

她以「好兄弟」自居，把暗戀藏在心裡很久，直到周可傑跟那些女神都分手了，才終於走到一起，這個過程代表她不是衝動派，而是用時間觀察，想用真心換真心的人。她對愛情的渴望與執著從來不是轟轟烈烈，而是「被真正看見」。這也是為什麼後來在婚姻當中，當周可傑用沉默和逃避取代溝通，對她來說才會特別痛——因為她付出的，從一開始就是「被看見」式的愛，而周可傑回應她的，卻是長年的「視而不見」。

奉子成婚：愛情腦撞上現實，第一道裂痕的開始

陳立璇與周可傑是奉子成婚，這個設定很寫實。如果說年輕陳立璇的金星（愛的方式）是浪漫、理想化、相信愛能克服一切的，那麼奉子成婚這個事件，就是她人生第一次「金星撞上土星（現實責任）」的時刻，她還沒準備好，人生卻已經把責任攤在眼前。

這正是劇中那句台詞點出的核心：「你可能覺得自己還年輕，還沒準備好，可是人生不是什麼事情都等你準備好才會來。」陳立璇在這句台詞裡，某種程度上是在說自己，她從一個眼裡有光、會跟朋友玩瘋的少女，被迫一夜長大，扛起經濟壓力、家庭瑣事，還有一個始終長不大的丈夫。

土星的壓迫，是現實的重量，但土星的能量也是雙面的，它一方面給予陳立璇驚人的抗壓能力，讓她可以在婚姻的廢墟中繼續前行，另一方面，也讓她變得麻木。

中年陳立璇：心死不是因為大事，是死在無數個小事裡

「女人的心，是死在小事上的」。這句台詞之所以炸出那麼多共鳴，正是因為它精準描述了一種長期被忽視的累積性創傷。陳立璇的崩潰不是一夕之間，而是日積月累：不倒的垃圾、滿地的酒瓶、孩子出事時找朋友冒充冒充爸爸應付、連生日都記錯的丈夫…..，每一件單獨拿出來都「不算什麼大事」，但加總起來，就是壓垮一段婚姻的全部重量。

但真正讓她對周可傑徹底死心的，其實不是這些日常小事，甚至也不是劇裡暗示她跟客戶有過的一夜情，而是更深的一件事——她得知周可傑曾經想過拋下她、結束自己的生命。對她來說，這不是「你不愛我了」，而是「你曾經想過一個人逃走，把我們所有人都丟下」。這是一種無法回首的背叛感，碰到的是她最深層的安全感結構，她可以忍受一個不浪漫、不會做家事、不夠成功的伴侶，但沒辦法忍受一個在最絕望的時候，沒有選擇留下來面對她的人。所以最後真正讓兩人關係出現轉機的，不是道歉，而是周可傑那段酒後告白，他終於誠實說出自己的痛苦，不再繼續沉默裝沒事。對陳立璇來說，誠實的脆弱，比裝出來的完美更能換回信任。

「今天不是他生日」：陳立璇最沉默也最痛的反抗

劇中有一幕很有張力：周可傑生日當天，兩人剛大吵一架，朋友們在籌備慶生，陳立璇卻只冷冷說了一句「今天不是他生日」便掛上電話。看過前面雙胞胎彩蛋的人才懂這句話有多重，因為她是唯一一個記得周可傑真正生日的人，但這一刻，她選擇不出席，用這句看似冷漠的話，說出她已經累到不想再守護那個只有她知道的秘密了。

這是陳立璇式的反抗，不是大吵大鬧，而是用沉默與抽離，讓對方感受她的缺席。這也是她一路走來的轉變：從一個願意為愛等待、為愛犧牲的金星型少女，變成一個必須學會保護自己、不再無條件付出的中年女性。她沒有不愛了，只是學會了愛裡也要有底線。

陳立璇的火星，那顆代表行動力與憤怒的星球，可能是落在火象星座，讓她在暗戀周可傑那麼多年後，有勇氣在關鍵時刻主動靠近。但進入中年後，這顆火星被土星壓制了，她的憤怒無法向外表達，只能向內攻擊自己。劇中她對媽媽大吼「你不要管我的婚姻！」那不是對媽媽的憤怒，那是對自己婚姻失敗的憤怒，是對自己當年選擇的憤怒，是對「我怎麼會讓自己活成這樣」的憤怒。一個火星被壓抑的女人，最後只剩下兩種出路：爆發，或者徹底熄滅。陳立璇選擇了後者，直到年輕的周可傑穿越時空來到她面前。

迴避型 vs 焦慮型，一段注定要先碰壁才能和解的愛情

把兩人的性格放在一起看，會發現這是一段非常典型的「迴避型遇上焦慮付出型」組合。

周可傑習慣用沉默、裝死、逃避來保護自己脆弱的自尊，這是他從小活在比較陰影下發展出的生存策略。陳立璇則習慣用主動付出、主動觀察、主動承擔來換取被愛的確認，這是她願意為愛等待多年所養成的情感模式。年輕時，這樣的組合是很浪漫的，一個需要被全心接住的人，遇上一個願意全心付出的人，簡直天造地設。

但進入婚姻的長期消耗戰後，這個組合就開始出現結構性的崩壞：周可傑越逃避，陳立璇就越焦慮、越想抓住機會溝通；陳立璇越用力追問，周可傑就越用沉默築牆自我保護。兩人最後靠冰箱上的便利貼溝通，就是這個惡性循環走到最極致的樣子——連說話都要靠物件中介，不敢直接看著對方。

那個「63天不碰不看不問」的實驗，正是這段關係惡性循環的最赤裸呈現：周可傑用測試確認自己是否被放棄，陳立璇則用沉默確認自己是否還值得被在乎。兩人用截然不同的方式,問著同一個問題——「你還愛我嗎?」卻誰都沒有先開口問出口。

或許這就是嚴藝文導演真正想說的：為什麼曾經無話不談的兩個人，變成親密伴侶之後，反而開始害怕衝突、習慣性地說「算了」，慢慢失去坦誠溝通的能力? 答案或許就藏在這兩張看似互補、實則互相觸發傷口的星盤裡：一個害怕被看穿脆弱的人，和一個害怕不被看見的人，注定要先狠狠碰撞，才能學會誠實。

好友的位置：Terry與韓森，是這場婚姻裡最穩定的引力

如果說周可傑和陳立璇的關係是高張力的拉扯，那Terry和韓森這對好友，就是這部劇裡最穩定、最讓人安心的存在。

Terry是陳立璇的閨蜜，也是樂團的核心智囊，個性直爽、講話一針見血，常常一句話就戳破他們兩個放不下的執念。最動人的一幕，是立璇婚禮當天動了逃婚的念頭，Terry沒有勸她合，只說了三個字：「好，走吧。」這份義氣很珍貴——朋友不會第一時間批判你的選擇，而是先站到你身邊，陪你一起承擔後果。很多觀眾說這部劇最讓人羨慕的，不是那場婚禮，而是這種「不管你做什麼決定，我都先選擇相信你」的友情。

韓森則是周可傑的革命戰友，年輕時看起來像個花花公子，內心其實是個純情處男；中年後開了居酒屋，表面遊走在異性之間，骨子裡卻對Terry又專情又長情。他跟周可傑之間，是另一種沒被婚姻消耗掉、卻同樣經得起時間考驗的情感連結，不需要每天磨合，卻能在對方最落魄的時候，一句話不說就把人接住。

這兩段友情之所以打動人，是因為它們提供了一個對照：婚姻需要不停溝通跟磨合才能維持，而真正的友情，往往是在一開始就把「全然的接納」內建在關係裡面了。或許這也是這部劇想告訴大家的，周可傑欠立璇的，不只是一場婚禮，更是那個願意像朋友一樣坦誠相待的自己。

這不是一個關於誰對誰錯的故事

看完《欠妳的那場婚禮》，很多人會忍不住站隊，覺得周可傑活該被罵、陳立璇應該早點離開。但如果用占星與心理的角度重新梳理這兩個角色，會發現這從來不是一個簡單的對錯題。

周可傑的迴避，源自一個從未被允許脆弱的童年；陳立璇的心死，來自一段段被瑣事日復一日磨耗的付出。他們不是天生的壞人或聖人，而是兩個帶著各自的傷，用各自學會的方式去愛、去逃、去崩潰的普通人。

這部劇最珍貴的地方，或許正是它沒有給出一個簡單的答案，而是留下了一個開放式的結局：年輕的周可傑，在預習完整段未來的失意與挫敗之後，選擇勇敢地回到婚禮現場。這個選擇，不是天真的樂觀，而是一種看清一切之後，依然願意承擔的成熟。

如果你也正在經歷一段感情裡的沉默與消耗，這部劇或許想告訴你：真正能拯救一段關係的，從來不是逃避到時空的另一端，畢竟我們都沒有辦法穿越時空去改變後悔的事。所以在還來得及的時候對彼此坦誠，無論結果是好是壞，都是最好的安排。

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