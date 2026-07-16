黃大仙祠、車公廟、文武廟⋯香港求財轉運十大寺廟

求財求職必看！香港10大寺廟全攻略

到香港旅遊，除了吃港點、逛街和看夜景，不少人也會替財運、工作或最近卡關的生活排一趟祈福行程。有人直奔黃大仙祠抽籤問前途，有人到車公廟轉風車，也有人走進文武廟，為升遷、考試或轉職祈福。香港的寺廟不只拜法不同，從藏在高樓間的百年古廟，到需要預約才能入內的山中道場，每一間都有自己的個性。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近兩年（2024/7/10～2026/7/9）的網路討論，盤點「香港10大熱門祈福寺廟」！以下從求財、事業、轉運到平安祈福一次整理，帶你快速找到最契合需求的靈驗廟宇，直接排進下一趟香港行程！

【網路溫度計DailyView提醒您】

尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

No.10 灣仔北帝廟

網路聲量：224筆

適合祈求：消災解厄、遠離水患、家宅平安、事業順利

地址： 香港灣仔隆安街

隱身在灣仔舊街區一處安靜街角的北帝廟（玉虛宮），是港島規模最大的北帝廟，也是氣氛相當沉穩的法定古蹟。廟內主祀北帝，民間相信祂能鎮煞消災、護佑平安；最值得一看的，莫過於香亭內供奉的三公尺高銅製北帝像，早在明朝萬曆三十一年（1603年）便已鑄造，歷史甚至比廟宇本身還要悠久。

這裡少了熱門景點的嘈雜感，反而保留濃厚的古樸氣息。不論想求消災解厄、家宅平安，或希望工作與生活順利，都很適合搭電車到灣仔，再沿著舊街區散步過來參拜，感受這座百年古廟留下的人情與歲月痕跡。

No.9 蓮花宮

網路聲量：317筆

適合祈求： 觀音借庫、財運亨通、出入平安

地址： 香港大坑蓮花街

坐落於大坑的蓮花宮主要供奉觀音菩薩，擁有全香港獨一無二的建築格局。相傳觀音曾在廟內的蓮花石上顯現，村民為紀念這段傳說，便在此立廟供奉；整座廟宇依著巨石地勢而建，其中一塊巨石至今仍露出地面，前殿則採少見的八角形設計，走進去很難不多看幾眼。

蓮花宮也和大坑最具代表性的節慶「舞火龍」緊密相連。每年中秋節火龍正式巡遊前，都會先到廟內向觀音參拜祈福；這項傳統更被列入國家級非物質文化遺產名錄。每逢農曆正月二十六日觀音開庫，廟內也會擠滿前來借庫求財的人潮。到大坑逛街吃美食之餘，很適合順道走進這座與巨石共生的古廟參拜。

※大坑舞火龍是什麼？



香港中秋節的重要傳統活動，由數百人舞動一條插滿上萬支線香的巨型火龍，在大坑街頭巡遊，象徵驅除疫病、祈求平安。正式巡遊前，火龍還會先到蓮花宮舉行點睛儀式。

No.8 竹林禪院

翻攝官網／竹林禪院

網路聲量：416筆

適合祈求： 事業順利、感情圓滿、財運亨通、健康平安

地址： 香港荃灣芙蓉山路28號

隱身在荃灣芙蓉山的竹林禪院，佔地超過4公頃，是香港規模相當大的清幽禪寺。寺內最受矚目的亮點之一，就是1982年由已故「賭王」何鴻燊等人從泰國迎請至香港的四面佛，當年還由泰國僧王親自主持開光儀式。四面佛的四張面孔，分別對應事業、感情、財運與健康，幾乎涵蓋人生最常見的四大願望；對生活步調快、重視實際結果的香港人來說，來一趟就能把工作、愛情、金錢與身體都一起祈求，也難怪多年來始終香火鼎盛。

除了四面佛，寺內大雄寶殿還供奉三尊大型三寶佛像，走進殿內抬頭望去，金色佛像與挑高空間帶來很強的莊嚴感。整座禪院依山而建、綠意環繞，前一刻還在為生活中的各種願望祈福，下一刻就能沿著殿堂慢慢走進山林的安靜節奏。

No.7 紅磡觀音廟

翻攝官網／華人廟宇委員會

網路聲量：993筆

適合祈求： 觀音借庫、財運提升、工作順利

地址： 香港九龍紅磡差館里15號

觀音開庫期間，紅磡觀音廟外經常排起長長人龍。這裡以「觀音借庫」最有名，每逢農曆正月二十六日，許多人會前來祈求財運、工作順利與家人健康；2026年的觀音開庫日落在3月14日，紅磡觀音廟更從前一晚（3月13日）深夜11時起通宵開放至隔日晚間8時，熱門時段還會實施人流與交通管制。想避開排隊人潮，平日前往一樣可以參拜，只是沒有正日借庫的儀式與熱鬧氣氛。廟宇旁邊就有一條「觀音街」，名稱也和紅磡觀音廟有關。這條路原本稱為廟街，後來才改名為觀音街，更能看出廟宇和當地社區的連結。

No.6 志蓮淨苑

翻攝FB／志蓮淨苑

網路聲量：1,033筆

適合祈求： 福慧增長、長輩健康、闔家平安

地址： 香港九龍鑽石山志蓮道5號

坐落於鑽石山的志蓮淨苑，是一座不燒香火的清幽道場。這裡最吸引人的，莫過於全木造的仿唐代建築，全憑傳統榫卯工藝巧妙組裝、完全沒用到一顆釘子，搭上庭園裡的古樸蓮池，一走進去整個人就會自然放慢步調。

這座古剎背後其實還有一段佳話，1990年代重建籌款時，曾獲得梅艷芳、譚詠麟與曾志偉等眾多港星傾力支持，才有了如今這片莊嚴淨土。來到這裡很適合為父母祈求健康長壽、為全家求個平安順遂；參拜之餘，也非常推薦去園內的「龍門樓」挑個靠窗位置，邊品嚐精緻素食、邊欣賞窗外的人造瀑布，享受市區裡極難得的恬靜光景。

No.5 文武廟

翻攝官網／香港旅遊發展局

網路聲量：3,471筆

適合祈求： 求職轉職、事業升遷、考試學業

地址： 香港上環荷李活道124至126號

作為香港規模最大的文武廟，位於上環荷李活道的這座百年古蹟，主要供奉文昌帝及武帝（關帝），分別與學業功名及事業發展有關。雖然周邊早已被城市高樓、古董店與文青咖啡館環繞，但只要跨過門檻走進廟內，外頭繁雜的喧囂立刻就被擋在門外，兩種香港只隔著一道門。抬頭還能看見一盤盤環香垂掛在上方，煙霧繚繞間透著天井灑落的光線，光是站在裡面就很有儀式感。

每逢考季、轉職或面試前，文武廟總會吸引不少人前來參拜，近年更被Threads網友封為「求職神廟」，成為許多上班族與求職者心目中的必拜靈驗聖地。網路上也流傳不少求職成功的分享，就有網友表示：「失業半年，到上環文武廟參拜，一個星期內居然連收4個錄取通知。」參拜完後，還能順便到周邊壁畫街散步、喝杯咖啡，感受上環舊城與新潮店家交錯的街區氛圍。

No.4 寶蓮禪寺

翻攝官網／香港旅遊發展局

網路聲量：3,774筆

適合祈求： 平安健康、福慧增長、心境沉澱

地址： 香港大嶼山昂坪

來到昂坪，最先吸引目光的往往是天壇大佛。佛像總高度約34公尺，想走到大佛跟前，得先爬上268級石階；站在高處往外看，四周被山景環繞，難怪有網友直呼：「昂坪的天壇大佛是真的很壯觀。」不過，如果只把這裡當成拍照打卡景點其實有點可惜，大佛對面的百年古剎寶蓮禪寺有「南天佛國」之稱，比起市區廟宇擠滿人潮、急著求財求運的緊湊感，這裡的步調明顯慢很多。許多人特地花時間上山，就是想找個清靜的地方走走、替家人求平安，看著大佛與山中的寺院景色，原本煩躁的心情也會慢慢沉澱下來。

整趟行程的體驗感，很大一部分來自上山的過程。最順的安排是搭昂坪纜車一路欣賞山海景，抵達後先走上石階近距離參拜大佛，再進到寶蓮禪寺感受香火與寺院建築的安靜氣氛。參拜完也別急著離開，寺內的素菜與齋點相當有名，坐下來吃頓清淡素齋、吹吹山風，剛好能放慢腳步，體驗和市區完全不同的香港節奏。齋菜收費約為每位港幣150元（約新台幣614元），實際價格仍以現場公告為準。

No.3 慈山寺

翻攝FB／Tsz Shan Monastery 慈山寺

網路聲量：4,802筆

適合祈求： 平安祈福、轉念放下、內心安定

地址： 香港新界大埔普門路88號

和香港常見的百年古廟相比，慈山寺算是相當新的佛教寺院。興建計畫於2003年啟動，由香港富商李嘉誠出資推動，歷時超過10年，直到2015年才正式對外開放。寺內最具代表性的景觀，就是矗立在山林間、高達76公尺的白色觀音像；沿著慈悲道向前走，觀音右手持摩尼珠、左手持淨瓶，微微低頭俯瞰寺院，現場看起來比照片更震撼。這裡不燒香，也不焚燒冥紙，而是以供水方式表達敬意。參拜者手捧淨水走過慈悲道，再將水倒入觀音像前的水盂，整個過程也像是在提醒自己放慢腳步、整理心情。

慈山寺採網路實名預約制，不接受沒有預約的臨時訪客，個人名額有限，想去一定要提早準備： 每天上午8時更新名額

可預約未來1至30天內的日期

名額採先到先得，額滿為止

須至慈山寺個人登記系統完成預約，入寺時出示確認資料

由於慈山寺距離香港市中心較遠，建議至少預留半天，也可以把佛教藝術博物館與大埔山景一起排進行程。服裝方面要避免無袖上衣、短褲或迷你裙；若遲到30分鐘以上，也可能被視為取消預約。

No.2 車公廟

翻攝官網／華人廟宇委員會

網路聲量：5,130筆

適合祈求：轉動風車祈求轉運、事業順利、財運亨通、整體運勢

地址： 香港新界沙田車公廟路7號

踏進主殿，最醒目的就是車公像前的銅製風車與大鼓。極具代表性的「開運風車」象徵「時來運轉」與「四季平安」，也是香港祈福文化中辨識度很高的吉祥物。參拜民眾會親手轉動銅風車、敲響大鼓，希望轉走霉運、祈求事業與財運順利；離開時，也常能看見剛拜完車公的人手裡拿著傳統手工風車，替自己把新一年的好運帶回家。

坊間最常見的風車轉法是： 運勢不順： 順時針轉動風車，象徵「化逆為順」、轉走霉運。

運勢不錯： 逆時針轉動風車，希望留住旺氣與好運。

不過，網路上也流傳著相反版本，方向並沒有一致規定，現場若有疑問可依工作人員指引，不必把參拜搞得像考試一樣緊張。

如果選在農曆新年或正月初二車公誕前往，整座廟宇香火繚繞，風車聲與人潮交織，能感受到濃厚的香港年節氣氛；但若只是想沉澱心情、好好求個轉機，建議避開節慶高峰，挑平日前往，整體參拜步調會自在許多。

No.1 黃大仙祠

翻攝官網／香港旅遊發展局

網路聲量：8,232筆

適合祈求：求籤問事、事業財運、健康平安、姻緣感情

地址： 香港九龍黃大仙竹園村2號

對許多第一次到香港的人來說，「去黃大仙祠求籤」幾乎是必排行程。黃大仙祠於1921年在九龍竹園創立，尊崇儒、釋、道三教，主祀赤松黃大仙師；民間流傳黃大仙「有求必應」、籤文靈驗，也因此被不少人封為「香港最靈的廟」，終年香火鼎盛，吸引許多參拜民眾與旅客前來求籤問事。這裡除了適合祈求事業、財運與健康，拜月老也相當熱門，不少單身男女會特地前來求姻緣；加上從港鐵黃大仙站步行即可抵達，即使行程排得很滿也不難安排。參拜後若還有時間，也可以再搭港鐵前往鑽石山，順遊志蓮淨苑與南蓮園池，從熱鬧香火一路走進安靜庭園。

來到黃大仙祠，最不可錯過的代表性體驗依然是求籤。求籤前，建議先專心選出目前最想問的一件事，別想著用一支籤同時問轉職、買房和感情；問題交代得越明確，後續解讀才不容易失焦。

第一次嘗試，可以掌握以下求籤步驟： 先選出目前最想詢問的一件事。 心中默念姓名與具體問題。 搖出籤枝後記下籤號，再查閱籤文。 想請人解籤，可前往解籤區，但最好先確認價格與服務內容。

黃大仙祠拜月老也有不少靈驗分享，有網友表示：「我就是在黃大仙求月老，兩週後就認識我男友，然後在一起到現在了。我當時列了一大堆條件，而且我感覺我跟大仙很有緣份，祂超好的，性格很慈藹。」不過，黃大仙祠周邊的解籤與命理服務評價較兩極。一般入場、參拜與自行求籤不需付費，但找師傅解籤、看八字或詢問其他命理服務通常要另外收費，各攤位的價格與服務內容不一，開始前最好先問清楚。另一項經常引發討論的則是廁所收費；透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察聲量高點，相關話題曾在2024年10月及2026年4月兩度受到社群關注。祠內一座洗手間每次收費港幣2元（約新台幣8元），支援八達通、支付寶付款，或直接投幣使用，65歲或以上長者及身高100公分以下小童可免費使用，廟方表示實施收費是為了管理人流及減少廁所被濫用，但也讓部分網友質疑商業氣息過重。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年7月10日至2026年7月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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