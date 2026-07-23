7、8月星座運勢(上)／告別混亂…金牛不再逆風、巨蟹更愛自己

七月初開始，受到火星與天王星能量影響，許多事情都帶著「意料之外」。臨時更改的行程、突如其來的工作、設備故障、交通延誤、合作內容調整……好像生活一直在考驗你的臨場反應。

但另一方面，也正因為這些改變，新的可能性開始出現。很多人會突然萌生新的想法，開始想創業、換工作、經營自媒體、學習新技能，甚至決定離開一段已經消耗太久的關係或是狀態。很可能一個突然的轉念，就足以改變未來好幾年的方向。

海王星在白羊座逆行（7/8開始逆行到12月），這個星象會讓人的濾鏡退散，很多的人、事關係及狀況，會從「我以為」變成「我看清了」，會開始正視之前所迴避、不想處理的人與事，以及決策。

七月提醒我們：不要害怕變化，真正值得害怕的是，明知道不適合，卻還停留在原地。水逆，不是來折磨你，而是提醒你「哪些事情還沒真正放下」。今年第二次水星逆行發生在巨蟹座，影響一路延續到八月初。

巨蟹掌管的是情緒、安全感、家庭以及內在歸屬，因此，除了搞定住宅相關或家人的事，這段期間很多人容易變得特別敏感，一句平常沒感覺的話，可能突然讓你委屈；一首歌、一張照片，也可能瞬間勾起過去的回憶，或者夢到很久很久以前的對象，無論是故地重遊、舊友聯絡、舊情人出現或者家庭議題再次浮現，都是水逆常見的劇情。與其說是宇宙故意翻舊帳，不如說，它只是希望你真正的告別，有機會真正完成療癒，因為那些一直避開的情緒或狀態，不會自己消失，唯有願意面對，它才真正有機會離開。

所以，如果七月的你比平常更容易流淚、更容易想很多，也不用責怪自己，情緒不是敵人，它只是內心想被聽見的訊號。

七月中旬之後，金星來到處女座，關係開始回歸真實，而不是只有感覺，戀愛和金錢都從「憑感覺」切換成「看細節」的模式。這股能量讓愛情、人際與金錢，都開始變得更加務實，甜言蜜語不再是重點，真正重要的是：「對方是否願意付出行動？」

你會開始重新思考：這段關係是否值得繼續？這份合作能不能長久？這筆錢花得有沒有價值？現在努力的方向，是否真的符合自己的未來？有些關係會因此更穩定，也有些關係會自然淡去，不是誰變了，而是彼此都開始看見真正的需求。

7月22號之後，整個氣場會明顯變得積極外放。你會更想表達自己、更想被看見、更想拿回主導權，這是獅子月自帶的能量。

因此這個月可能會經歷的幾種感覺：

1. 突然被戳中心事、舊回憶

2. 計畫總是被打亂

3. 對某人某事的濾鏡碎了，但看得更清楚了

4. 越到下旬，越有運勢登場的感覺

八月，是重新出發的開始。隨著水逆陰影逐漸結束，整體能量也慢慢恢復流動，如果七月是在整理人生，那麼八月，就是開始行動，許多卡住的事情重新推進，合作開始有答案，之前停滯的計畫，也逐漸看見成果。

尤其木星進入獅子座後，太陽也在7月23號進入獅子座，獅子月正式開場，整體氛圍會變得更外放、更想被看見，未來一年整體運勢開始進入新的篇章。

7月29號，太陽合木星＋水瓶座滿月同一天出現，是這個月能量的最高點，好消息和人際拉扯可能會一起來，這顆代表幸運與擴張的木星，不再只是鼓勵默默努力，而是邀請每一個人：讓世界看見你的價值--不管是作品發表、品牌、副業、專業能力，甚至只是一次勇敢的自我介紹，都可能替未來打開新的大門。機會，不一定會主動來敲門，但當你願意站上舞臺，它往往就會朝你靠近。

2026年的7、8月，不一定每天都風平浪靜，因為進入8月之後，土星、凱龍星也陸續加入逆行的行列，但這不是壞消息，反而是提醒你別太心急，先把地基打穩。因此，可能還是會有計畫改變、情緒起伏或者關係磨合，也可能偶爾懷疑自己，但如果在未來回頭看這段時光，你會發現，那些看似混亂的事件，其實正一步一步，把你帶離不適合的狀態和軌道。

有些門關上了，是因為更好的入口正在前方；有些人離開了，是因為真正同行的人，即將出現；有些計畫延遲了，只是為了讓一切在更成熟的時機發生。

所以，請不要因為眼前短暫的混亂，就否定自己的決定或未來。願這個盛夏，你能放下焦慮、安住內心，帶著更多勇氣迎接新的可能。

以下12星座運勢請參考上升星座為主，太陽星座為輔

2026年7～8月星座運勢｜牡羊座

2026年的7、8月，對牡羊座而言，是一段重新拿回生活主導權的重要時期，你會有你的規劃，可能會突然想改造房間、安排家庭聚會，外出、旅行運亦增強。過去幾個月，很多牡羊座可能一直有種事情很多，一邊忙亂又有點茫然的感受，生活像被各種責任推著走，少數牡羊座則有明明很努力卻總有使不上力的感覺，尤其六月底開始的水星逆行，更容易讓家庭事務、工作事項、情緒同時找上門，有些事情甚至不是你的責任或並非你的錯，卻需要由你來處理善後。

進入七月後，宇宙想告訴你的第一件事不是衝，而是停一下思考，看看自己真正想往哪裡去。你一直都是行動派，但今年夏天，比速度更重要的是「方向」。

工作與事業

七月初開始，工作節奏明顯加快，臨時增加的專案、突然調整的會議、合作內容改變，都可能打亂你的原本規劃，休息日也可能被工作佔用；雖然剛開始會有點煩躁，但仔細觀察就會發現，這些改變反而開啟新的機會。多點耐心，成果最終會到位。

不少牡羊座會有很強的「我需要主動做點什麼」的衝動，此時也適合脫離讓你不舒服的合作模式或環境，如果你正在考慮轉職、創業、經營自媒體或開始新的副業，今年7、8月會是不錯的起點。尤其木星已經來到象徵創造力與舞臺能量的位置，你越願意分享自己的專業、技術、累積作品、建立個人品牌，就越容易吸引新的合作機會，八月開始，許多原本停滯的計畫將重新推進，特別適合談合作、面試、發表、推出新產品。別再等待，想做的事馬上就去做，多曝光，讓真正需要你的人，看見你的價值。

財運

今年夏天的財運，是靠能力慢慢累積。七月可能會有幾筆不小的支出，例如家人需求、居家設備、交通或旅遊支出、學習進修，甚至為了工作添購新工具等等，雖然荷包有點壓力，但把錢花在能讓自己成長的地方，很多都是值得的投資。真正需要注意的是反而是情緒消費，因為當壓力大時，特別容易想靠購物、旅行、美食來轉換心情，偶爾放鬆沒有問題，但如果每次焦慮都靠花錢解決，月底可能會開始後悔。

八月之後，收入會逐漸回穩，甚至有額外兼職、獎金或合作收入的機會。

愛情與人際

受到水逆影響，七月的人際關係容易有「翻舊帳」的情形。曾經沒有說清楚的誤會、家人的期待、伴侶之間累積已久的情緒，都可能在這段時間浮上檯面。單身的牡羊，有機會遇見舊識重新聯絡，或者因朋友介紹認識新的對象。不過，別急著投入，先問問自己：我是因為寂寞，還是真的欣賞對方？有伴的人，則需要更多耐心傾聽，別小題大作，很多爭執，其實不是誰對誰錯，而是彼此都希望被理解。如果願意放慢語氣，好好把自己的感受說出來，而不是急著證明自己，關係反而會更加靠近。

身心能量

七月的牡羊，很容易處在高壓模式，工作忙、事情多，再加上情緒起伏，睡眠品質容易下降，身體可能透過肩頸痠痛、頭痛、疲勞感提醒你該休息了。今年夏天，允許自己偶爾慢下來，不需要逼自己一直保持最佳狀態。真正成熟的人，不是永遠不累，而是知道什麼時候該停下來。找一天關掉手機，去曬曬太陽、散散步、閱讀一本喜歡的書，甚至只是早點睡，都會讓你的能量恢復得比想像中快。

療癒提醒

七月到八月，你最大的課題不是證明自己有多厲害，而是相信即使不用一直努力討好所有人，你依然值得被喜歡。真正屬於你的舞臺，不需要爭搶。

2026年7～8月星座運勢｜ 金牛座

如果2026年上半年，你一直覺得自己像在逆風前行，那麼7、8月開始，你終於會感受到一股逐漸回穩的力量，並悄悄帶來一些改變。這兩個月，你可能會突然對某個新領域產生濃厚興趣，或是需要與許多人展開密集的溝通，學習、溝通、短程旅行的機會都增加，別怕麻煩，這過程會為你打開新的視野，無論是居住空間、家庭關係、不動產、工作模式，甚至內心的安全感，都將迎來新的調整。

職場成績直接影響到財務起伏，適合主動談薪資、爭取項目分紅、競標、交易，或者在關鍵場合展示實力，少數金牛座甚至在某些資源的分配中拿到重要的話語權。金牛座一直是擅長累積的人，但今年7月下旬之後，你會發現，有些關係或東西並不是累積越多越好，而是留下真正重要的，內心才能平衡，因此有些金牛可能會跟一直消耗你的人、事做告別。

工作與事業

7月開始，工作上可能出現不少變動。無論是你自己的事業主軸方向調整，或是主管調整策略、團隊重新分工、合作方式改變，甚至有人開始思考是否要換工作、轉換跑道或發展第二收入等等，對一向喜歡穩定的金牛而言，這些變化一開始難免讓人不安，也會帶來風險，但同時也帶來升級的契機。

尤其木星帶來新的能量，你的專業將逐漸被更多人看見。如果過去一直默默耕耘，今年夏天開始，就是收穫口碑與信任的時候。從事教育、藝術、美容、設計、餐飲、房地產、自媒體、身心靈相關工作的金牛，更容易迎來新的合作機會。

八月之後，某個曾經停滯的計畫，有望重新啟動，甚至比原本預期發展得更順利。請不要害怕學習新工具、新技能。當你願意跨出舒適圈，就是下一個成長的開始。

財運

木星的移動，也替金牛帶來新的財務課題，家產運正在被啟動。今年夏天，很適合整理與「家」有關的一切，可能是搬家、裝修、購屋、整理舊物，也可能是將家中的空間重新規劃，讓它創造新的價值。有些人會開始在家工作，有些人則考慮出租閒置空間，甚至打造自己的工作室。

你的財富，不一定來自增加收入，而是來自善用已經擁有的資源。不過，七月仍要注意家庭支出增加較多，例如不動產變動、家電維修、房屋整理、照顧家人等，建議預留一筆備用金，讓自己更有餘裕。

八月後，偏財運逐漸回升，投資、獎金、副業收入都有不錯的機會，但仍建議以穩健佈局為主，不要急於追逐短線利益。

愛情與人際

今年夏天的感情，不再只是浪漫，而是更重視踏實與陪伴。單身的金牛，有機會透過工作、朋友聚會、學習課程認識新對象，吸引你的，不一定是最耀眼的人，而是那個讓你覺得安心、相處自在的人。有伴侶的人，則會開始討論更多關於未來的規劃，例如居住安排、家庭責任、共同理財，甚至婚姻方向，雖然過程中可能出現意見不同，但這並不是衝突，而是讓彼此更瞭解對方真正需要什麼。

真正適合的人，會陪你一起過生活。

身心健康

七、八月的金牛，很適合做「斷捨離」。整理房間、清理衣櫃、重新佈置生活空間，都會意外提升你的心情。有時候，不是生活太亂，而是累積太多不需要的東西，占據了你的能量，把生活整理好，能量自然回來。

健康方面，需留意肩頸、喉嚨、腸胃與睡眠品質。壓力大的時候，不妨試著走進大自然，接觸土地、植物或陽光，會比待在室內更容易恢復能量。

療癒提醒

不要害怕改變。真正讓你感到安心的，不是永遠停留在原地，而是相信自己有能力，在任何新的環境裡，都能重新紮根。

2026年7～8月星座運勢｜ 雙子座

2026年的7、8月，是雙子座重新找回節奏的兩個月。這段時間，你會明顯感覺生活像按下了快轉鍵，訊息大量湧入、工作排滿行程、人際互動增加，時常忙得不可開交。但越是忙碌，越需要提醒自己，不是每一件事情都需要由你親自完成，真正成熟的雙子，不是什麼都要會，而是知道什麼事情值得投入，你也許會發現某些投資（無論是時間或金錢）其實並不符合你的最大利益，是時候調整了，學會安排各種人事和工作的重心比例。此外，無論是表達欲還是被捲入的八卦都會變多，身邊也可能出現一些別有用心想套你話的人，多聽少評價，管住自己的嘴，是這段時間最好的自保方式。

工作與事業

今年夏天，雙子最大的優勢就是溝通與創意。無論是企劃提案、簡報分享、社群經營、教學、寫作、影音創作，都容易獲得更多曝光，木星的能量，讓你的影響力逐漸放大，你的想法和表達，很多人願意買單，因此如果你一直想經營個人品牌、開設課程、發展副業或開始創作，今年7、8月就是非常好的起點。

七月初雖然容易遇到臨時改期、合作修改、檔往返等狀況，請保持彈性心態應對，很多看似麻煩的小插曲，最後可能反而替你帶來更好的結果。下旬獅子月開始，很適合公開發表、展示作品，你的舞臺感這段時間特別好，越敢表達，越容易被資源和機會看見。

八月開始，工作效率大幅提升，之前卡關的案件，也有望順利完成。

財運

今年夏天，你的靈感和專業能力就是最有價值的資產，在寫作、演講、教學、顧問、社群經營、內容創作方面，都可能帶來收益。不過，七月的人情支出也不少，聚餐、旅行、課程、送禮、交通費，都容易超出原本預算。建議建立簡單的記帳習慣，你會發現，不知不覺流失的小錢，其實才是你財務最大的漏洞。八月開始，副業或合作收入逐漸增加，只要持續經營，很可能發展成未來的重要收入來源。

愛情與人際

雙子向來懂得表達，但今年夏天的水逆，有些誤會並不是因為說太少，而是說得太快、太多，甚至是雞同鴨講。單身的人，有機會因課程、旅行、工作而遇見聊得來的新朋友，有異地桃花機會。有伴的人，則要留意不要因忙碌而忽略另一半的感受，或是把你的想法意見強加到對方身上，一句關心、一個陪伴，也會比昂貴的禮物更深刻。真正的交流，不只是有話聊，更是彼此願意理解與傾聽。

身心健康

雙子的大腦很少停下來，今年7、8月尤其如此。資訊過量、行程滿檔，很容易讓你出現失眠、焦慮、肩頸僵硬、注意力分散等情況。別讓大腦一直在線，每天留一點沒有訊息、沒有社群、沒有工作的時間給自己，你的創造力需要留白，才能有能量再做輸出。散步、閱讀、冥想、運動，都能幫助大腦重新充電。

療癒提醒

不要急著證明自己什麼都做得到。真正厲害的人，是懂得把專注力和時間留給真正重要的人與事。今年夏天，不妨給自己一段享受居家的安靜時光，適度斷捨離。

2026年7～8月星座運勢｜ 巨蟹座

2026年的7、8月，對巨蟹座來說，是一段重整自我的重要時期。六月底開始的水星逆行發生在你的命宮，情緒變得比平常更敏感，懷舊感會特別濃，許多以為早已放下的人事物，又悄悄回到心裡，你可能開始思考：「現在的生活真的是我想要的嗎？」「我是不是一直在照顧別人，卻忘了照顧自己？」，少數巨蟹座則會有跟他人出現衝突、意見對抗的時候。這不是低潮，而是宇宙要讓你學習能順暢表達自己的立場和態度，對不公平的事情做出回應，但同時也是要你練習對他人的言行不要太敏感，不要做過度的分析和揣測。

七月下旬開始，隨著水星恢復順行，思緒逐漸清晰，思路清楚了，卡住的事開始推進，家庭和親密關係也進入修復期，之前說不出口的話，現在很適合坦誠地說出來。因此，這個夏天是一段自我認同、情緒療癒以及重整個人目標的好時期。

工作與事業

工作上的壓力依然存在，但你開始學會不再什麼都往自己身上攬。過去，你習慣默默付出，希望大家都能相安無事，然而今年夏天，你會發現，真正的團隊合作，不是只有你一個人在努力。為了不累到自己而功勞是別人的，協調溝通與磨合都是必須的，最終會有好結果。木星讓你的專業能力終於開始被看見，有些合作會重新啟動，也可能接到新的專案或職務調整。如果你正考慮轉職、創業或經營個人品牌，八月開始會比七月更順利。只要願意主動展現自己的價值，今年下半年收入有望穩定提升。

財運

整體財運屬於穩中求進卻又憂喜參半，中下旬有偏財運及貴人運，但家庭、房屋、家人相關支出也同步提高，尤其7月底至8月初有金錢問題需要處理，少數巨蟹座可能會有冤枉破財。建議將資金放在真正能創造價值的地方，例如學習、品牌經營、工作設備，而不是衝動消費。今年天象要你學習的，不是收入來源的問題，而是要你相信自己的能力所能獲得的回報價值有多高，以及不要輕忽歷史遺留的財務漏洞。

愛情與人際

單身的人有機會遇到讓你感興趣的對象，你也會展現自己的獨特和魅力，慢慢靠近別太心急；部分巨蟹可能有舊人再次出現，只是你不再因懷念而回頭，而是更清楚知道自己真正需要的是什麼。有伴侶的人，要避免把情緒悶在心裡，與其猜測，不如坦白說出自己的感受，好的關係不需要逞強，而是彼此願意接住對方，是一段適合重新整理關係的時期。

身心健康

胃部和消化系統容易因為情緒憋久了出狀況，睡眠也可能變淺、多夢，覺得胸口很悶，記得及時把感受說出來，而不是一直悶在心裡。今年夏天不妨安排與水有關的活動，例如泡澡、游泳、海邊散步，想像水流帶走所有的疲憊，都有助於釋放情緒。

療癒提醒

真正的成熟，不是委屈自己去成全所有人，而是在照顧別人的同時，也記得善待自己。記得那些美好的瞬間，不要放大不愉快的事情。

2026年7～8月星座運勢｜ 獅子座

如果2026年要選出幸運星座，獅子座一定榜上有名。木星正式來到你的命宮，這是十二年一次的重要幸運週期，是你的主場月！7、8月開始，你會明顯感受到生活逐漸亮起來，等待已久的機會開始靠近，過去的努力終於有人看見。雖然7月初有些令人煩躁的人或事，阻礙或磨合都讓你焦慮或內耗，但中旬開始鬆動緩解，下旬貴人運回升，在7月底的滿月前後，可以解決一些事或誤會或做出決策，此時適合把舞臺分享給團隊和夥伴，除了照亮自己，同時也溫暖他人，平衡個人表現和團隊合作，會為你吸引來重要的機會與貴人。

工作與事業

這是最適合發光的時期，合作運提升，客戶運與貴人運開展，想做的事可以獲得支援，有機會接觸到你想要的資源和人脈，即使是以前對你不盡然友好的人，也可能態度鬆動。7月23號太陽回到你的星座後，整體氣場會更加外放，有利於想尋求升遷、加薪或面試的族群，如果是從事媒體傳播，利於發佈作品、演說、直播，甚至創業、品牌經營，發表新產品、新服務，都有不錯的發展。以往工作上所堆積的問題和停滯，也會獲得解決及推動。

財運

正財與偏財都有提升空間，一是靠創意、靈感帶來的創意財，比如內容爆紅、比賽得獎；另一個則是靠資源、合作帶來的投資財，比如專案分紅、深度合作的回報，尤其是從事創作、顧問或是品牌合作、副業方面，有機會獲得額外收入。不過木星也容易放大花費，在旅行、精品、享受和美食方面都容易超出預算，建議要智慧理財，存下來的才是真實擁有的。

愛情與人際

單身者桃花運升溫，容易吸引欣賞你的人，7月下半月有機會認識網路上或異地緣分，甚至也有朋友介紹相親機會，但真正適合的人，不一定是最熱烈追求你的，而是願意陪你一起成長的人，與其被一時的熱情打動，不如多花點時間相處，觀察彼此的價值觀與生活步調是否契合。有伴的人，或許有些獅子座會表現的冷熱不正常，忽略了對方真正的感受，這段期間很適合多溝通，多聊聊心裡的話，解決彼此的心結或誤會，感情可邁入新的階段。

身心健康

整體活力不錯，但也容易因為工作機會變多、社交活動增加，而讓自己長時間處於高能量輸出的狀態。留意心臟、血壓、免疫力下滑、肩背僵硬，少熬夜，工作再忙也別忘了休息。能走得遠的人，都懂得保留體力。

療癒提醒

別把「被看見」誤會成「必須討好所有人」，也不要因為害怕失敗，而縮小自己的光芒。適度運動、曬太陽、安排短途旅行，或留一些獨處時間，都能幫助你重新充電。

處女座示意圖。圖／AI生成

2026年7～8月星座運勢｜處女座

對處女座而言，今年夏天最大的課題，是關注自己的內心世界、多休息，停止過度要求自己。處女座是細節控，你一直希望每件事情做到最好，但宇宙想告訴你，人生不是考試，不需要每一題都拿滿分。朋友圈或團隊裡，可能有些原本相處不錯的人突然讓你覺得哪裡不對勁，別急著下結論，這段時間的感受容易有偏差，先問問自己是不是餘力不夠，再決定要不要伸手幫忙。七月下旬，貴人運提升，可多把握，月底前後會重新調整生活步調，把注意力放回真正在乎的人事物。

工作與事業

工作依然忙碌，許多細節需要你確認，一直以來你也往往是大家依靠的對象，專業能力受到肯定。七月上半月仍有反覆修改、檔往返或流程延誤的事，下旬也時常得待命，應付上司或工作上的臨時要求，八月開始逐漸恢復正常。如果從事行政、醫療、教育、顧問、會計、設計、療癒工作，今年夏天容易累積良好口碑。別小看每天做好的一件小事，它們都正在替你的未來鋪路。

財運

金星來到你的星座後，你會重新檢視自己的金錢流向，適合整理帳目、優化預算，這段期間適合談合作，談利益分成，或者是尋求他人幫你引薦資源，只不過天象顯示容易有來自他人因素產生的破財，因此不宜借錢出去，也別反覆購買某些工具或用品，真正能創造價值的是你的能力，不是設備。但如果有進修課程或健康管理，或者提升專業形象的花費，倒是可投資自己。

愛情與人際

金星在7月初進入你的星座之後，你的魅力值和吸引力都會明顯提升，單身的人會遇見幾種人，一是成熟穩健型的對象，二是聊出火花但卻是爛桃花的人選，發展曖昧無妨，但終究能長遠發展的還是得務實。有伴的人很需要對象給你更多安全感，也會頻繁討論生活細節，諸如財務分工、家庭責任等等，甜言蜜語沒那麼好使了，但也別計較太多，多看看對象努力的地方，放下完美的標準，感情才會更自在。

身心健康

7、8月的處女座，需要特別關注身心平衡。你習慣把事情做到最好，很容易因過度操心而累積壓力，當思緒一直停不下來，身體也會開始發出訊號。多留意腸胃、鼻子支氣管、皮膚、肩頸痠痛，及自律神經失調的可能。壓力大的時候，試著少想一點，多休息一點，不是所有事情，都需要當下要完成。

療癒提醒

別用完美來定義自己的價值，真正讓人喜歡你的，是你的真誠，而不是你的零失誤。當你的身心恢復平衡，好運、靈感與幸福，也會自然地流進你的生活。

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