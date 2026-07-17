農曆6月12生肖運勢一次看！兔、馬、豬好運降臨、這動物說話前三思

農曆六月乙未月（國曆2026年7月14日～8月12日），火土氣息濃厚，天氣悶熱，運勢的氣場也剛好呼應這種感覺，不是大起大落，而是悶、燥、藏。很多事情不會攤在明面上吵起來，而是暗地裡較勁、暗地裡消耗。這個月的關鍵字不是「拼」，而是「穩」。

悶熱的天氣，人容易感到疲憊，也是最適合沉澱、蓄力的季節，這個月不是用來衝刺的，是用來紮根的。只要熬過這段燥熱期，立秋之後，水氣回升，整體狀態自然會慢慢舒展開來。

整體氣場

情緒：火氣重、土氣厚，人心容易浮躁、易鑽牛角尖，也容易因為一點小事就上火。

健康：脾胃、睡眠、心血管是這個月身體最容易亮紅燈的地方，作息規律、清淡飲食比什麼保養品都管用。

社交：人際方面容易有暗地裡的摩擦，不會是撕破臉的吵架，而是心裡不痛快、憋著不說的那種彆扭，建議有話儘量當面講清楚，別留在心裡發酵。

財運：這個月整體不適合冒進，投機、合夥、衝動大額消費都要多想一步，穩穩當當反而更容易守住錢。

幸運色：顏色上可以多穿一點白色、米白、深藍、黑色這類顏色，幫自己的氣場降降火。

本月十二生肖重點提醒 宜放鬆心態的三個生肖：牛、猴、羊 可以借力發揮的三個生肖：兔、馬、豬

生肖鼠：表面風平浪靜，暗地裡有點累

這個月你可能會覺得周圍的人事和環境狀況有點卡卡的，總有一些瑣碎的麻煩事纏著你，例如臨時接手新的任務、調整工作內容，或需要配合他人的安排，在人際與職場上容易感受到無形的壓力，暗耗感比較重。也可能聽到身邊有人講了幾句不太好聽的話，或是錢包莫名其妙就瘦了一圈，生活中容易出現一些計畫外的支出，例如家電維修、交通工具保養、人情往來或家庭開銷。

面對不同意見時，不需要急著爭辯，把事情做扎實，保持彈性與耐心，反而更容易獲得主管與同事的信任。感情上難免有點小猜疑心，多給彼此一點信任。身體方面容易覺得累、睡不安穩，早點放下手機，會舒服很多。

生肖牛：放下硬撐，轉個彎也是前進

這個月對屬牛的朋友來說，較為不輕鬆，生活常冒出變化與考驗，例如工作上歷史遺留問題容易冒出來需要你收拾局面、突然接到緊急任務得協助救火，計畫也容易被打亂，可能東西壞了、臨時有筆意外支出等等，讓你有種事情怎麼突然都擠在一起的感覺。

財務上容易有意外開銷，錢都是辛苦賺來的，偏財這個月先別碰，衝動投資、跳槽、合夥都建議往後延一延，更要避免替人作保或借貸，以免日後產生金錢糾紛。感情上容易因為小事翻舊賬，多包容一點，少爭一句嘴。身體重點在脾胃和肩頸，別暴飲暴食，也別總是繃著不放鬆。這個月，穩住比什麼都重要，撐過去，下個月就會輕鬆很多。

生肖虎：有機會，但是費力氣

這個月腦子轉得特別快，點子一個接一個，策劃、表達類的工作特別容易被看見、被採納。只是這份好運需要你多花點力氣去爭取，過程會有點磨人，容易因為心急而說錯話、走彎路。適時信任團隊、善用資源，其實你會輕鬆些。

財運上靠自己的本事賺錢沒問題，但社交、玩樂、自我投資的花銷也跟著變多，錢包要稍微看緊一點。感情上桃花有點雜，容易速熱速冷，別太快交心；有伴的話，工作上的火氣別帶回家。健康上要注意肝火偏旺，容易上火冒痘、心浮氣躁，儘量別熬夜，早點休息，是這個月最省錢的保養方式。

生肖兔：本月的幸運兒

恭喜，這個月你是相對順風順水的那一個。團隊合作、貴人相助的運勢都很不錯，之前卡住的事情，這段時間很容易鬆動、重新推進。身邊的朋友、前輩也願意主動拉你一把，多向有經驗的人請教，會有實質的收穫。

財運上適合靠合作、團隊的方式求財，比如專案分紅、合夥經營都可能帶來驚喜，只是別輕易幫人做擔保、借出大筆錢。感情上無論單身還是有伴，都容易感覺到被理解、被珍惜，氣氛比較溫馨。唯一要注意的是這個月細節容易出岔子，重要的合約、時間地點，多確認一遍，別讓小疏忽掃了興。

生肖龍：機會很多，但需要看仔細

這個月你的貴人運和整體氣場都不錯，腦子靈活、想法多，之前擱置很久的計畫很適合重新拿出來推進，有些意想不到的貴人，會在關鍵時刻伸出援手。只是這個月「細節」是關鍵字，粗心大意很容易讓好機會打折扣，務必把合約、數字這類東西多看一眼，把每個細節確認清楚。

財運方面，有機會收到先前投資的回報、延遲已久的款項、獎金或合作收益，但同時起伏也大，不適合高風險投資或是把錢都壓在同一個項目上，穩著來就好，賺到的也別太張揚，安安靜靜收進口袋最實在。感情上容易因為小事亂猜疑，有話直說、別憋著。健康上眼睛容易乾澀疲勞，腸胃方面也別太貪吃，適度控制，別給自己添負擔。

生肖蛇：保持初心，把手頭事情做好

這個月你的狀態整體是舒服、順遂的，能力和創意都在線，只是機遇與壓力並存，職場上的競爭可能比你想像中激烈，讓你偶爾浮躁，但只要沉住氣把手上的事情做完做好，回報自然會來。最需要提醒自己的是別貪心，學新技能可以，但工作上別急著跨界嘗試新東西，守住自己擅長的領域，才是這個月最穩的打法。

財運上憑本事賺錢，穩紮穩打，不必去追短線的刺激，也別輕易借錢或跟風投資。感情上關係溫和平順，單身的人有桃花機會，但適合慢慢來，不用急。健康方面主要是身體比較疲憊，工作永遠做不完，但按時吃飯、按時睡覺，比拼命硬撐更重要，把自己照顧好，才能走得更遠。

生肖馬：太歲壓力緩和，是時候喘口氣

今年是你的本命年，上半年多少經歷了一些起伏和壓力，這個月氣場明顯緩和下來，整體運勢止跌回升，人緣也變好，之前的阻礙少了很多；過去幾個月累積的人脈與努力，將開始慢慢發揮作用。只是根基還沒完全穩，這段時間不適合做太大的變動，選擇變多不是每個都適合，先穩住現有的節奏就是最好的策略。

財運上這個月容易有小額破財，物品損壞、人情支出、聚餐或突發花銷都常見，管住手別衝動消費。感情上情緒容易敏感多疑，學會克制一下，多一點包容，會舒服很多。健康方面睡眠是重點，容易多夢易醒，所以更別熬夜。給自己留一點時間讓慢下來，確保睡眠品質，才能維持充沛的能量。

生肖羊：慢一點沒關係，穩健扎根

這個月你可能會覺得機會比較多、身邊的人事物和訊息也挺熱鬧，但仔細一看，很多事情推進得比預期中的慢，效果也可能沒有表面看起來那麼亮眼。這不是壞事，只是提醒你別被表象騙了，也別為了面子硬撐場面，好好重新盤點自己的目標；事實上，運勢仍是持續升溫的。

財運上這個月是辛苦錢為主，沒什麼意外之財，人情應酬的花銷倒是不少，該省的地方就省一點。感情上容易因過去的感情經驗，而對新關係有所保留。有對象的人，避免把工作壓力帶進感情，多一些傾聽，少一些批評。健康上脾胃比較弱，容易腹脹、沒胃口，飲食清淡一點，睡眠也要多留意，累了就休息，別硬撐。

生肖猴：有點悶，適合充電

這個月你可能會有種「明明很努力，卻好像沒什麼迴響」的感覺，可能工作上標準變嚴、阻力變多，或覺得沒有得到想要的認同或成績。但這不是走下坡，只要你放下「一定要照原本方式做」的執著，就能很快找到新的節奏。只要覺得心煩，就花點時間沉下心來充電，能帶來新啟發。

財運上要小心那些「輕鬆賺快錢」的誘惑，多半是坑，千萬別信，也要避免因一時興起而購買不必要的物品，理性消費。感情上自己狀態低迷時，容易把情緒帶給身邊的人，儘量控制一下，有話好好說，別冷戰。健康方面，呼吸道、咽喉容易敏感，注意保暖，別硬撐身體。這個月最好的策略就是先把自己養好，才有能量進行下一步。

生肖雞：機會回暖，但要管住嘴

這個月你感覺運勢整體有些起伏，好的時候，工作上有機會看到實質性的進展，財運也有回暖的跡象，不好的時候，又容易想太多、鑽牛角尖；但其實不好的只是你的心態以及對事情的看法，而不是事情本身。要留意這個月氣場偏燥，容易多說多錯，管住嘴、少議論人，會替自己省下不少麻煩。

財運方面可能會有意外之財，但也容易花得快，學會存一點、別大手大腳，別總是想犒賞自己而過度消費。感情上親友介紹的緣分比較靠譜，有伴的記得別把不滿一直憋著，坦誠溝通感情才會更牢。健康上容易嗓子乾澀、皮膚乾燥，多喝水、少熬夜，會舒服很多。

生肖狗：貴人和小人一起來，學會分清楚

這個月的運勢有點兩極化，一方面有貴人在背後默默幫忙，或者之前擱置的事情容易重新啟動；另一方面，合作裡容易出現權責不清、意見不合的問題，也容易招惹一些是非口舌或是被誤解。提醒自己，不是每一次堅持，都需要分出輸贏，有時候只是大家的立場不相同。

財運上正財比較穩，但合夥、大額投資先緩一緩，帳目和合約務必看仔細，別因為怕傷感情就不核對清楚，並留意整體收支是否平衡。感情上家裡氣氛整體還算安穩，多點陪伴；單身的人不用著急，緣分自然會來，也不必急著定義關係。健康方面這個月天氣熱，容易中暑、皮膚過敏，出門做好防曬補水，飲食也要清淡一點。這個月，學會分清哪些人是真心幫你，哪些只是添麻煩，會讓日子輕鬆很多。

生肖豬：好運正在發酵，勇敢迎接新可能

這個月你會時不時遇到一些小驚喜，比如意外的補貼、回款，或是別人主動介紹的小機會，你會發現，無論是在工作還是生活中，總有人願意幫你一把，讓事情進展順利。但同時也要留意一些小困擾，比如人情往來的花費、臨時變動的合作計畫等等，凡事要懂得見好就收，以及找出答案會比陷入苦惱，來得更有建設性。

財運有意外進帳，但破財的地方也不少，儘量別借錢、別做擔保、別跟風投資或亂押寶，穩穩就好。感情上這段時間很容易遇到聊得來、願意真心交流的人；已有伴侶的人，家庭氛圍也比較溫馨。健康方面容易覺得身體沉、消化不太好，飲食清淡一些，早點休息，把自己照顧好。

本月全員適用小提醒

別高調炫耀。這個月人心浮躁，太張揚容易招人眼紅，悶聲發財、低調做事最安全。以及有些事情晚一點發生，不代表不會發生，而是正在醞釀最適合的時機。

有情緒先放一放。火氣一上頭容易說錯話、吵起來，忍一忍、緩一緩，能避開大半的麻煩。

別貪快錢。這個月不適合冒險投機，穩紮穩打才是長久之道。

早點睡。這一年火氣本來就旺，這個月更要注意，熬夜最傷元氣，早睡是最省錢的養生法。

乙未月的氛圍是提醒你慢下來，把該處理的情緒、該沉澱的心事，好好安頓一下。不用急著證明什麼，穩穩地過好每一天，立秋之後，風會漸漸涼下來，運勢也會跟著舒展開。願你在這個悶熱的月份裡，穩住節奏，護好身體，也給自己多一點耐心。

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