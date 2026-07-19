殺破狼週運勢／白羊關係出現第三者 「2星座」偏財運很好

殺破狼2026年7月20日～7月26日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入戀愛、子女宮位，與木星合相。曖昧關係明朗化，兩人互訴衷曲，正式交往。感情已經穩定的白羊座，有懷孕的跡象，或是會在此時收養毛孩，承擔照顧小生命的責任。

工作運方面，金星在工作宮位行進，正在執行一個光鮮亮麗的案件，與知名廠商或人士合作。但由於金星受到在溝通宮位的火星影響，與合作單位、人員斡旋時常受到刁難，常會因此動氣跟人吵架。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在戀愛宮位的太陽、木星影響，千萬不要介入他人情感方面的問題，以免公親變事主。某些白羊座的情感關係有第三者存在，雖然並沒有破壞目前的戀情，卻會是兩人之間的疙瘩。

交通運方面，火星與天王星齊聚在交通宮位，外出容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，交通工具容易半路拋錨，維修與處理費用極傷荷包，不論走路或搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛、娛樂宮位行進，與喜歡的人每天膩在一起，享受愉悅的生活。然而金星受到在金錢宮位的火星影響，花在約會方面的金錢也較多，某些金牛座則是為了追星，不惜傾家蕩產，也要買到一張演唱會的門票。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與木星合相，會需要搬家，或是購買房地產，這段時間可看到合適的物件。然而木星與太陽受到在志業宮位的冥王星影響，某些金牛座為了工作所需，被派駐到異地，必須離開原來居住的地方。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到太陽、木星的影響，為了工作所需，必須離開舒適圈，到人生地不熟的區域生活。某些金牛座則是把工作辭掉，決定回到家鄉重新創業。

交通運方面，本週水星持續在交通宮位逆行，並受土星影響，通勤容易遇到突發事件遲到，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，會把不需要的雜物斷捨離，生活空間因此清爽許多。需要搬家的雙子座，這段時間會找到地理位置、環境條件極佳的物件，並很快簽約，入住新居。

學習運方面，太陽進入學習宮位，與木星合相，過去一直想學的某個知識或技術，在因緣際會之下遇到優秀的指導者，將你的知識補完。還是學生的雙子座，通過考試，成績優異，可進入第一志願的學校就讀。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位結束逆行，試圖用強制的手段討回積欠很久的債務，撕破臉也在所不惜。某些雙子座的帳戶因為一些原因被鎖，本週會跑好幾次金融機構，將帳戶恢復正常。

健康運方面，火星與天王星在命宮齊聚，火氣較大，容易嘴破、長痘痘或是中暑，同時有過勞的傾向，手上有許多雜事需要處理。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運佳，太陽進入金錢宮位，與木星合相，薪資會因為職務升等，或是單位轉換，待遇提升許多，生活比過去富裕。某些巨蟹座則是多了一份兼職，收入增加，對改善經濟狀況不無小補。

面試運方面，金星在面試、考試宮位行進，面試新工作十分討喜，很快就會收到錄取通知。參加任何考試的巨蟹座，猜題準確，成績可跨越門檻，順利進入公務機關服務，或是取得執業證照。

本週須注意的部分

工作運方面，水星本週依然在命宮逆行，依然要當心各種預期外的狀況，使得你需要交出的文件、資料遺失、損毀，必須重新製作。某些巨蟹座重要的電子用品故障，使得你要處理的事務嚴重卡關，無法順利處理。

健康運方面，水星本週依然在命宮逆行，容易被病毒感染，引發呼吸系統發炎。一旦生病會需要花較長的時間治療與休養才能復原。某些巨蟹座舊疾復發，需要積極治療與復健才能痊癒。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，目前資金餘裕，會吃些美食、買些好東西好好犒賞自己。然而金星受到在人際關係宮位的火星影響，交際應酬方面的支出也較多。

工作運方面，太陽進入命宮，與木星呈現合相，在職場的能力被肯定，會勝任更有挑戰性的職務。某些獅子座正在工作轉換階段，會離開有毒的環境，進入更愉快的單位服務。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在命宮的木星與太陽影響，會不自覺的想掌控情感對象的想法，除了令對方感到束縛之外，還可能造成他的無能與軟弱，在相處時各自安好，才可以比較愉快。

人際關係方面，火星與天王星齊聚在人際關係宮位，儘管百般容忍，但某些人的行徑已經踩到你的底限，非站出來給對方正面教訓不可。某些獅子座會遇到老是在佔你便宜的酒肉朋友，想遠離這些傢伙，卻總是甩不掉他們。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮行進，與喜歡的人會有許多機會相處，兩人關係更進一步。單身的處女座則是會吸引許多人對你表示好感，然而金星受到火星影響，很多都是只想發展肉體關係的爛桃花。

人際關係方面，水星本週尚在人際關係宮位逆行，會和很久不見的朋友重逢，交換聯絡方式，雙方再度熱絡了起來。某些處女座則會參加同學會或婚禮，與很多故人相聚在一起。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與天王星齊聚在志業宮位，經常需要收拾許多同事的爛攤子，常常加班做到半夜，不知為誰辛苦為誰忙。某些處女座的職場氣氛不佳，會萌生轉換工作的想法。

金錢運方面，土星與海王星齊聚在財務宮位，因為許多不可抗力的因素，欠下許多貸款，每個月都需要償還，經濟狀況沈重。有投資習慣的處女座千萬不要炒短線，容易因此負債累累。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與木星合相，會參加某些活動與團體，認識許多名人，成為你重要的人脈。某些天秤座發生特殊的狀況，會有貴人伸出援手幫忙，覺得感恩。

本週須注意的部分

工作運方面，本週水星持續在志業宮位逆行，很多事情不斷出錯。來回修正，工作卡在一個關卡，遲遲沒進展。某些天秤座的電子器材故障，重要資料難以取得，事務執行困難。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的太陽、木星影響，喜歡的人被條件較好的人士追求，即便不想放手，對方也不會為你回心轉意。感情穩定的天秤座，情感對象最近忙著追星，會深深嫉妒他喜歡的偶像。

學業運方面，火星與天王星齊聚在學業宮位，某些科目意外被當，與指導者不合，會萌生重考或是轉學的想法。正在升學的天秤座，信心滿滿準備攻讀一個學位，卻因為少了某個程序，無法註冊，感到扼腕。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，與木星合相，在職場獲得升遷的機會，待遇也會水漲船高。正在轉職階段的天蠍座，會進入大型組織服務，或是進入較友善的職場工作。

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約較多，會參與很多社交活動，認識許多新的人脈。但由於金星受到在財務宮位的火星影響，會收到好朋友的紅色炸彈，荷包要大失血了。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到在遠行宮位逆行的水星影響，需要到外地出差，執行棘手的任務，但過程不太順利，經常受到刁難，使你無法完成工作，趕緊恢復正常勤務。

金錢運方面，火星與天王星齊聚在財務宮位，會需要補繳一大筆稅金，荷包大失血。有投資習慣的天蠍座，切勿炒短線，也不要買空賣空，很容易因此負債累累。

射手座：

整體運勢

工作運佳，金星在志業宮位行進，執行一個光鮮亮麗的任務，獲得許多外來的資源，使你成為眾人矚目的焦點。然而金星受到在夥伴宮位的火星影響，嫉妒你的人也不少，處事需低調些。

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，與木星合相，會有一個到海外工作、留學、交換學生、旅行的計畫，所需要的資料都核准下來了，即將要出發。某些射手座會在這段時間接觸許多來自海外的人士，並成為好朋友。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與天王星齊聚感情宮位，喜歡的人經常出些難題考驗你，如果沒通過測試，他可能會消失一陣子，等氣消了才會回來。感情穩定的射手座，雙方關係忽冷忽熱，很難拿捏對方的情緒。

健康運方面，水星持續在疾厄宮位逆行，容易被病毒感染，引發呼吸系統不適，痼疾再度復發，需要經常跑醫院治療。一旦生病會需要花較長的時間治療與休養。

摩羯座：

整體運勢

遠行運佳，金星在遠行宮位行進，會選擇入住價位昂貴的旅店，享受高規格的設施，充分放空與渡假。某些摩羯座出國旅行，可幸運獲得交通或住宿服務升等的禮遇。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與木星合相，偏財運極佳，載具會通知你中了不少獎金，記得對發票，中獎率極高。有投資習慣的摩羯座，投資標的持續上揚，帳面已經賺了不少資產。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與天王星齊聚在工作宮位，總有各種預期之外的狀況要處理，經常因為不愉快，與同事產生摩擦。某些摩羯座在情緒不適的職場忍耐已久，會因為一件突發事件，理智斷線，反擊霸凌者。

健康運方面，火星與天王星齊聚在健康宮位，工作有過勞的現象，火氣較大，容易長痘痘或嘴破。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，金星在財務宮位行進，偏財運不錯，統一發票會中小獎，使你感到一點小確幸。有投資習慣的水瓶座，由於金星受到火星影響，標的見好即收，可在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽進入感情宮位，與木星合相，受到在命宮的冥王星影響，原本想共度一生的對象，在談婚事的過程會發現彼此對未來的規劃方向南轅北轍，會驚覺兩人一旦結婚很危險。

工作運方面，水星持續在工作宮位逆行，許多問題修修改改，電子器材運作不順，事務卡在一個環節無法進行。不過水星本週結束逆行，所有的事情都會出現曙光，逐漸找到方法解決。

健康運方面，水星持續在健康宮位逆行，痼疾再度復發，需要經常跑醫院治療。容易被病毒感染，引發呼吸系統不適，一旦生病會需要花較長的時間治療與休養。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，同時金星在感情宮位行進，分手的前任會再度聯絡，兩人會有復合的機會。不吃回頭草的雙魚座，與現任對象相處甜蜜，經常黏在一起，享受兩人世界。

工作運方面，太陽進入工作宮位，與木星合相，會進入較大的組織服務，職場氣氛良好，覺得工作頗為愉快。某些雙魚座會決定辭掉工作，專心在自己想做的事業上，能力被大眾所肯定。

本週須注意的部分

家宅運方面，天王星與火星齊聚家宅宮位，注意電器與爐火的使用，並當心門戶安全，避免宵小闖入。某些雙魚座家庭氣氛不和諧，經常外宿，避免與親人發生衝突。

金錢運方面，土星與海王星齊聚在金錢宮位，為了發展事業，或是成就夢想，寧願犧牲穩定的收入，還不斷把積蓄投入其中，但回收的資金有限，經濟狀況入不敷出。

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