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下半年重啟財運！12生肖這樣做...鼠快清冰箱、「這動物」浴室要乾淨

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為冰箱示意圖。路透
圖為冰箱示意圖。路透

下半年想提升財運，不妨先從整理居家環境開始。塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書表示，隨著月亮運行至雙子座，加上7月23日大暑節氣將近，正是整理家中、調整居家風水的好時機。只要花10分鐘整理家中一個角落，便有機會替下半年迎來好運與財氣。

生肖鼠／整理冰箱

屬鼠者可先整理冰箱，將過期食品及久未使用的保鮮盒清除，再擦拭乾淨，最後放入新鮮水果或檸檬，象徵更新家中財庫，迎接新的收入機會。

生肖牛／打掃玄關

屬牛者適合整理玄關及鞋櫃，將鞋子收納整齊、保持門口明亮整潔，有助於迎接貴人與財運，也象徵下半年財路更加順遂。

生肖虎／擦拭窗戶

屬虎者可利用時間清潔窗戶、窗框，並打開窗戶通風，藉此掃除舊有能量，讓光線與空氣流通，也象徵迎接新的機會。

生肖兔／擺放綠植

屬兔者可在客廳東南方或書桌旁放置黃金葛、發財樹等圓葉植物，平時細心照顧，也代表培養自己的財富能量。

生肖龍／整理書桌

屬龍者可花點時間整理書桌、書櫃及文件資料，將不再使用的紙張回收、檔案重新分類，有助於整理思緒，也象徵為升遷、合作及加薪機會做好準備。

生肖蛇／打掃廚房

屬蛇者適合清潔瓦斯爐、流理台及抽油煙機，尤其別忽略累積已久的油污。維持廚房乾淨整潔，不僅讓生活更舒適，也象徵財運與家庭運勢穩定累積。

生肖馬／檢查燈光

屬馬者可檢查家中是否有故障燈泡，並在客廳或書房增添暖色燈光，藉由提升空間明亮度，象徵驅散低迷氣場，迎接新的工作與合作機會。

生肖羊／更換寢具

屬羊者建議換洗床單、枕套及被套，並順手整理床底雜物，打造乾淨舒適的睡眠環境，有助於恢復精神，也象徵提升貴人運及偏財運。

生肖猴／整理皮夾

屬猴者可清理皮夾內的舊收據、過期發票及不用的會員卡，並將鈔票依面額放整齊，重新整理財務習慣，也象徵迎接新的收入與偏財機會。

生肖雞／整理餐桌

屬雞者可將堆放在餐桌上的文件、包裹及雜物收拾乾淨，恢復餐桌原本的用途，再擺放鮮花或水果，有助於提升人際、合作及財運。

生肖狗／香氛淨化

屬狗者可利用暖色燈光搭配柑橘、甜橙或生薑等香氛，替居家空間增添溫暖氛圍，也象徵活化財位，替下半年迎來更多合作及財運。

生肖豬／清潔浴室

屬豬者可徹底清潔浴室、水槽、排水孔及鏡面，並檢查是否有漏水情況，最後擺放綠色植物或天然香氛，象徵維持財氣流動，迎接穩定財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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