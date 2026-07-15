快訊

朋友都說是爽缺！她月薪6萬仍喊心累 網一看超羨慕：離職換我來

致癌油案政院稱「沒人要蓋牌」 蔣萬安轟：不只蓋牌、更是包庇無能

伊朗「不肯親吻戒指」！川普對伊朗開戰20周陷泥沼 軍事外交雙迷航

聽新聞
0:00 / 0:00

「4星座」外表是羊、內心是狼！平常人很好、被踩到底線不留情面

聯合新聞網／ 綜合報導
職場上班族示意圖。圖／AI生成
職場上班族示意圖。圖／AI生成

有些人平日親切溫和，一臉人畜無害，常被人誤以為好欺負、好拿捏，其實他們內心自有分寸，比誰都清醒。搜狐網分享，有四星座外表溫和，內心殺伐決斷，只要有人軟土深掘、踩到底線，他們也絕不容情，立刻還擊。

天蠍座／ 低調隱忍 精準反擊

天蠍平日安靜內斂、客氣有禮，面對小摩擦常選擇包容不計較。他們擁有極強的洞察力，將旁人的算計與敷衍全看在眼裡，只是默默記在心底並給予觀察機會。一旦信任徹底破裂，他們不會歇斯底里，而是不動聲色地拉開距離，精準反擊且絕不拖泥帶水。決定斷聯後，便會徹底清空聯繫，從前有多溫柔，往後就有多冷漠。

巨蟹座／ 失望至極 迅速抽離

巨蟹容易共情別人，事事遷就妥協，是人人眼中的好好先生、好好小姐。然而，巨蟹柔軟的外殼下也有自己的底線，當一再包容被當作理所當然、失望上升到極限時，巨蟹不會大吵大鬧，而是瞬間收回所有付出。他們會以最冷漠的姿態切斷所有聯絡，不糾纏也不挽回，直接走人。

天秤座／ 冷靜權衡 優雅切割

天秤追求和諧，討厭撕破臉，總是以禮貌溫和的態度化解矛盾，顯得毫無稜角。但事實上，天秤內心有著極度理性的「秤」。一旦關係持續失衡、觸碰原則底線，他們會立刻褪去溫和的面具，變得極其客觀且冷酷。沒有拉扯、沒有糾結，他們會優雅地做出切割，主動劃清界限，用理智戰勝所有情面。

摩羯座／ 從不吵鬧 當斷則斷

摩羯外表踏實低調、不爭不搶，常給人佛系好拿捏的印象。然而，摩羯內心深處野心堅定、原則極強。若有人試圖阻礙他們的前途、辜負其信任，摩羯不會進行無謂的情緒化爭執，而是冷靜地規劃界限、逐步切斷牽連。在利益與長遠目標面前，他們該捨棄時絕不留戀，隱忍只是蓄力，決斷從不猶豫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

平常溫柔、戀愛卻是狠角色…「三星座」被踩到底線、直接登出

骨子裡很壞！4星座被點名超腹黑 雙魚用退讓害你愧疚

看似冷漠卻最有情！「3星座」對自己人掏心掏肺 有義氣又可靠

職場打不死的小強！4星座愈挫愈勇 遲早逆襲成狠角色

相關新聞

一開口就讓人淪陷！最會說情話的星座TOP5 戀愛高手就是他們

愛情裡，聽見貼心的讚美總能讓人心情大好。有些人天生就是調情高手，開口閉口都能精準戳中伴侶的喜好，把日常對話變成浪漫誓言。他們的話語宛如加了蜂蜜，讓人聽得心花怒放。今天就要揭曉誰擁有最強大的情話大腦，只要幾句話就能把戀人哄得上天堂，讓人心甘情願沈浸在滿滿的幸福感中。立刻來看看排行榜名單吧！

「4星座」外表是羊、內心是狼！平常人很好、被踩到底線不留情面

有些人平日親切溫和，一臉人畜無害，常被人誤以為好欺負、好拿捏，其實他們內心自有分寸，比誰都清醒。搜狐網分享，有四星座外表溫和，內心殺伐決斷，只要有人軟土深掘、踩到底線，他們也絕不容情，立刻還擊。

旅行到哪裡「內心感到平靜」…那就是你的能量景點

所謂能量景點，多半是歷史上被認為具有靈性力量的場所，實際走訪時，常能感受到一種獨特的氛圍，彷彿帶有特殊氣場。

命理師曝「5大徵兆」準備轉大運！健忘、大病初癒都上榜

所謂「時來運轉」，人走運都會出現一些徵兆。命理師小孟老師分享，生活裡如果發生下面這些事情，代表你即將轉大運，好日子即將要來了。

木星發威！「四星座」下半年成職場黑馬…天秤人脈開花、第一名是他

下半年木星持續運行獅子座，職場能量正式翻轉。搜狐網分享，有四個星座吸到這波星象好運，有望變成職場黑馬，獲得貴人提攜、升遷、加薪或是新合作機會，事業一飛沖天。

天生麗質三星座女「素顏沒在怕」！金牛光彩照人、她笑容超有魅力

有些女生出門一定要全妝上陣，打造精緻形象，也有人更喜歡以最自然的模樣示人。搜狐網分享，有3個星座女生出門不愛化妝，素顏不是偷懶，而是一種自在與自信。她們不追求過度修飾，反而憑藉真誠的個性和自然魅力，走到哪裡都很受歡迎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。