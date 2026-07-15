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命理師曝「5大徵兆」準備轉大運！健忘、大病初癒都上榜
所謂「時來運轉」，人走運都會出現一些徵兆。命理師小孟老師分享，生活裡如果發生下面這些事情，代表你即將轉大運，好日子即將要來了。
▍五個轉大運徵兆
一、衰事一件一件來，代表宇宙要你克服難關後就能轉運。
二、突然生大病，又很快就好了，代表身體連結新的緯度，有蛻變跡象，甚至有機會突然暴富。
三、夢見血或夢見祖先，見血則發，或是祖先可能帶財來。
四、頭皮發癢、頭暈不斷、起雞皮疙瘩、手腳發麻、還聞到檀香味道，以上這些事情要全部同時發生。代表你要連結到新空間，穿越新的緯度。
五、常常遺忘舊事物、或是人沒生病但身體莫名疲累、但恢復後，身體會覺得異常輕鬆，忘記舊事，但記得新事，也代表新的空間，靈魂和肉體穿越到新的緯度。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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