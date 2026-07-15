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木星發威！「四星座」下半年成職場黑馬…天秤人脈開花、第一名是他

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場加薪示意圖。圖／AI生成
圖為職場加薪示意圖。圖／AI生成

下半年木星持續運行獅子座職場能量正式翻轉。搜狐網分享，有四個星座吸到這波星象好運，有望變成職場黑馬，獲得貴人提攜、升遷、加薪或是新合作機會，事業一飛沖天。

第四名／天秤座 人脈開花 大把合作機會

天秤座下半年的人際運勢大幅提升，透過朋友介紹、商務聚會或產業交流，有機會認識重要貴人，替自己帶來合作案或副業收入。建議把重心放在長期合作，不必勉強承接所有工作，懂得取捨反而能創造更高價值。

第三名／摩羯座 默默耕耘 可望加薪升官

摩羯座終於苦盡甘來，上半年停滯不前的專案開始加速推進，過去累積的人脈、經驗與口碑，也逐漸轉化成實際成果。8月、11月特別容易出現加薪、升遷或績效獎金等好消息，只要持續穩健發揮，發展值得期待。

第二名／射手座 跨界突破 好機會在遠方

射手座下半年迎來跨領域與異地發展的黃金期，會出現很多外派、跨國合作、海外市場的新機，若從事教育、媒體、顧問等產業尤其受惠，建議多參與課程、論壇或交流活動，更容易遇見願意提攜你的伯樂，替職涯打開新局。

第一名／獅子座 人氣爆棚 7-9月超旺

木星進駐命宮，讓獅子座成為下半年最亮眼的職場黑馬。公開簡報、提案、主管面前的表現都特別容易受到肯定，升遷、加薪與重要專案也有望主動找上門。創業者、自媒體經營者、業務與管理職，更有機會拓展新市場、帶領團隊。7月至9月是全年最旺的發展期，只要勇於展現能力、積極把握機會，就有望突破職涯天花板，迎接事業新高峰。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 木星 職場 獅子座

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