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7月19日求財秘訣大公開 虎爺聖誕按步驟「換錢母、摸虎頭」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今年7月19日是農曆6月6日，是掌管財運的虎爺聖誕，命理師楊登嵙分享此日的民俗祭祀習慣。圖／楊登嵙提供
今年7月19日是農曆6月6日，是掌管財運的虎爺聖誕，命理師楊登嵙分享此日的民俗祭祀習慣。圖／楊登嵙提供

本月19日是農曆六月六日，適逢掌管財運的「虎爺」聖誕，因虎爺台語的近似「好野（有錢）」，不少民眾會到廟宇祭祀虎爺，求得財運，命理師楊登嵙說，虎爺有「咬錢納財」，若想要今年下半年財運旺來，不妨按照民俗習慣，在19日前往廟宇依步驟祭祀虎爺，迎接財運亨通、事業昌旺的下半年。

命理師楊登嵙說，虎爺又稱「虎爺公」、「下壇將軍」，依毛色分為黃毛與黑毛兩種。相傳虎爺是保生大帝馴服的神獸，隨侍修練而得道；另一說法指虎爺是武財神趙公明、城隍爺的坐騎，長年跟隨財神爺，久而久之具備「咬錢納財」神力，被視為兼具財神神格的守護神，多供奉於神明桌下方，也被視為兒童守護神。

楊登嵙指出，虎為百獸之王，象徵勇猛、威武與權勢，自古即有鎮宅、驅邪之說；加上「虎」與台語「好野（有錢）」發音相近，「拜金虎爺，乎你金好野」之說深植人心，虎爺因此被賦予「增進財運」的神力。

至於拜虎爺求財的作法？楊登嵙指出，信眾參拜完所有神明後，應至虎爺神像前，誠心稟報姓名、生辰、地址與任職公司，詳述祈求事項，越具體越好。

接著到神龕旁的「錢水」處求「錢母」，常置一小碗清水，水中放有硬幣，信眾須以等值金額換取，如十元換十元，切忌以小錢換大錢，否則恐被視為貪心而不獲庇佑。換得的錢母須過香爐繞3圈，收入紅包袋隨身攜帶，待心願達成再返廟還願。

此外，虎爺神龕旁常設聚寶盆或紅盤，信眾可置放名片，祈求工作順遂、遠離小人。民間也流傳「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」等俗諺，部分廟宇開放信眾觸摸虎爺公雕像，邊摸邊唸吉祥語，據信可聚財氣。

台中都城隍廟等廟宇皆設「錢水」供信眾求取錢母，每逢虎爺聖誕前後，香火格外鼎盛，但楊登嵙提醒，求財祈福仍應搭配自身努力，方能迎來財運亨通、事業興旺的一年。

虎爺 城隍爺 財運

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