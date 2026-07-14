下周四大暑…命理師曝「火局成形」 3生肖走旺、屬牛當心

7月23日（四）迎來節氣「大暑」，命理師柯柏成表示，大暑當天「寅午戌三合火局」，呈現火旺生土、燥氣偏重的格局，天氣熱到易讓人理智斷線須當心，虎、馬、狗3生肖運勢看漲，屬牛者要留意車關、腸胃健康及桃花劫，有4招可開運。

柯柏成指出，今年節氣「大暑」落在農曆六月初十，也就是下周四（23日）凌晨3時12分48秒交節氣，由於當天「寅、午、戌」在年、日、時三柱齊全，形成寅午戌三合火局，午與未又六合，此次大暑最大的氣場特徵恐怕不是普通的炎熱。

而今年的大暑，火局成形，火旺生土，燥氣偏重，金水偏弱，延續了俗諺說的「大暑小暑，熱死老鼠」，正因為到了最燜熱的節氣，且不是普通的炎熱，理智線特別容易斷線，所以建議要特別注意脾氣，勿因情緒衝動行事｡

他進一步表示，由於大暑當天寅午戌三合火局，虎、馬、狗3生肖容易感受到較強的推動力、人脈串聯與表現機會，適合主動提案或推進延誤的合作案，甚至爭取職位或資源。但若本身八字火旺，要避免操之過急，小心別把衝動當運氣。

而肖牛者則要特別注意，尤其是農曆五及六月出生，今年大暑交節氣後，務必留意交通、身體健康等，可能易發生意外或腸胃問題；另，運勢上恐面臨貴人運突然消失，更要當心夏至後進入天風姤卦，飛來的艷福絕對是禍不是福。

他也提到，想開運有4招可在交節氣後24小時內完成，「清水開運法」在住家或辦公室北方放1杯清水與金屬小物，放置時祈願，傍晚再倒掉；「清灶去燥法」清理爐灶及過期食品、檢查電器，南方減少紅色雜物，以平衡火氣、整理氣場。

第三招是「施水積福法」主動送冰水或飲料給清潔員、外送員等戶外工作者，累積善緣與福報。此外，也適合完成拖延已久的工作，如催收款項、整理資料或處理不願面對之事，有助疏通卡住的流程，把應得的東西收回來，迎來好運及財氣。

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