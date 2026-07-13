快訊

打不過就加入？Disney+傳評估推免費版 迎戰YouTube

美伊停火25天生變？川普下令擴大空襲 伊朗撂重話

聽新聞
0:00 / 0:00

0713-0719唐綺陽星座運勢週報：雙子職場暗流洶湧 魔羯感情避免太直

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

【唐綺陽星座運勢週報 7/13-7/19】

重要星象：木星獅子、水星逆行、木海入相、火土入相

本週木星在獅子，熱鬧活動消息多，過去內在的問題與狀況，是時候攤在檯面上直說。水星逆行在巨蟹，家人與內在相關議題，以及過往不舒服的感受容易再次浮現，應好好面對。木海入相位，關注時尚與外在形象，重視藝術與創作能力的展現。火土入相位，容易接到較為沉重的任務，是非糾紛稍多，當心因口語表達不討喜所帶來的後續影響。

12星座個別影響：

金牛：避免想太多耽誤進度，感情疑問說出來更好

雙子：職場暗流洶湧多觀察，感情多留意流言蜚語

魔羯：當心人際慎防機會被搶，感情避免太直不討喜

雙魚：工作繁忙多注意身體，感情要懂得雙向經營

天秤：工作員工管理是關鍵，感情需花心思展現誠意

天蠍：事業上軌道駕輕就熟，感情有職場戀情機會

射手：經費預算要謹慎管理，感情職場桃花多條件好

水瓶：面對變化未知更有動力，感情上較孤僻不在意

牡羊：忙於助人也能有累積，感情受仰慕親切點更好

巨蟹：整理與規劃有助思緒，感情有利於解開誤會

獅子：生涯轉折適合斷捨離，感情關係轉為大方模式

處女：好運降臨有升官貴人運，感情要更積極有誠意

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

相關新聞

天赦日強碰天貺節 命理師大讚最強吉日：接天火催旺下半年

7月19日（周日）是天赦日，命理師柯柏成說，當天巧逢天貺（注音ㄎㄨㄤˋ）節，兩大頂級吉日同天出現，從「准許上奏」到「直接特赦」的雙重天恩，可說是今年最強的轉運與懺悔窗口，宜懺悔補運及斷捨離，可借當天「甲午日」的烈火純陽催旺下半年。

0713-0719唐綺陽星座運勢週報：雙子職場暗流洶湧 魔羯感情避免太直

本週木星在獅子，熱鬧活動消息多，過去內在的問題與狀況，是時候攤在檯面上直說。水星逆行在巨蟹，家人與內在相關議題，以及過往不舒服的感受容易再次浮現，應好好面對。木海入相位，關注時尚與外在形象，重視藝術與創作能力的展現。火土入相位，容易接到較為沉重的任務，是非糾紛稍多，當心因口語表達不討喜所帶來的後續影響。

0713-0719「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「財富磁場強大」：賺得盆滿缽滿

七月中旬的發財狂潮到了。這週正逢新舊農曆月份交替，強大的新月能量將引爆一波驚人的賺錢契機！別管最近荷包是不是有點扁，大環境的氣場特別眷顧幾組幸運兒，不管是正財加薪還是偏財進帳，都像是被錢砸到一樣順利。想知道自己這週是不是那個隨便出手都能滿載而歸的超級吸金王嗎？趕快對照一下這份熱騰騰的財運榜單，準備開心數錢吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。