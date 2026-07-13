0713-0719「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「財富磁場強大」：賺得盆滿缽滿

七月中旬的發財狂潮到了。這週正逢新舊農曆月份交替，強大的新月能量將引爆一波驚人的賺錢契機！別管最近荷包是不是有點扁，大環境的氣場特別眷顧幾組幸運兒，不管是正財加薪還是偏財進帳，都像是被錢砸到一樣順利。想知道自己這週是不是那個隨便出手都能滿載而歸的超級吸金王嗎？趕快對照一下這份熱騰騰的財運榜單，準備開心數錢吧！

TOP 5血型A型+生肖屬羊

本週A型屬羊的朋友，整體運勢就像倒吃甘蔗般漸入佳境，特別在週末時段會感受到荷包迅速膨脹的快樂。擅長搭配空間的室內軟裝師，這幾天你獨到的美感成功說服挑剔的豪客，輕鬆簽下極高預算的佈置專案；經營無實體店面的雲端廚房老闆們，近期推出的夏季限定餐盒大受辦公室團購歡迎，瘋狂爆單讓你們業績紅不讓；若是擔任補習班的衝刺班名師，生動的教學口碑讓報名人數瞬間額滿，豐厚的鐘點費與獎金絕對讓你笑開懷。這組的朋友，這段期間只要保持你那穩重踏實的節奏，財富自然會乖乖流進口袋。建議休假時泡一杯溫熱的桂圓紅棗茶來喝，能讓你的理財思緒更清晰敏銳，好運連連！

TOP 4血型B型+生肖屬蛇

本週B型屬蛇的朋友，賺錢的氣勢可說是水到渠成，你們的專業將直接轉換成白花花的鈔票。穿梭在各社區大樓的水電技師，這陣子你俐落的修繕技術不僅解決了住戶的大麻煩，還會接獲許多高單價的工程指名，收入大增；每天在電腦前與粉絲互動的電玩實況主，近期開播的流量將莫名飆高，隨之而來的超級贊助與工商合作讓你賺得樂不可支；而提供到府服務的寵物保母與美容師，細心溫柔的態度讓飼主超級安心，不僅預約全滿，還會收到極具誠意的紅包打賞。這組的朋友，這陣子只要大膽展現你的實力，財源廣進絕對不是夢。出門前在隨身包包裡放一包純水濕紙巾，保持清爽能幫你吸滿無敵的招財好運氣！

TOP 3血型AB型+生肖屬狗

本週AB型屬狗的朋友，財氣宛如財神爺親自指路，各種賺錢的好機會將如雪片般飛來。專注於手機軟體開發的工程師有福了，這幾天你寫出的程式不但完美運行，還會因為解決了重大漏洞而獲得主管私下發放的豐厚獎金；帶領大家伸展身心的瑜伽老師，近期會遇到幾位極度闊氣的學員，毫不猶豫地買下整年度的頂級私人課程，讓你的業績錦上添花；每天被植物圍繞的花藝設計師，獨具匠心的花束搭配，意外接到企業大型晚宴的佈置大單，利潤翻倍進帳。這組的朋友，請繼續保持你那親切熱情的態度，金錢自然會游刃有餘地跟著你。睡前記得把常穿的鞋子擦拭乾淨，乾淨的步伐能帶你走向更多財富契機！

TOP 2血型週A型+生肖屬豬

本週A型屬豬的朋友，恭喜你們正處於一個左右逢源的超級好運期，從週一開始就能感覺到金錢進帳變得異常順利。在夜晚為客人送上微醺的調酒師，這陣子特調的飲品大受好評，不但熟客帶新客把吧台擠滿，收到的小費更是拿到手軟；埋首於專案的網頁設計師，原本龜毛的客戶竟然對你的新版面一見鍾情，直接爽快付清尾款並簽下長期合約；穿梭在各個物件之間的不動產估價師，你精準專業的分析幫大老闆省下大筆稅金，對方開心之餘更豪邁給予一筆豐盛的顧問大紅包。這組的朋友，這幾天請多微笑待人，和氣生財的能量會讓存款數字狂飆。上班時可以改用黃色的筆記本或資料夾，明亮的色彩能大幅提升你的鈔票吸附力！

TOP 1血型O型+生肖屬鼠

本週O型屬鼠的朋友，你們的財富磁場強大到不可思議，你們身上有錢的味道，客人最喜歡你們了！幫客人從海外掃貨的代購達人，這週眼光神準，帶回來的限量商品一上架就被秒殺，豐厚的價差利潤讓你賺得盆滿缽滿；用雙手為人紓壓的芳療按摩師，精湛的指法讓疲憊的客人身心大解放，預約表直接滿到下個月，指名費收入更是驚人；每天握著方向盤的多元計程車司機，這幾天運氣好到擋不住，連續載到不用找零的長途包車豪客，輕鬆跑就能賺飽飽。這組的朋友，請毫無保留地衝刺事業，全世界都會配合你累積財富。建議把手機桌布換成一幅明亮開闊的風景照，開闊的視野能幫你迎來無限的賺錢良機！

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