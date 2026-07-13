天赦日強碰天貺節 命理師大讚最強吉日：接天火催旺下半年

7月19日（周日）是天赦日，命理師柯柏成說，當天巧逢天貺（注音ㄎㄨㄤˋ）節，兩大頂級吉日同天出現，從「准許上奏」到「直接特赦」的雙重天恩，可說是今年最強的轉運與懺悔窗口，宜懺悔補運及斷捨離，可借當天「甲午日」的烈火純陽催旺下半年。

柯柏成指出，天赦日是百無禁忌的吉運日，也是農曆六月初六的天貺節，「天赦日強碰天貺節」兩大頂級吉日同天出現，重疊機率極低，也有著極其特殊意義：從「准許上奏」到「直接特赦」的雙重天恩，可說是今年最強的轉運與懺悔窗口。

而天赦日要求向內收斂、寬恕他人，天貺節則向外積極、迎向光明，今年由於兩者合一，將是「先徹底清盤，再強力灌注能量」的黃金吉日，也是把上半年累積的怨氣、緊繃與焦慮「斷捨離」的最佳時機，進一步讓今年的下半場迎接好運。

他表示，天赦日逢天貺節當天，若有計畫去宮廟拜拜或參加科儀，主祀玉皇大帝（天公廟）、三官大帝（三界公廟）的廟宇是首選，但要注意，建議應先誠心懺悔祈求上天開恩赦免，洗淨過往晦氣，天門正開，再祈求上天賜予福報與財庫。

此外，農曆六月初六當日干支，在五行中，對應為「甲午日」，而「甲」屬木、「午」屬火，是一個木生火旺、至陽至烈的日子，完全呼應天貺日「曬陽氣」的特質，因此想要為家中或個人轉運祈福，可把握當天借「甲午日」的烈火純陽。

柯柏成說，當天正午（上午11時至下午1時）陽氣最旺，可將印章、衣物或棉被拿去曝曬15至30分鐘，「接天火」燒化霉運；也可煮錢水讓蒸汽瀰漫屋內，象徵財源滾滾、蒸蒸日上，也淨化居家磁場，並布施前次天赦日的錢幣讓善循環。

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