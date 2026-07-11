巴威颱風來襲！12星座防災習慣大公開 金牛狂囤物資、獅子最重視求救

天災、地震、颱風或傳染病等突發事件，都可能讓生活瞬間出現變化，因此不少人平時會準備防災物資、規劃避難路線，甚至建立緊急聯絡方式。「占TV」指出從星座個性來看，每個人面對緊急狀況的應對方式也各有不同，有人重視食物儲備，有人優先規劃逃生路線，也有人最在意與親友保持聯繫。

牡羊座：重視自我防衛

牡羊座遇到大規模災害時，會擔心治安惡化，因此傾向提前準備求生裝備與防身用品，也可能學習防身術，希望在危急時刻保護自己與身邊的人。

金牛座：最愛囤積物資

金牛座最擔心生活物資中斷，因此平時就有囤積罐頭、乾糧、飲用水等耐放食品的習慣。不過也容易受到「某樣東西快缺貨」的消息影響，建議依照實際需求準備約一週份物資，避免過度囤貨。

雙子座：提前規劃交通與路線

習慣四處奔波的雙子座，最在意的是災害發生後如何移動，因此會預先確認開車、騎車或步行的替代路線，也會準備地圖或GPS導航，並以官方資訊作為判斷依據，避免誤信網路謠言。

巨蟹座：防災包一定要齊全

巨蟹座不只替自己著想，也會顧及家人，因此通常會準備完整的防災包，除了購買現成的避難包，也會依照他人建議陸續添購用品，往往越準備越覺得還有東西沒帶。

獅子座：求救設備不能少

獅子座認為，災害發生時最重要的是讓外界知道自己的位置，因此會準備哨子、GPS定位設備或求救器材，提高獲救機率。平時喜歡醒目穿搭，也有助於緊急時更容易被發現。

處女座：醫療用品最重要

重視整潔與健康的處女座，特別在意災後的衛生環境，因此急救箱通常十分完善，包含消毒用品、紗布、OK繃、藥膏，以及腸胃藥、感冒藥等常備藥品，力求能第一時間自行處理傷勢。

天秤座：兼顧避難與隱私

即使身處避難所，天秤座仍重視個人空間與隱私，因此可能準備帳篷、帽子、圍巾等用品，減少與他人過度接觸，也會攜帶日常保養品或化妝品，希望在特殊情況下仍維持整潔儀容。

天蠍座：防災、防盜一起準備

天蠍座危機意識較強，平時就會留意火災、淹水或居家安全等問題，除了準備滅火器、防災用品，也可能安裝監視器、防盜設備，外出時還會攜帶防狼噴霧或防身警報器。

射手座：先找逃生出口

熱愛旅行的射手座習慣輕裝上陣，因此不會準備過多物品，反而會優先觀察環境，例如確認緊急出口、安全梯或後門位置，以便意外發生時能迅速撤離。

摩羯座：事先確認避難地點

務實的摩羯座會依照住家、公司或學校所在地，評估可能面臨的災害風險，並提前確認附近避難場所，認為唯有先確保生命安全，其他事情才有機會重新開始。

水瓶座：隨時能拎著就走

水瓶座偏向實用主義，平時就會準備一個可隨時帶走的避難包，只放最必要的用品，例如現金、手電筒、濕紙巾等，希望任何時候都能迅速撤離、自主應變。

雙魚座：確保聯絡不中斷

雙魚座最擔心災害發生時與親友失聯，因此會預先建立緊急聯絡方式，也可能記下公共電話位置或其他替代通訊方式，希望即使通訊不穩，也能盡快與家人取得聯繫。

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