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暑假商機來了！4生肖7月8月發大財 屬兔、羊上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》近日點名4生肖，7、8月有望靠著親切待人、誠信經營與好口碑吸引貴人相助，不僅客源與訂單接連湧現，生意規模也可望擴大，收入明顯提升。圖／AI生成
《搜狐網》近日點名4生肖，7、8月有望靠著親切待人、誠信經營與好口碑吸引貴人相助，不僅客源與訂單接連湧現，生意規模也可望擴大，收入明顯提升。圖／AI生成

暑期人潮與消費商機升溫，不少店家也迎來業績成長機會。《搜狐網近日點名4生肖，7、8月有望靠著親切待人、誠信經營與好口碑吸引貴人相助，不僅客源與訂單接連湧現，生意規模也可望擴大，收入明顯提升，財庫愈來愈豐厚。

生肖兔

生肖兔天生親和力強，待人溫和，經營實體店面時總能以細心服務打動顧客，即使遇到要求較多的客人，也能耐心溝通、不輕易與人起爭執，加上店面環境整潔舒適，讓熟客願意主動幫忙推薦。

進入7月後，暑期旅遊與人潮帶動消費熱度，生肖兔過去累積的好口碑開始發酵，訂單與來客數同步增加，原本的小店可能迎來擴張契機。7月至8月期間，生意量體有望明顯放大，不只能減輕財務壓力，也有機會存下下一階段展店或拓點資金。

生肖羊

生肖羊做事細膩，待人有禮，無論售前諮詢或售後服務，都能站在顧客角度處理問題，因此容易累積回購率與好評，若從事線上生意，商品頁面、客服回覆與整體品牌形象也能讓人感到舒服安心。

7月起，暑期流量增加，生肖羊過去經營出的好評價可望被更多人看見，訂單量也跟著放大，原本小規模經營的事業，可能逐步走向團隊化、品牌化。7月至8月營收明顯提升，收入比過去更穩定，荷包也持續變厚。

生肖豬

生肖豬性格實在，做生意講求信用，不喜歡拐彎抹角，價格透明、合作公平，因此容易獲得合作夥伴信任，長期累積下來，無論上下游廠商或客戶，都願意優先把好資源介紹給他們。

進入7月至8月產業旺季後，生肖豬過去建立的人脈將開始發揮作用，稀缺貨源、通路合作或加盟機會可能陸續出現。原本只經營本地市場的人，也有機會拓展到外地，生意版圖擴大，收入一筆接一筆進帳，不僅能回收擴張成本，還能存下可觀備用金。

生肖馬

生肖馬個性爽朗大方，擅長與客戶建立關係，不會把合作只當成冷冰冰的交易，而是願意主動經營人脈、累積信任感，也因為這份熱情與豪爽，生肖馬容易把客戶變成長期合作夥伴，甚至發展出私交。

7月至8月期間，各類展會與商機增加，生肖馬有望靠著過去累積的人緣與口碑，拿下不少大額訂單。原本零散接單的生意，也可能轉向穩定批量供貨，產能與獲利同步提升，不僅有機會擴充設備、廠房，收入也跟著水漲船高，日子愈過愈寬裕。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 搜狐網

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