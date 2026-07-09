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越挫越勇！「3生肖」被拒絕也不放棄 認定了就追到底

聯合新聞網／ 非貓不可
有些人一旦認定了方向，就不會因為被拒絕而退縮放棄。 圖／AI生成
有些人一旦認定了方向，就不會因為被拒絕而退縮放棄。 圖／AI生成

在感情或追求目標的過程中，有些人一旦認定了方向，就不會因為被拒絕而退縮放棄，他們的堅持，有時來自深情，有時來自責任感，也有時是性格中的倔強與不服輸，一起來看看是哪幾個生肖

第三名：狗

屬狗的人在感情裡非常重情重義，一旦認定一個人，就很難輕易放下，他們對喜歡的人往往帶有強烈的責任感，即使被拒絕，也容易覺得「是不是我還不夠好」，因此，屬狗的人常常會選擇繼續默默付出，用時間與真心去證明自己，絕不輕易轉身離開，只要還有一絲希望，他們就願意繼續等待與努力，也因為這種長情，讓他們在感情中顯得特別執著。

第二名：龍

屬龍的人天生自信又帶有不服輸的性格，特別在感情或競爭中更加明顯，當他們喜歡一個人時，往往會全力以赴去追求，即使被拒絕，也很難就此放棄，反而容易激起「我一定要做到」的心態，對屬龍的人來說，拒絕有時不是終點，而是一種挑戰，他們會調整方式、提升自己，再次嘗試，雖然看起來有點強勢，但其實背後是強烈的自尊與執著。

第一名：牛

屬牛的人本身就屬於耐力型性格，設定目標就不容易改變，他們不相信「一次失敗就代表結束」，反而會把拒絕當成需要再努力的訊號，他們不太會用華麗的方式追求，但會用長時間的陪伴與實際行動去打動對方，即使對方一開始沒有接受，他們也不會輕易放棄，而是默默堅持下去，這種穩定又固執的特質，讓他們在感情中常常屬於「慢慢追、慢慢感動」的類型。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

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