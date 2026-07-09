養到賺到！「3星座子女」孝順又貼心...巨蟹不意外、他體會爸媽辛苦

家長們總是盼望自己的孩子既懂事又孝順，除了要從教育下手外，天生的性格也是必不可少的因素。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個孝順又懂事的星座，快來看看你的小孩們有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、水星星座。

TOP3 天秤座／聰明機靈 人人喜愛

天秤座的孩子受到環境的薰陶會產生懂得主動幫助人的特質，例如爸媽常常會向人伸出援手，他在耳濡目染下也會學會幫助人，另一方面天秤座很會察言觀色，就像是小公關一樣投他人所好，不會給他人增添麻煩，這種小孩自然會贏得所有人的喜愛。

TOP2 雙魚座／高度同理 需求也多

雙魚座的小孩非常敏感，爸媽在想什麼他都會精準捕捉到，高敏感的好處是很能體會到他人的辛苦，並透過不吵、不鬧的方式減輕爸媽負擔，但如果爸媽沒給他適度的回應或鼓勵的話，他就會感到無比的孤單、甚至產生負面的情緒，建議多去回應孩子的需求、適時給予安撫。

TOP1 巨蟹座／重視家人 善解人意

巨蟹座的小孩從小就很重視家庭，不管是男孩還是女孩，如果爸媽不在家都會主動照顧弟妹，甚至在遭遇不公平對待時，會幫爸媽主動出頭，但這種責任感往往會讓他忽視自己的情緒，過於壓抑容易產生心理問題，這種孩子需要多照顧、給予適當引導、並適當保持距離，才能讓他們內心更加強大。

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