「臨老入花叢」3星座男越老越暈船！天蠍體力驚人、他80歲也追愛

在兩性感情中，「暈船」意思是雙方還沒彼此承諾就對對方動了真感情，進而產生患得患失的迷茫感。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享最容易暈船、到老都無法抗拒女色的3個星座男，他們因為個性原因很難抵擋誘惑，快來看看你有沒有上榜吧！請參考、太陽、上升、火星星座。

TOP3 天蠍座／寶刀未老 體力不輸人

天蠍座無論是年輕還是年老都很有自信心，並且非常重視養身，始終保持高品質的生活機能，年老後往往能保持一定程度的體力，因此在面對女性的誘惑時，常常會不由自主的沉淪其中，與年輕時一樣，總是能保有體力與動力。

TOP2 金牛座／食色性也 老了也不壓抑

金牛座即便年老，仍然會有生理的需求，不過僅會局限在談情說愛的階段，並不會進一步發展。雖然金牛座時常帶給人成熟穩重的感覺，但面對感情時從來不會壓抑住自己情感，而是會主動地接近讓他動心的對象，無論年輕還是年老都不會改變。

TOP1 雙魚座／不管幾歲 也要轟轟烈烈

雙魚座的人即使到80歲也很熱衷於愛情，甚至自己有家庭也不願意放棄愛情的新鮮感。在他的感情觀中，愛情不分年齡，只要能夠體驗到轟轟烈烈或刻骨銘心的愛情，就算是年老也不會放過任何機會。

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