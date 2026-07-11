海王星逆行迎來人生轉機！4星座放下錯的人、重新找回幸福

近日海王星在牡羊座逆行，代表人們應該停下腳步，重新審視人與人之間的關係，並適當放下對你不利的人事物。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出有4個星座在海王星逆行期間能重新面對內心、迎接美好的新生活。請參考太陽、上升星座。

雙魚座／夢醒之後 重拾自己

雙魚座這段期間會發現身邊某些人其實並不是那麼重要，沒必要為了維持關係委屈自己，雖然雙魚總是對他人很善良，但並不是所有期待都有好的結果，如果能開始規劃好自己的生活節奏，便能找到曾經的快樂，真正的幸福並不是單方面付出，而是活出自己的價值、成為自己的主角。

牡羊座／放下逞強 擁抱真實

海王星逆行發生在牡羊的逆宮，很多壓抑著的情緒會浮現上來，讓你感到無比疲憊，並審視自己是否真的很堅強，其實上天在提醒你，沒必要當所有人的太陽，當你真正審視自己的缺點或脆弱時，才會出現願意理解你的人，「不必事事逞強」，適當停下腳步，將能量放在真正重要的事物上才是獲得新生的關鍵。

雙子座／精簡人際 重整圈層

近期雙子座會對聚會、聊天感到疲憊，你的社交圈會重新洗牌，能夠分辨出哪些人值得陪伴、哪些人只是人生過客，此外職場上也要重新調整相處模式，你不用事事討好所有人，而是把精力放在值得信任的人身上，如果能停止討好所有人，生活反而會變得輕鬆很多。

處女座／學會鬆手 才能自由

土星合月會讓你感到許多壓力，會因為事情沒做完而焦慮，希望一肩扛起所有責任。但這段期間你會慢慢理解，很多事情不是努力就有成果，如果能適時放下完美主義，心情會輕鬆很多，無論是工作、家庭或感情，只要學會放手就能獲得平靜，「接受不完美」是處女座需要學會的課題。

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