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天赦日原來有四種？7月19日「這職業」補財庫最適合拜
「天赦日」就是老天爺賜福的日子，「玉皇大帝」會在天赦日接受眾生的祈福許願，可以贖罪、消災解厄、補運、旺財。2026年7月19日將迎來「甲午天赦日」撞上天貺節，這天也是2026年求財運、事業運、補財庫的第一大吉日。
命理師王老師臉書分享影片，「天赦日」其實有四種，這四天能量不同，補的財庫也不同，快看看區別在哪裡，該怎麼拜財更靈驗。
★戊寅天赦日(春)
五行屬木，代表新生與轉機，最適合想轉行創業、翻身的人拜拜。
補的是生財庫、創業庫。
★甲午天赦日(夏)
五行屬火，代表爆發與顯化，最適合衝業績、求偏財，適合老闆、業務，想要立即求成果的人拜拜。
補的是爆發與偏財庫。
★戊申天赦日(秋)
五行屬金，代表豐收、斷捨離，適合收回款項、成交、斬小人、斬爛桃花。
補的是成果財，守財庫。
★甲子天赦日(冬)
五行屬水，代表沉澱與新機緣。適合突破瓶頸、拓展人脈、重新布局。
補的是智慧庫、人脈庫。
老師也提醒拜天赦日要順應天地四時，配合四季運行，讓財運生長收藏。天赦日拜拜要先誠心懺悔， 再向神明祈願祈福，可以拜玉皇大帝、三官大帝。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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