殺破狼週運勢／白羊桃花運勢旺盛 摩羯職場突發太多

殺破狼2026年7月13日～7月19日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，同時水星在家宅宮位逆行。很久沒見面的家人，這段時間會聚在一起吃飯、敘舊。新月期間，可許下與家庭、回憶有關的願望，回顧一些關係，會獲得良好的能量。

工作運方面，金星在工作宮位行進，會承接一個令人羨慕的任務，與知名廠商或人士合作。然而金星受到交通宮位的影響，需要到許多地方出差，儘管差旅待遇不錯，但會比較疲累。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的木星受到冥王星影響，桃花運勢旺盛，有許多人跟你表示好感，不過要當心被已婚的爛桃花追求。某些白羊座熱衷追星，在參加大型活動或演唱會後不久，偶像就宣布結婚，感到錯愕。

旅遊運方面，天王星與火星齊聚旅遊宮位，旅遊時總會遇到突發狀況，甚至受困在某些區域動彈不得。某些白羊座在旅遊時遭受不太友善的對待，使你的旅程不太愉快。

金牛座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，同時水星亦在學習宮位逆行，某個過去學習一半中斷的興趣、科目、技術，會找到優秀的指導者，重新繼續進修。新月期間可許下學習、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星在戀愛、娛樂宮位行進，與喜歡的人花很多錢享受許多奢華的服務，感到很愉悅。某些金牛座搶不到偶像的演唱會門票，不惜砸重金跟黃牛交易，換得美好的回憶。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與天王星齊聚金錢宮位，相位不良，由於預期之外的開銷太多，生活費用捉襟見肘。某些金牛座當心掉錢包或遺失貴重物品，有許多支付系統要重設，現金也不夠使用。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到木星影響，會因為工作異動需要搬家，未來要到陌生的生活圈發展。某些金牛座則是發展出微型事業，家宅即是辦公室，但生活與事業的界線難以分開。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，同時水星在金錢宮位逆行，會收到積欠很久的報酬，這筆金錢足以讓你過好幾個月不錯的生活。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，為了過更舒適方便的生活，居住空間會需要做簡單的裝修。然而金星相位不良，施工期間會遭受鄰居抗議，甚至檢舉，感到很無奈。

本週須注意的部分

面試運、考試運方面，木星在面試宮位行進，受到冥王星影響，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。但新的職場規矩多如牛毛，氣氛不佳，會考慮是否要就任。

健康運方面，火星與天王星在命宮齊聚，當心突發性的疾病，可能因此需要長時間治療或復健。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，同時水星在命宮逆行，會回到過去服務的單位支援，或是回鍋到以前工作的公司，重新開始。新月期間，可許下任何重新修正的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，會計劃到天氣涼爽的地區散心，入住高級飯店，享受奢華的服務與設施。某些巨蟹座會搭乘遊輪或觀光火車旅行，在氣氛優雅的空間瀏覽美景。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到冥王星影響，少報了一筆稅單，會被通知需要補繳，金額還不少。有投資習慣的巨蟹座，千萬不要炒短線，容易慘賠，積蓄被大量消耗。

交通運方面，在交通宮位的金星相位不良，到人生地不熟的地方容易迷路，搭乘大眾運輸系統容易轉錯站，坐錯車，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，需特別注意交通安全。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入金錢宮位，手頭資金餘裕，會選擇昂貴的消費犒賞自己一番。然而金星受到人際關係宮位的天王星與火星的影響，可能會收到紅色炸彈，荷包要大失血了。

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時水星在心靈宮位逆行，與曾經暗戀的人重逢，會與對方交換聯絡方式，再續前緣。新月期間，可許下與靈魂伴侶、與曾經喜歡的人重逢的願望，可獲得新月能量的祝福。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的土星受到逆行的水星影響，會因為信仰因素，必須到海外還願、參拜。某些獅子座則是因為各種學術需求，要到國外留學、交換學生、申辦一些文件。

人際關係方面，天王星與火星齊聚人際關係宮位，有些不合理的事情，你再也不想隱忍，直接在團體中開罵，不然無法改變一些陋習。某些獅子座則是交際應酬太多，覺得太累了。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同時水星在人際關係宮位逆行，很久不見的朋友在社群媒體上相認，進而交換聯絡方式，友情再度連結起來。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星在命宮行進，喜歡的人不斷地邀約，雙方關係越來越曖昧。然而金星受到在志業宮位的天王星影養，某些處女座陷入辦公室戀情，被週遭同事偷偷八卦，感到困擾。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到木星影響，覺得職場不太友善，同事之間關係淡薄，甚至被冷暴力對待，萌生辭職換工作的念頭。某些處女座則是突然遭到資遣，有冤無處可訴。

健康運方面，土星與海王星齊聚在疾厄宮位，罹患慢性疾病，雖不至於影響性命，但經常需要回診與治療，覺得厭世。某些處女座深受心理疾病之苦，但諮商的價錢太貴無法負擔，會常常跟ＡＩ對話，尋求情緒價值。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，同時水星逆行在志業宮位，會回到過去服務的單位，接受新的職務。某些天秤座則是重啟過去半途而廢的事業經營。新月期間，可許下與工作、事業、成就有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，木星在人際關係宮位行進，不論做任何事，都有貴人相助，覺得很感恩。然而木星受到冥王星影響，要當心有時伸出援手的人，其實有別的目的接近你，人與人之間的界線要劃清楚。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的冥王星受到木星影響，喜歡的人有別的追求者，但你還是無法放棄這段愛戀。某些天秤座為了參加偶像演唱會，想盡辦法弄到門票，甚至不惜跟黃牛交易。

遠行運方面，火星與天王星齊聚遠行宮位，會在沒有心理準備的情況下，被派到海外出差，任務十分棘手，根本沒時間享受。某些天秤座出遠門突發狀況不斷，容易遺失錢包或貴重物品，在外地要時常檢查隨身行李。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，同時水星在學業宮位逆行，重新整理擱置已久的論文，會有不一樣的觀點。某些天蠍座重修當掉的學科，可遇到優秀的老師指導。新月期間，許下與學業相關的願望，可獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星持續在人際關係行進，交際應酬的邀約較多，在各種場合都十分受歡迎，然而金星受到在慾望宮位的火星與天王星影響，與人之間的距離要拿捏好，不然容易捲入性騷擾的爭議中。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到冥王星影響，職務提升，卻需要外派到異地工作，使你陷入兩難。某些天蠍座跳槽到大型的組織服務，需要搬家到公司附近隨時待命。

健康運方面，火星與天王星合相疾厄宮位，當心突發性的疾病，可能需要緊急動手術治療，並注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，同時水星在財務宮位逆行，重新開啟很久沒用的投資戶頭，做理財規劃。某些射手座會收到被積欠很久的資金。新月期間，可許下與理財、債務方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星在志業宮位行進，正執行一個光鮮亮麗的工作，與知名廠商合作，然而金星受到夥伴宮位的天王星與火星影響，容易受人嫉妒，暗中和你較勁，或扯你後腿。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，同時水星在疾厄宮位逆行，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，女性則要注意婦科的問題。容易被病毒感染，引發呼吸系統發炎。一旦生病會需要花較長的時間治療與休養才能復原。

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到在慾望、財務宮位逆行的水星影響，前任情人會想和你打回頭炮，但沒有復合的意思，覺得對方很渣。某些射手座則是與分手的對象有財務糾紛。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時水星在感情宮位逆行，會和曾經喜歡的人重逢，雙方餘情未了，會想重新開始，破鏡重圓。冷戰中的摩羯座會釋出善意給情感對象，結束僵局。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，臨時決定一個海外的旅程，會入住較高級的旅店，享受奢華的設施。某些摩羯座需要到異地出差，差旅待遇極佳，還可能因為特殊身份獲得服務升等的禮遇。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與天王星齊聚在工作宮位，職場突發事件太多，使你經常疲於奔命，快速解決許多問題。某些摩羯座辦公室氣氛不佳，許多事情經常需要吵架溝通，感到無奈。

健康運方面，火星與天王星合相健康宮位，工作有過勞的傾向，當心突發性的疾病發生，並注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，同時水星在工作宮位逆行，會回到過去服務的單位支援，或是回鍋以前待過的公司。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，消費會因為特殊身份獲得很多折扣，買到物超所值的好東西。有投資習慣的水瓶座，儘管市場表現不佳，但手上標的物略有成長，資產微幅增加。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到在命宮的冥王星影響，與情感對象有意步入婚姻關係，卻還有一些現實層面的問題無法妥協，這段時間會是戀情是否能繼續發展下去的關鍵期。

健康運方面，新月發生在健康宮位，同時水星亦在健康宮位逆行，工作有過勞的傾向，注意心血管與腸胃方面的問題。並容易受到病毒感染，引發呼吸係系統發炎。一旦生病會需要花較長的時間治療與休養才能復原。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，同時水星在戀愛宮位逆行，曾經喜歡過的人要求復合，對他餘情未了，兩人有機會破鏡重圓。新月期間，可許下與戀愛相關的願望，會獲得良好能量祝福。

工作運方面，木星在工作宮位行進，會進入大型的組織服務，工作穩定下來。但由於木星受到冥王星影響，某些雙魚座會選擇裸辭，尋找屬於自己的天職，不想被制度綑綁。

本週須注意的部分

家宅運方面，天王星與火星齊聚家宅宮位，注意居住環境電器與爐火使用，以及門戶安全，當心宵小闖入。某些雙魚座與親人很容易起口角，家庭氣氛不良，寧願找朋友合宿。

健康運方面，木星在健康宮位行進，缺乏運動、飲食恐致不良，有發福的傾向。盡量少喝酒，造成肝臟負擔，冥王星持續影響精神宮位，需特別注意身心靈的平衡與健康。

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