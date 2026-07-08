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大器晚成三星座！少年坎坷、中年逆襲、老年人生事業攀高峰

聯合新聞網／ 綜合報導
中年轉運示意圖。圖／AI生成
中年轉運示意圖。圖／AI生成

在命運的路上，有些人少年得志，有些人則是大器晚成。搜狐網分享，有「老來福气擋不住的三個星座」前半生不得志，歷經不少考驗與挫折，但隨著人生閱歷累積，反而在中年後迎來轉機，不僅事業更穩，福氣也跟著越來越旺。

摩羯座／厚積薄發 實力被看見

摩羯座年輕時總是默默付出，埋頭苦幹，卻不懂得為自己爭取機會，常常有「辛苦無人知」的感受。不過，隨著經驗累積，摩羯座的專業與穩定開始受到肯定，管理能力、領導力也逐漸發揮。到了人生後半場，過去累積的人脈與口碑都會成為最強後盾，事業發展越來越順。

天蠍座／更懂看人 貴人運越來越旺

天蠍座天生觀察力敏銳，但年輕時因為重感情又衝動，常在人際或合作上吃虧。歷經幾次磨練後，他們更懂得篩選真正值得信任的人，把時間留給重要的人際關係。中年後的天蠍，不僅容易遇到欣賞自己的貴人，感情與事業也更容易開花結果。

雙魚座／築夢踏實 好運接連報到

雙魚座擁有豐富的想像力，也有許多人生規劃，只是年輕時容易因為想太多、顧慮太多而錯失機會。隨著年紀增長，他們開始懂得把靈感化為行動，不再只是等待時機，而是勇敢跨出第一步。當創意結合執行力，過去累積的能力也開始發揮價值，無論事業、收入或生活，都有機會迎來越來越好的發展。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 事業運 財運 貴人

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