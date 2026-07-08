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12星座「幸運密碼」大公開！火象常遇貴人、3星座贏得人心

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師中分享12星座各自的「獨家好運」。圖／AI生成
星座專家白瑜老師中分享12星座各自的「獨家好運」。圖／AI生成

人們總是期待事業、感情或財富上得到諸多好運，有時候成功不僅需要自身努力，運氣也是必不可少的一環。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享12星座各自的「獨家好運」，強調人們的運氣與內在心態有關，悲觀或樂觀態度都會影響運勢發展，快來看看你什麼方面的運氣最好吧！請參考太陽、上升星座。

★牡羊、獅子、射手／自信勇氣 貴人相助

火象星座個性較為自信，無論自信心從何而來，都能幫助他去推動事情的發展，在做事別人也會看見他的個性特質與能力，能夠盡情展現能力時，就能建立起自身優勢，進而認識更多貴人、帶動資源發展。如果沒有自信心可以多去和火象星座的人相處，能夠從中獲得「勇氣」。

★金牛、處女、摩羯／穩定毅力 守住財富

土象星座重視穩定感，會把錢財拿得比較穩，最重要的是心態比其他星座穩定，可以長時間做同一件事情，「鐵杵磨成針」，不喜歡投機的行為，而是按部就班慢慢地做事，他們耐心的特質是最鋒利的武器，雖然不一定會馬上獲得很多財富，但透過堅持和判斷，能讓他們守住自身財富。

★雙子、天秤、水瓶／靈活機智 把握先機

風象星座的特質不是拉長線釣大魚，而是懂得抓取各種先機，並適當休息，最終獲得成功。他們抓機會和抓好運的技巧特別好、面對不同人都會展現出不同應對手段，像是「變色龍」一樣靈活應對，在變化過程中就會出現機會，只要找到他人的需求，就能獲取諸多資源與人脈，讓人覺得他「罩得住」，記得多去利用資源並把握好機會，就能一步步邁向成功。

★巨蟹、天蠍、雙魚／情緒價值 團隊支持

水象星座的人很會關心別人，擅長去做熱血與溫暖的事情，往往能夠培養起屬於自己的團隊，雖然可能會丟失金錢與人脈，但被你照顧過的隊員能夠幫助你度過難關，「多分享換來更多回報」是水象的優勢，這種回報是精神上的，物質層面的需求需要透過團隊合作一起達成，他們特別適合在團隊中擔任領導，知道他人需要什麼、並給予適當關懷的人，自然能獲得好運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 貴人 火象星座

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