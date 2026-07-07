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天生好運！「3星座女」從從容容、游刃有餘…關鍵時刻逆轉勝

聯合新聞網／ 綜合報導
3個星座女生天生自帶錦鯉體質，往往在別人意想不到的時候，迎來事業、感情或生活上的驚喜。圖/AI生成
3個星座女生天生自帶錦鯉體質，往往在別人意想不到的時候，迎來事業、感情或生活上的驚喜。圖/AI生成

有些人拚命衝刺，機會卻總是擦肩而過；有些人看似從容自在，卻總能在關鍵時刻迎來好運。不是因為她們偷懶，而是懂得掌握節奏、等待時機。搜狐網分享，3個星座女生天生自帶錦鯉體質(幸運兒的意思)，往往在別人意想不到的時候，迎來事業、感情或生活上的驚喜。

獅子座／越有自信 越能接到好運

獅子座女生總是散發耀眼魅力，即使沒有刻意爭取，也容易成為眾人關注的焦點。她們懂得在適當時候放慢腳步、累積能量，一旦機會來臨，就能迅速展現實力。無論是工作上的升遷、合作邀約，或是感情發展，總能在關鍵時刻迎來轉機，讓人忍不住直呼運氣真好。

雙魚座／相信直覺 驚喜不請自來

雙魚座女生個性隨和，凡事不喜歡強求，卻擁有敏銳的直覺。她們看似漫不經心，其實總能憑著感覺做出適合自己的選擇。當別人還在焦急尋找方向時，雙魚往往已經遇見願意幫助自己的貴人，或碰上意外的好機會。這份順勢而為的智慧，也讓她們更容易把幸運留在身邊。

摩羯座／低調布局 總能笑到最後

摩羯座女生給人的印象沉穩低調，不愛張揚，也不急著表現自己。她們懂得把時間花在真正重要的事情上，該休息時休息，該努力時全力以赴。平日默默累積的實力，總會在關鍵時刻發揮作用，不論是職場表現、收入成長或人生規劃，都有機會迎來漂亮的逆轉，讓好運成為最強助攻。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026下半年運勢大洗牌！「3星座」恐衰事連連、健康財運亮紅燈

2026下半年是星座運勢洗牌的黃金期，隨著年終水星逆行與行星換位，各星座的運勢都會受到影響。命理專家小孟老師在節目《命運好好玩》中分享今年下半年需要特別小心的3大星座，受到星象變化影響，恐怕會面臨健康變差、精神不好、交通意外或破財等負面事情，做事前請謹慎判斷，才能確保自身安全。

真誠做自己！三個星座「懶得計較」更有福氣…哈蘭德巨蟹上榜了

有些人每天忙得團團轉，卻總覺得收穫有限；有些人看似輕鬆自在，生活卻越過越順。其實，他們不是躺平，也不是懶，而是懂得把力氣花在真正重要的地方，不內耗、不比較，也不為小事煩心。搜狐網分享，有3個星座，就是把「懶得計較」活成一種福氣，越過越順。

小暑後迎轉機…4生肖職場「出運了」！兔遇見伯樂、他衝事業黃金期

7月7日迎來小暑節氣，也象徵運勢正式換檔！隨著乙未月到來，先前容易卡關、內耗或人際不順的狀況逐漸退散，整體氣場開始回穩。搜狐網分享，有4個生肖小暑過後將會轉運，迎來貴人助攻、事業升溫與財運回流，只要把握眼前機會，下半年一路開紅盤。

最近很衰？命理師曝2大「快速轉運法」：剪髮能改運

「轉運」在命理學中代表人的運勢從衰轉盛的過程，例如在工作低潮後迎來轉機、或在受盡感情挫折後找到真心相待的對象等等。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享2個簡單有效的轉運法，分別是整理房間與改頭換面，只要能心平氣和完成，就能幫助你提升整體運勢。

今小暑逢水冥逆行！命理師曝5大禁忌「2星座1生肖特別當心」

小暑大多在一年的7月7日，也是太陽經過黃經一0五度的位置，這個時節天氣會漸漸變熱，因此被稱為『小暑』。 在節氣中古人將之分為大小暑，代表氣候炎熱的程度。俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮。」顯示小暑天氣炎熱，大暑天氣酷熱。 小暑有哪些禁忌?怎麼做才能發大財! ★小暑5禁忌: 1.小暑不宜曝晒： 小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝晒太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。 2.忌辛辣與油膩食物： 小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。 3.室內冷氣不宜開太強： 室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。 4.忌安門： 小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。 5.三種人易有衰事： 屬老鼠的人當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。 巨蟹座受到水星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。 水瓶座受到冥王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。 ★小暑開運法： 小暑可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，再放到紅

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