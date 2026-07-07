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2026下半年運勢大洗牌！「3星座」恐衰事連連、健康財運亮紅燈

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家小孟老師分享今年下半年需要特別小心的3大星座。圖／AI生成
命理專家小孟老師分享今年下半年需要特別小心的3大星座。圖／AI生成

2026下半年是星座運勢洗牌的黃金期，隨著年終水星逆行與行星換位，各星座的運勢都會受到影響。命理專家小孟老師在節目《命運好好玩》中分享今年下半年需要特別小心的3大星座，受到星象變化影響，恐怕會面臨健康變差、精神不好、交通意外或破財等負面事情，做事前請謹慎判斷，才能確保自身安全。

TOP3 摩羯座／注意健康 多多保養

土星開始逆行時，會進入摩羯座的宮位，代表身體健康會受到影響，尤其是有一些不好習慣的人影響更甚，在此段時間內更容易變胖、頭暈目眩，一定要記得保養身體。

如果從事高壓工作，記得多請假去國外旅遊，或是到戶外感受森林的芬多精，有助於身心健康。

TOP2 雙魚座／心煩意亂 破財危機

下半年冥王星會進入雙魚的精神宮位，精神狀況會變差、擔心的事情也會變多，建議遇到煩心事時要懂得釋放內心情緒，例如多聽心靈音樂、外出放鬆等等，但是旅遊也要小心開車或停車，比較容易出現交通事故，如果害怕可以穿綠色衣服或帽子。

另外，雙魚座也有破財危機，有在做投資理財的人不要過於相信他人意見，否則很可能賠錢。

TOP1 水瓶座／投資謹慎 不宜追高

水瓶座受到冥王星進入到本命宮位影響，投資方面千萬不要道聽塗說、也不要去追高，如果你要買的股票或基金已經漲得很高了，請務必小心謹慎，不要聽人家說「還可以再追」就照做，否則同樣有破財風險。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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有些人每天忙得團團轉，卻總覺得收穫有限；有些人看似輕鬆自在，生活卻越過越順。其實，他們不是躺平，也不是懶，而是懂得把力氣花在真正重要的地方，不內耗、不比較，也不為小事煩心。搜狐網分享，有3個星座，就是把「懶得計較」活成一種福氣，越過越順。

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「轉運」在命理學中代表人的運勢從衰轉盛的過程，例如在工作低潮後迎來轉機、或在受盡感情挫折後找到真心相待的對象等等。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享2個簡單有效的轉運法，分別是整理房間與改頭換面，只要能心平氣和完成，就能幫助你提升整體運勢。

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