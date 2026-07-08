平常溫柔、戀愛卻是狠角色…「三星座」被踩到底線、直接登出

有些人平時溫和好相處，總給人老實人、好說話的印象，但別因此誤會他們沒有脾氣，因為他們是真正有原則的人，不必大吵大鬧，當底線被觸碰時，會毫不猶豫轉身離開。搜狐網分享，有3個星座看起來老實、其實最狠，在感情上當斷則斷，絕不會手軟。

巨蟹座／只要心冷了 就收回感情

巨蟹座待人真誠，也願意付出，只要認定一段關係，就會全心全意經營。不過，他們最重視安全感，如果信任一再被辜負，或真心一次次被忽視，巨蟹就會慢慢收回所有情感。他們不喜歡爭吵，也懶得解釋，反而選擇默默退出。一旦決定放手，往往代表心已經徹底冷了。

摩羯座／不吵不鬧 登出你人生

摩羯座個性沉穩，不會因一時情緒做決定。他們願意包容，也願意給機會，但如果一段關係長期消耗自己，甚至影響生活與目標，摩羯就會開始重新評估。他們不會大聲宣告絕交，而是慢慢減少聯絡、拉開距離，直到彼此沒有交集。看似平靜，卻已經做出最堅定的選擇。

金牛座／不去爭辯 直接劃清界線

金牛座待人厚道，凡事講求和氣，只要彼此互相尊重，大多都願意包容。但如果對方一再挑戰公平、誠信或踩到他們的底線，金牛就不會再退讓。他們不愛爭辯，也不會浪費時間改變別人，而是直接劃清界線，讓彼此回歸各自的生活。對金牛而言，遠離消耗自己的人，才是最成熟的處理方式。

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