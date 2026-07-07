真誠做自己！三個星座「懶得計較」更有福氣…哈蘭德巨蟹上榜了

很多人在2026世足賽都被挪威當家球星哈蘭德圈粉，雖然不是高顏值帥哥，他咧著嘴笑、無憂無慮踢球的樣子，卻帶給球迷很多快樂。搜狐網分享，當別人忙得團團轉時，有三個星座因為「懶得計較」活出福氣，他們不是真的躺平，而是懂得把力氣花在真正重要的地方，不內耗不比較，不為小事煩心，哈蘭德的星座巨蟹座也上榜了。

第三名／射手座：懶得記仇 昨日是非翻篇

射手座最大的本事，就是不把壞情緒留太久。今天的不開心，睡一覺就翻篇；昨天的誤會，也不會一直放在心上。他們不喜歡勾心鬥角，更懶得捲入人際紛爭，反而因為坦率、好相處，身邊總是不缺朋友與貴人。少一點計較，多一點豁達，也讓人生道路越走越寬。

第二名／巨蟹座：不必硬撐 真心待人就好

巨蟹座不是依賴，而是懂得適時求助。他們把心思放在經營家庭與重要的人際關係，不刻意逞強，也不凡事自己扛。正因為平時真心待人，遇到困難時總有人願意伸出援手。這份穩定的情感支持，也成了巨蟹最珍貴的幸運來源。

第一名／雙魚座：懶得算計 好運自己上門

雙魚座總是保有一份單純，不喜歡斤斤計較，也不愛耍心機。他們相信真誠待人，自然會吸引同樣善意的人靠近。面對生活的不如意，雙魚也懂得順勢而為，不會一直困在負面情緒裡。正因為少了算計、多了善意，不僅容易遇見願意幫助自己的貴人，也常能在關鍵時刻逢凶化吉，讓好運悄悄降臨。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。