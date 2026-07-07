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真誠做自己！三個星座「懶得計較」更有福氣…哈蘭德巨蟹上榜了

聯合新聞網／ 綜合報導
挪威哈蘭德帶領全隊和觀眾一起以「維京划船」慶祝勝利，一臉霸氣。美聯社
挪威哈蘭德帶領全隊和觀眾一起以「維京划船」慶祝勝利，一臉霸氣。美聯社

很多人在2026世足賽都被挪威當家球星哈蘭德圈粉，雖然不是高顏值帥哥，他咧著嘴笑、無憂無慮踢球的樣子，卻帶給球迷很多快樂。搜狐網分享，當別人忙得團團轉時，有三個星座因為「懶得計較」活出福氣，他們不是真的躺平，而是懂得把力氣花在真正重要的地方，不內耗不比較，不為小事煩心，哈蘭德的星座巨蟹座也上榜了。

第三名／射手座：懶得記仇 昨日是非翻篇

射手座最大的本事，就是不把壞情緒留太久。今天的不開心，睡一覺就翻篇；昨天的誤會，也不會一直放在心上。他們不喜歡勾心鬥角，更懶得捲入人際紛爭，反而因為坦率、好相處，身邊總是不缺朋友與貴人。少一點計較，多一點豁達，也讓人生道路越走越寬。

第二名／巨蟹座：不必硬撐 真心待人就好

巨蟹座不是依賴，而是懂得適時求助。他們把心思放在經營家庭與重要的人際關係，不刻意逞強，也不凡事自己扛。正因為平時真心待人，遇到困難時總有人願意伸出援手。這份穩定的情感支持，也成了巨蟹最珍貴的幸運來源。

第一名／雙魚座：懶得算計 好運自己上門

雙魚座總是保有一份單純，不喜歡斤斤計較，也不愛耍心機。他們相信真誠待人，自然會吸引同樣善意的人靠近。面對生活的不如意，雙魚也懂得順勢而為，不會一直困在負面情緒裡。正因為少了算計、多了善意，不僅容易遇見願意幫助自己的貴人，也常能在關鍵時刻逢凶化吉，讓好運悄悄降臨。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 哈蘭德 巨蟹座 2026美加墨世足 世足彩蛋

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有些人每天忙得團團轉，卻總覺得收穫有限；有些人看似輕鬆自在，生活卻越過越順。其實，他們不是躺平，也不是懶，而是懂得把力氣花在真正重要的地方，不內耗、不比較，也不為小事煩心。搜狐網分享，有3個星座，就是把「懶得計較」活成一種福氣，越過越順。

小暑後迎轉機…4生肖職場「出運了」！兔遇見伯樂、他衝事業黃金期

7月7日迎來小暑節氣，也象徵運勢正式換檔！隨著乙未月到來，先前容易卡關、內耗或人際不順的狀況逐漸退散，整體氣場開始回穩。搜狐網分享，有4個生肖小暑過後將會轉運，迎來貴人助攻、事業升溫與財運回流，只要把握眼前機會，下半年一路開紅盤。

最近很衰？命理師曝2大「快速轉運法」：剪髮能改運

「轉運」在命理學中代表人的運勢從衰轉盛的過程，例如在工作低潮後迎來轉機、或在受盡感情挫折後找到真心相待的對象等等。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享2個簡單有效的轉運法，分別是整理房間與改頭換面，只要能心平氣和完成，就能幫助你提升整體運勢。

今小暑逢水冥逆行！命理師曝5大禁忌「2星座1生肖特別當心」

小暑大多在一年的7月7日，也是太陽經過黃經一0五度的位置，這個時節天氣會漸漸變熱，因此被稱為『小暑』。 在節氣中古人將之分為大小暑，代表氣候炎熱的程度。俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮。」顯示小暑天氣炎熱，大暑天氣酷熱。 小暑有哪些禁忌?怎麼做才能發大財! ★小暑5禁忌: 1.小暑不宜曝晒： 小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝晒太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。 2.忌辛辣與油膩食物： 小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。 3.室內冷氣不宜開太強： 室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。 4.忌安門： 小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。 5.三種人易有衰事： 屬老鼠的人當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。 巨蟹座受到水星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。 水瓶座受到冥王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。 ★小暑開運法： 小暑可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，再放到紅

今小暑到！命理師點名「5生肖」正式迎來黃金爆發期

今天(7日)進入截氣小暑，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，這段時間要小心人多嘴雜，但有5大生肖正起飛，要進入黃金爆發期了，其中屬猴者運勢最旺，容易被看見；屬雞者事業運強，明顯受到關注；屬狗者機會在遠方，適合來一趟遠行；屬蛇的人要學會價值重估，在各種關係中取得平衡，屬兔的朋友，這段時間則是充分享受幸運之神的眷顧。

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