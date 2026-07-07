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小暑後迎轉機…4生肖職場「出運了」！兔遇見伯樂、他衝事業黃金期

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場表現被肯定示意圖。圖／AI生成
圖為職場表現被肯定示意圖。圖／AI生成

7月7日迎來小暑節氣，也象徵運勢正式換檔！隨著乙未月到來，先前容易卡關、內耗或人際不順的狀況逐漸退散，整體氣場開始回穩。搜狐網分享，有4個生肖小暑過後將會轉運，迎來貴人助攻、事業升溫與財運回流，只要把握眼前機會，下半年一路開紅盤。

生肖馬／貴人現身 工作越做越順

屬馬的人終於擺脫前陣子的低潮，工作上的難題開始迎刃而解，原本停滯的合作、專案也有望重新啟動。近期容易遇到願意拉你一把的貴人，只要積極行動，就有機會拿下亮眼成績。財運也跟著升溫，獎金、回款或額外收入陸續進帳。

生肖兔／很多伯樂 好機會找上門

屬兔的人本月人氣大漲，走到哪都容易遇見欣賞你的伯樂。工作上的想法容易獲得認可，求職、面試、談合作都有好消息。副業、兼職或小額偏財也有驚喜，只要穩健規劃，就有機會讓荷包慢慢變厚。

生肖豬／貴人相助 新計畫大賺

屬豬的人迎來貴人運加持，遇到困難時總有人願意出手相助，工作壓力也比之前輕鬆不少。近期適合推動新計畫或整理理財方向，除了正財穩定外，還有機會收到紅包、福利或意外進帳，存款慢慢往上加。

生肖虎／事業黃金期 升官又加薪

屬虎的人迎來事業黃金期，容易受到主管重用，升遷、加薪、接下重要專案的機會大增。過去默默累積的實力開始發光，只要勇敢把握機會，就能把努力化成實際收入，讓下半年的財運一路看俏。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 職場 小暑

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最近很衰？命理師曝2大「快速轉運法」：剪髮能改運

「轉運」在命理學中代表人的運勢從衰轉盛的過程，例如在工作低潮後迎來轉機、或在受盡感情挫折後找到真心相待的對象等等。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享2個簡單有效的轉運法，分別是整理房間與改頭換面，只要能心平氣和完成，就能幫助你提升整體運勢。

今小暑逢水冥逆行！命理師曝5大禁忌「2星座1生肖特別當心」

小暑大多在一年的7月7日，也是太陽經過黃經一0五度的位置，這個時節天氣會漸漸變熱，因此被稱為『小暑』。 在節氣中古人將之分為大小暑，代表氣候炎熱的程度。俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮。」顯示小暑天氣炎熱，大暑天氣酷熱。 小暑有哪些禁忌?怎麼做才能發大財! ★小暑5禁忌: 1.小暑不宜曝晒： 小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝晒太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。 2.忌辛辣與油膩食物： 小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。 3.室內冷氣不宜開太強： 室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。 4.忌安門： 小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。 5.三種人易有衰事： 屬老鼠的人當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。 巨蟹座受到水星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。 水瓶座受到冥王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。 ★小暑開運法： 小暑可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，再放到紅

今小暑到！命理師點名「5生肖」正式迎來黃金爆發期

今天(7日)進入截氣小暑，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，這段時間要小心人多嘴雜，但有5大生肖正起飛，要進入黃金爆發期了，其中屬猴者運勢最旺，容易被看見；屬雞者事業運強，明顯受到關注；屬狗者機會在遠方，適合來一趟遠行；屬蛇的人要學會價值重估，在各種關係中取得平衡，屬兔的朋友，這段時間則是充分享受幸運之神的眷顧。

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