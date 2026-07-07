小暑後迎轉機…4生肖職場「出運了」！兔遇見伯樂、他衝事業黃金期

7月7日迎來小暑節氣，也象徵運勢正式換檔！隨著乙未月到來，先前容易卡關、內耗或人際不順的狀況逐漸退散，整體氣場開始回穩。搜狐網分享，有4個生肖小暑過後將會轉運，迎來貴人助攻、事業升溫與財運回流，只要把握眼前機會，下半年一路開紅盤。

生肖馬／貴人現身 工作越做越順

屬馬的人終於擺脫前陣子的低潮，工作上的難題開始迎刃而解，原本停滯的合作、專案也有望重新啟動。近期容易遇到願意拉你一把的貴人，只要積極行動，就有機會拿下亮眼成績。財運也跟著升溫，獎金、回款或額外收入陸續進帳。

生肖兔／很多伯樂 好機會找上門

屬兔的人本月人氣大漲，走到哪都容易遇見欣賞你的伯樂。工作上的想法容易獲得認可，求職、面試、談合作都有好消息。副業、兼職或小額偏財也有驚喜，只要穩健規劃，就有機會讓荷包慢慢變厚。

生肖豬／貴人相助 新計畫大賺

屬豬的人迎來貴人運加持，遇到困難時總有人願意出手相助，工作壓力也比之前輕鬆不少。近期適合推動新計畫或整理理財方向，除了正財穩定外，還有機會收到紅包、福利或意外進帳，存款慢慢往上加。

生肖虎／事業黃金期 升官又加薪

屬虎的人迎來事業黃金期，容易受到主管重用，升遷、加薪、接下重要專案的機會大增。過去默默累積的實力開始發光，只要勇敢把握機會，就能把努力化成實際收入，讓下半年的財運一路看俏。

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