今小暑逢水冥逆行！命理師曝5大禁忌「2星座1生肖特別當心」

小暑大多在一年的7月7日，也是太陽經過黃經一0五度的位置，這個時節天氣會漸漸變熱，因此被稱為「小暑」。

在節氣中古人將之分為大小暑，代表氣候炎熱的程度。俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮。」顯示小暑天氣炎熱，大暑天氣酷熱。

小暑有哪些禁忌？怎麼做才能發大財！

★小暑5禁忌:

1.小暑不宜曝晒：

小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝晒太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2.忌辛辣與油膩食物：

小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。

3.室內冷氣不宜開太強：

室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

4.忌安門：

小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。

5.三種人易有衰事：

屬老鼠的人當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

巨蟹座受到水星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。

水瓶座受到冥王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。

★小暑開運法：

小暑可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，再放到紅包帶裡，再放到皮夾三天再丟掉即可，就能招來強大的財氣。

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