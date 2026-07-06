周二小暑熱爆！命理師教「5招居家開運法」...退火招財補運一次滿足

7月7日上午9時57分，正式進入二十四節氣中的「小暑」。小暑，是暑氣開始明顯升起的時節，雖然還未到一年最炎熱的「大暑」，但空氣已開始變得悶熱，濕氣加重，吹來的風也逐漸帶著熱力。古人說「小暑大暑，上蒸下煮」，正是形容這段時間天氣悶、熱、濕交雜，人體與居家環境都容易出現一種不流通的狀態。

古人觀察小暑三候：「溫風至、蟋蟀居辟、鷹乃學習。」意思是說，小暑之後，吹來的風已帶著暑熱；蟋蟀懂得退到陰涼角落保存能量；幼鷹則開始練習飛翔，往更高、更清涼之處去。這三個意象很有意思，提醒人在炎熱沉悶的時候，不是只抱怨天氣，也不是讓自己困在煩躁裡，而是要懂得調整身體、整理環境，並在適當時機提升自己的視野。

天氣炎熱，冷氣當然可以使用，但最怕冷風直接吹向床頭、書桌、沙發或餐桌，這些位置通常是人長時間停留的地方。若冷風長時間直吹，容易造成頭痛、肩頸緊繃、鼻過敏或身體受寒。從風水角度來看，好的氣場宜柔和流動，不宜直沖；從生活科學來看，冷氣直吹也會讓人體調節負擔增加。因此，小暑後可檢查家中冷氣出風口，若正對睡眠、工作或休息區，建議調整風向，或加裝導風板，讓冷氣先打到牆面，再慢慢散開。風柔了，家中的氣也較順，人待在空間裡自然比較安定。

第二，客廳可加入水行元素，替空間降溫。

小暑火氣漸旺，居家空間若過於燥熱，人也容易心浮氣躁。此時可在客廳或玄關加入一些「水行」元素，例如小型循環流水擺件，或將抱枕、桌巾、掛畫與裝飾品換成藍色、白色、淺綠色等較清爽的色系。水聲、光線與色彩，會影響人對空間溫度與情緒狀態的感受，適度的視覺降溫，有助於讓家從燥熱變得清爽。不過，流水擺件不建議放在臥室，以免影響睡眠品質，客廳與玄關會是較合適的位置。

第三，早上開窗二十分鐘，把悶氣換出去。

台灣小暑前後最明顯的感受就是濕熱，若家中長時間關窗開冷氣，空氣不流通，很容易形成所謂「悶局」。家裡一悶，人也容易煩；人一煩，家人之間的小摩擦也容易增加，工作效率自然下降。建議每天早上6點到8點之間，趁氣溫尚未升高，把玄關、客廳、臥室、廚房、浴室等主要空間開窗通風約二十分鐘，讓新鮮空氣進來，也把夜間累積的濕氣與悶氣排出去。通風看似簡單，卻是最基本也最有效的居家開運。

第四，曬棉被、枕頭與衣物，替生活除濕。

小暑前後很適合整理寢具與衣櫃。古人有所謂「曬伏」習俗，會趁天氣晴朗時，把書籍、衣物、棉被拿出來曬，去除梅雨季留下的濕氣、霉氣與悶氣。現代人未必都有大陽台，但只要有日照，就可以讓枕頭、床單、棉被、久放的外套適度曬一曬；衣櫃、鞋櫃與儲藏室，也可放置除濕包或竹炭包。貼身之物乾淨清爽，人比較容易睡得好；睡眠穩定，精神自然較足，做決定時也比較不會焦躁混亂。

許多人關心財位要擺什麼，但更應先問：財位是否乾淨明亮？小暑之後天氣濕熱，植物容易黃葉，水盆容易發臭，角落也容易積灰塵。如果財位堆滿雜物、光線昏暗、植物枯萎，即使擺放再多招財物，也很難真正形成舒適穩定的氣場。這一週可以替家中的財位做一次夏季維護，把灰塵擦乾淨，枯葉剪掉，雜物移走，保持明亮、穩定與清爽。若有擺放水晶、聚寶盆或開運物，也可以用乾淨的布擦拭整理。清潔本身，就是最基礎的招財。

小暑真正的開運，不是追求一夜翻身，而是讓自己不再被悶住。當天氣炎熱、心情浮躁、空間濕悶時，若能先把身體養回來，把家裡整理好，把心裡的火慢慢降下來，下半年的運勢才會真正開始流動。小暑三候中，「鷹乃學習」尤其值得細細體會。天氣越熱，幼鷹反而開始練習飛翔，往更高、更清涼的地方去。這正提醒我們，當生活感到悶住時，不要只停在原地抱怨，而要懂得調整環境、安頓身心，重新選擇更高的視野。

天氣越熱，心越要清；家越清爽，人越有力量。小暑到來，不妨從開窗、除濕、整理財位、調整冷氣與清理雜物開始，替自己的家與生活退一點火、散一點悶、補一點氣。下半年的好運，也許就從這一次小暑的重新布局開始。

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