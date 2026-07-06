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0706-0712唐綺陽星座運勢週報：射手能量勢如破竹 巨蟹有好桃花

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

唐綺陽星座運勢週報7/6-7/12

重要星象：木星獅子、水星逆行、海王星逆行、金星進處女。

本週木星獅子，放大聚會、歡慶的氛圍，孩童相關事物成關注焦點。水星逆行中，易感諸事不順或3C產品出狀況，凡事多圍繞著懷舊氣息。週二海王星逆行於牡羊座，注重外在形象與自我定義，熱衷於改造、展現行動力等，土星停滯，回溯戰爭帶來的影響，相關議題重新被討論。週五金星進處女，嘉惠專業人員、菁英以及努力之人，勤奮不懈比追求優雅更重要，處女星座者亦頗受矚目。

12星座個別影響

金牛：凡事無法兼顧需重新安排，感情掌握在手裡

獅子：諸事吃力不討好需收拾，感情升溫靠貼心

處女：水逆影響讓運勢打折扣，感情面臨抉擇路口

水瓶：勿以完美主義苛責自己，感情適合大膽追求

牡羊：事務繁忙成為工作狂，感情清醒更務實思考

雙子：貴人相助可能有代價，感情熱心長輩牽紅線

天秤：頗獲男性長輩厚愛，感情有修成正果機會

魔羯：當心因自我堅持而卡住，感情放鬆點會更好

巨蟹：發揮以柔克剛能制勝，感情有好桃花出現

天蠍：關鍵期需重新規劃時間，感情要有心靈共鳴

射手：能量勢如破竹備受關注，感情需要主動突破

雙魚：各方邀約多需仔細篩選，感情當心會錯意

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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本週木星獅子，放大聚會、歡慶的氛圍，孩童相關事物成關注焦點。水星逆行中，易感諸事不順或3C產品出狀況，凡事多圍繞著懷舊氣息。週二海王星逆行於牡羊座，注重外在形象與自我定義，熱衷於改造、展現行動力等，土星停滯，回溯戰爭帶來的影響，相關議題重新被討論。週五金星進處女，嘉惠專業人員、菁英以及努力之人，勤奮不懈比追求優雅更重要，處女星座者亦頗受矚目。

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